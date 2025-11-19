Le Jeep Recon 2026 offre une conduite à ciel ouvert, des capacités Trail Rated et 650 ch aux acheteurs de VÉ

Jeep dévoile le Recon 2026, son premier VUS électrique Trail Rated, qui sera lancé au Canada avec une technologie tout-terrain avancée.

Le Jeep Recon développe 650 ch, 620 lb-pi de couple et une autonomie électrique pouvant atteindre 400 km.

Les portes et panneaux de verre amovibles offrent une expérience à ciel ouvert sans outils.

Les modules de propulsion doubles et le système Selec-Terrain améliorent les capacités hors route.

Jeep a enfin levé le voile sur le Recon 2026, le tout premier VUS Trail Rated entièrement électrique de la marque. La production commencera au début de 2026 à l’usine d’assemblage Stellantis de Toluca, au Mexique, avec des lancements initiaux prévus au Canada et aux États-Unis.

À l’extérieur, le Recon arbore fièrement la calandre à sept fentes emblématiques de Jeep, entourée d’un contour illuminé, des feux à DEL complets et des panneaux de carrosserie amovibles, incluant les portes et les vitres, le tout sans outils. Un hayon arrière à ouverture latérale intègre un pneu de secours pleine grandeur, tandis que le toit ouvrant électrique Sky One-Touch en option pousse l’expérience de conduite à ciel ouvert à un niveau supérieur.

L’habitacle du Recon fait appel à des matériaux recyclés et à un nouveau revêtement synthétique Capri sans cuir. Le tableau de bord comprend un système de rail modulaire, tandis que les solutions de rangement incluent une console centrale à deux niveaux, un volume de chargement de 1 866 litres avec les sièges arrière rabattus, ainsi qu’un coffre avant (frunk) de 85 litres.

Côté technologie, on retrouve un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces et un écran d’infodivertissement de 14,5 pouces propulsé par Uconnect 5. Parmi les fonctionnalités figurent la navigation Trails Offroad pour les sentiers canadiens et américains, la cartographie dynamique de l’autonomie signée TomTom, l’intégration Amazon Alexa, ainsi qu’une nouvelle application Jeep permettant la gestion à distance du véhicule.

Le Recon entièrement électrique est propulsé par deux modules de traction électrique de 250 kilowatts (335 ch) à l’avant et à l’arrière, pour une puissance totale de 650 chevaux et 620 lb-pi de couple. Jeep estime une autonomie entièrement électrique pouvant atteindre 400 kilomètres (250 milles), selon la version, grâce à une batterie standard de 100 kWh. L’accélération de 0 à 97 km/h (0 à 60 mi/h) est estimée à 3,6 secondes.

La capacité Trail Rated est assurée par le système de traction Selec-Terrain de Jeep, qui comprend cinq modes de conduite : Auto, Sport, Snow, Sand et Rock. La version Moab ajoute des calibrations spécifiques au mode Rock et un rapport final de 15:1 sur le module de propulsion arrière pour un couple accru. La suspension adopte une configuration à bras courts et longs à l’avant et un système à bras multiples à l’arrière, offrant une garde au sol de 9,1 pouces ainsi que des angles d’approche, de sortie et de rampe avantageux.

Une protection sous la caisse en acier haute résistance protège la batterie. Parmi les autres outils tout-terrain figurent un différentiel à verrouillage électronique, le système Selec-Speed Control à basse vitesse et une fonction d’aide en pente.

Jeep a confirmé que le Recon sera offert sur les marchés mondiaux après son lancement au Canada et aux États-Unis. Le prix n’a pas encore été confirmé, mais on s’attend à ce que le PDSF canadien débute à pas moins de 80 000 $.