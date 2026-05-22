VinFast dévoile le VUS VF 8 2027 de deuxième génération

Le VF 8 redessiné reçoit une nouvelle suspension, une nouvelle plateforme logicielle définie par logiciel, un style révisé et davantage de technologies à bord.

VinFast a redessiné le VF 8 avec un châssis mis à jour, de nouveaux systèmes logiciels et davantage de technologies dans l’habitacle.

Le nouveau VF 8 offre une autonomie NEDC de 500 km grâce à une batterie de 60,13 kWh.

Les précommandes au Vietnam débuteront le 27 mai avec des livraisons prévues à la fin juillet 2026.

VinFast a présenté la deuxième génération de son VUS électrique VF 8 au Vietnam. Il s’agit de la première refonte majeure de l’un des modèles mondiaux électriques du constructeur depuis son lancement.

Le VF 8 mis à jour reçoit des modifications touchant le style extérieur, l’ingénierie du châssis, les technologies de l’habitacle, les systèmes logiciels et la gestion thermique. Ce VUS intermédiaire du segment D a été l’un des véhicules ayant contribué à établir la présence de VinFast en Amérique du Nord et dans d’autres marchés d’exportation.

Le nouveau modèle adopte la philosophie de design « Tech Fluid » de VinFast, qui intègre la technologie du véhicule autant dans le style que dans l’ergonomie de l’habitacle. Les changements extérieurs comprennent une façade avant noir lustré, des ouvertures de pare-chocs, les feux de jour en forme d’ailes déjà vues sur le VF 7, ainsi qu’une signature lumineuse arrière à DEL pleine largeur en forme de V.

Le VUS mesure 4 701 mm de long, 1 872 mm de large et 1 670 mm de haut, avec un empattement de 2 840 mm et une garde au sol de 170 mm. Le modèle qu’il remplace mesurait 4 750 mm de long, 1 933 mm de large et 1 666 mm de haut. Il repose sur des roues de 19 pouces de série et conserve un habitacle pouvant accueillir cinq passagers.

Sous la carrosserie, le VF 8 utilise une plateforme révisée dotée d’amortisseurs à sélection de fréquence sur les deux essieux. Le système de suspension adapte l’amortissement aux conditions routières changeantes afin de réduire les vibrations tout en maintenant la stabilité du véhicule.

La puissance provient d’un moteur électrique monté à l’avant développant 170 kW (228 ch) et 330 Nm (243 lb-pi) de couple. Les conducteurs peuvent choisir entre les modes de conduite Eco, Normal ou Sport. L’énergie est fournie par une batterie de 60,13 kWh, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 500 km selon les normes d’essai NEDC, ou 364 km selon l’EPA. La recharge rapide en courant continu de 10 % à 70 % est annoncée en moins de 30 minutes.

Le VF 8 adopte également le système de gestion thermique intégrée de VinFast, qui contrôle les fonctions de chauffage et de refroidissement de la batterie, du moteur, de l’électronique et du système de climatisation de l’habitacle.

À l’intérieur, le VF 8 est équipé d’un écran tactile central de 12,9 pouces regroupant la majorité des commandes du véhicule. Un second écran placé derrière le volant fournit les informations de conduite, tandis que le sélecteur de vitesses est monté sur la colonne de direction. L’équipement de l’habitacle comprend également une climatisation automatique bizone et un système audio à huit haut-parleurs.

Les sièges avant adoptent un design inspiré de la compétition, et le siège du conducteur bénéficie d’un réglage électrique à six positions avec mémorisation des réglages. Les sièges arrière sont inclinables et rabattables selon une configuration 60:40 afin d’augmenter la capacité de chargement.

Le constructeur a également présenté une nouvelle architecture électrique et électronique de type Software Defined Vehicle développée à l’interne. Au cœur du système se trouve un ordinateur central du véhicule chargé du traitement des données et de la coordination des fonctions de contrôle.

Les précommandes au Vietnam ouvriront le 27 mai par l’entremise des concessionnaires VinFast et du site Web de l’entreprise. Le prix de départ est fixé à 999 millions de dôngs vietnamiens (52 300 $ CA). Les livraisons devraient commencer à la fin juillet 2026.

Les prix actuels du VF 8 au Canada débutent à environ 57 750 $.