La majorité des 130 000 réservations de Scout Motors optent pour la version électrique à autonomie prolongée

Les détenteurs de réservations de Scout Motors citent l’anxiété liée à l’autonomie, préférant la possibilité de faire le plein ou de recharger.

Plus de 80 % des réservations de Scout concernent la version électrique à autonomie prolongée avec générateur à essence.

Les versions Terra et Traveler EREV devraient offrir jusqu’à 800 km d’autonomie totale.

Scout n’a pas encore confirmé quelle version sera produite en premier.

Plus de 100 000 détenteurs de réservations pour les futurs véhicules de Scout Motors ont choisi la version électrique à autonomie prolongée, selon le PDG de l’entreprise.

S’adressant à Bloomberg, Scott Keogh a confirmé que plus de 80 % des réservations actuelles pour les modèles tout électriques Terra (camionnette) et Traveler (VUS) concernent la version à autonomie prolongée, qui comprend un générateur à essence servant à recharger la batterie. Scout Motors, une filiale du groupe Volkswagen, détient actuellement un total de 130 000 réservations.

« Plus de 80 % des réservations concernent la version à prolongateur d’autonomie », a déclaré Keogh. « En général, dans la vie, on aime répondre au marché. Il est donc certain que nous pencherions probablement vers le modèle EREV, mais rien n’a encore été annoncé. »

Les versions entièrement électriques et à autonomie prolongée (EREV) sont développées en parallèle et peuvent être assemblées sur la même ligne de production, a précisé l’entreprise. Scout n’a pas encore annoncé quelle motorisation sera lancée en premier.

Dans l’architecture mécanique de Scout, la version EREV utilise une batterie au lithium fer phosphate (LFP) censée offrir une autonomie électrique de 150 milles (environ 240 kilomètres). Un moteur à essence à quatre cylindres atmosphérique, installé derrière l’essieu arrière, recharge la batterie en roulant afin de porter l’autonomie totale à 500 milles (environ 800 kilomètres). Le moteur n’entraîne pas directement les roues.

À l’inverse, les versions entièrement électriques des Terra et Traveler seront équipées d’une batterie nickel-manganèse-cobalt (NMC) de 120 kWh visant jusqu’à 350 milles (environ 560 kilomètres) d’autonomie. Les deux variantes seront compatibles avec la recharge rapide en courant continu (DC).

La montée en popularité des modèles EREV reflète la tendance actuelle du marché nord-américain. Des constructeurs comme Stellantis et Honda ont redirigé leurs efforts vers les hybrides et les véhicules électriques à autonomie prolongée en réponse aux commentaires des consommateurs. Ces systèmes offrent un compromis pour les conducteurs inquiets de l’insuffisance du réseau de recharge et des capacités sur longues distances.

Scout Motors prévoit construire ces véhicules dans sa nouvelle usine de production en Caroline du Sud.