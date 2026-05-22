Le quota canadien pour les VÉ construits en Chine continue de susciter l’intérêt des constructeurs automobiles

Ottawa affirme que plusieurs constructeurs cherchent à accéder au premier quota canadien de VÉ construits en Chine, mais certaines marques réduisent leurs ambitions.

Ottawa affirme que plusieurs constructeurs cherchent à accéder au quota canadien de VÉ construits en Chine.

Des véhicules Lotus sont en route, tandis que Nissan étudie l’importation de VÉ fabriqués en Chine.

BYD, Chery et Zeekr préparent leur arrivée au Canada, mais les ventes pourraient attendre jusqu’en 2027.

Le système de quotas du Canada pour les VÉ construits en Chine continue d’attirer l’intérêt de plusieurs constructeurs automobiles, même si aucun véhicule n’était encore entré au pays au moment d’écrire ces lignes.

Affaires mondiales Canada a indiqué que des responsables fédéraux travaillent avec « plusieurs » entreprises cherchant à obtenir un accès à l’allocation initiale. La première période de quota couvre 24 500 véhicules et se poursuit jusqu’au 31 août. Ottawa distribue les accès selon le principe du premier arrivé, premier servi, tout en examinant les demandes afin d’assurer un accès équitable.

Les premières arrivées pourraient être imminentes. Geely Holding a indiqué qu’au moins 18 VUS électriques Lotus Eletre sont déjà en route vers le Canada. La marque de luxe fait partie de plusieurs enseignes appartenant à Geely ayant potentiellement accès à un approvisionnement provenant de Chine.

Tesla semble également vouloir importer au Canada une variante plus abordable de la Model 3 depuis la Chine. L’entreprise n’a pas confirmé la provenance de production du véhicule, mais son usine de Shanghai a déjà approvisionné le marché canadien auparavant. Le modèle n’est pas admissible au rabais fédéral canadien pour les VÉ puisque le programme exclut les véhicules construits dans des pays n’ayant pas d’accord de libre-échange avec le Canada, y compris la Chine.

D’autres constructeurs bien établis évaluent si le nouveau cadre commercial peut soutenir des importations additionnelles. Le président de Nissan Americas, Christian Meunier, a déclaré que l’entreprise étudie un plan visant à importer de 3 000 à 4 000 VÉ d’entrée de gamme provenant de sa coentreprise Dongfeng en Chine.

Cette perspective pourrait indiquer un intérêt croissant de la part des marques établies disposant d’une capacité de production en Chine. La plupart des grands constructeurs mondiaux actifs au Canada fabriquent également des véhicules en Chine par l’entremise de coentreprises locales.

David Adams, président-directeur général de Global Automakers of Canada, a déclaré qu’il n’est pas au courant de membres poursuivant agressivement des stratégies d’importation depuis la Chine. Toutefois, il a indiqué que l’incertitude commerciale force les constructeurs à examiner différentes options.

De nouvelles marques chinoises préparent également leur arrivée au Canada, bien que les ventes ne soient pas attendues avant 2027. Comme rapporté précédemment, BYD, Chery et Zeekr figurent parmi les entreprises les plus avancées, avec des discussions avec des concessionnaires et des travaux de certification déjà en cours.

Zeekr a commencé à recruter pour des postes de direction au Canada en avril et a élargi son embauche à plus de 20 postes au siège social de Toronto. Chery a amené des véhicules d’essai ou de démonstration au Canada en avril alors qu’elle travaille avec de potentiels partenaires concessionnaires.

Jason Zhao de DSMA a indiqué que les constructeurs automobiles chinois ont ralenti ou réduit leurs ambitions de lancement au Canada. Il a affirmé que l’accès limité aux quotas complique le modèle d’affaires tant pour les fabricants que pour les concessionnaires.

Source: Automotive News