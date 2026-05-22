Mercedes-Benz Canada lance une bourse de 50 000 $ en sport automobile

Alexis Baillargeon, de L’Épiphanie, au Québec, recevra du financement, du mentorat et un accès au Grand Prix du Canada de Formule 1 grâce au nouveau programme.

Mercedes-Benz Canada et Road to Racing ont lancé une nouvelle bourse destinée aux jeunes talents du sport automobile.

Alexis Baillargeon recevra 50 000 $ pour soutenir son budget de course 2026.

Le programme comprend du mentorat ainsi qu’un accès privilégié à Mercedes-Benz durant le Grand Prix du Canada 2026.

Mercedes-Benz Canada et Road to Racing ont présenté une nouvelle bourse destinée à aider les jeunes pilotes canadiens à progresser dans les différentes étapes du développement en sport automobile.

La Bourse Mercedes-Benz Jeunesse en sport automobile offrira à un pilote de Road To Racing un montant de 50 000 $ destiné à son budget de course. Le récipiendaire profitera également d’un accès à des expériences Mercedes-Benz à Montréal durant le Grand Prix du Canada de Formule 1, en plus d’un soutien au développement professionnel.

Le premier récipiendaire est Alexis Baillargeon, un pilote de 14 ans originaire de L’Épiphanie, au Québec. Baillargeon participe actuellement à des compétitions de karting et se prépare à faire la transition vers les courses automobiles.

Son parcours en compétition a débuté en motocross à l’âge de trois ans avant qu’il passe au karting à huit ans. Depuis, il a représenté le Canada à cinq reprises lors des Finales mondiales Rotax, remporté le Rok Vegas en 2023 et est devenu le plus jeune gagnant du Trophée Gilles-Villeneuve à l’âge de 12 ans.

La bourse fait partie du programme de citoyenneté d’entreprise Driving Your Future de Mercedes-Benz Canada, qui met l’accent sur le mentorat et les occasions offertes aux jeunes Canadiens. Elle prolonge également le partenariat du constructeur automobile avec Road to Racing, amorcé en 2025.

L’annonce a été faite lors de Driven Forward, un événement-panel présenté au Ritz-Carlton de Montréal. L’événement était animé par la chanteuse, actrice et entrepreneure canadienne Mitsou Gélinas. Parmi les panélistes figuraient Doriane Pin, pilote de développement de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 et championne de la Formula 1 Academy, ainsi que Susann Mayhead, présidente et chef de la direction de Mercedes-Benz Canada.

Le coût de la progression demeure l’un des plus importants obstacles pour les aspirants pilotes en sport automobile canadien. Les budgets de course, le développement de commandites et la représentation professionnelle peuvent tous influencer la capacité d’un pilote à progresser au-delà des catégories juniors.

Mercedes-Benz Canada affirme que la bourse vise à soutenir autant le développement sur la piste que la préparation à l’extérieur de celle-ci. Road to Racing indique que cette initiative appuie son objectif d’aider les athlètes canadiens du sport automobile à obtenir du financement et à bâtir des bases solides pour une carrière à long terme.

Baillargeon affirme que cette distinction arrive à un moment important de sa carrière et représente une occasion majeure alors qu’il travaille à franchir la prochaine étape de son parcours en course automobile.