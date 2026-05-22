Stellantis confirme la survie de Maserati avec deux nouveaux modèles de luxe prévus

Stellantis affirme que Maserati demeurera une marque de luxe dédiée avec l’ajout de deux nouveaux grands véhicules prévus.

Stellantis a confirmé des plans d’investissement à long terme pour Maserati malgré la baisse des volumes de ventes mondial.

Deux nouveaux véhicules Maserati de plus grande taille sont prévus dans le cadre de l’élargissement futur de la gamme.

Des partenariats technologiques chinois pourraient soutenir les futures stratégies de développement et de production.

Stellantis affirme qu’elle renforcera l’avenir de Maserati grâce à de nouveaux investissements produits et à de nouveaux véhicules, mettant ainsi fin aux spéculations entourant la position à long terme de la marque de luxe au sein du groupe.

L’entreprise a confirmé son intention d’ajouter deux nouveaux véhicules du segment E de grande taille au portefeuille de Maserati dans le cadre de sa feuille de route stratégique. Stellantis a décrit Maserati comme une « marque de pur luxe » et a indiqué que davantage de détails concernant l’orientation future de la division seront présentés en décembre.

La confirmation de la survie de la marque survient après plusieurs années difficiles pour Maserati sous la direction de l’ancien chef de la direction de Stellantis, Carlos Tavares. Les livraisons mondiales ont chuté de 57 % en 2024, la marque ayant vendu environ 11 300 véhicules au cours de l’année. Les volumes de Maserati sont demeurés faibles en 2025, avec environ 11 127 unités écoulées.

La gamme actuelle de Maserati ne comprend que trois modèles principaux. Le Maserati Grecale sert de modèle d’entrée de gamme, tandis que les Maserati GranTurismo et Maserati GranCabrio décapotable occupent le milieu de la gamme. La Maserati MCPURA récemment introduite demeure le modèle de performance le plus haut de gamme de la marque.

Les prix de la gamme s’échelonnent actuellement d’environ 95 000 $ pour le Grecale Modena jusqu’à environ 250 000 $ US pour la MCPURA. La GranTurismo débute à un peu plus de 180 000 $. L’ajout de deux nouveaux véhicules augmenterait considérablement la présence de Maserati dans le segment du luxe supérieur, où elle rivalise avec des marques comme Mercedes-Benz, Porsche et Bentley.

Stellantis n’a pas divulgué les types de carrosserie, les détails des groupes motopropulseurs, les lieux de production, ni les échéanciers de lancement des futurs modèles. Toutefois, des rapports récents suggèrent que le constructeur pourrait s’appuyer sur des partenariats technologiques chinois afin d’accélérer le développement et de réduire les coûts.

L’entente rapportée permettrait à Maserati de superviser le design et l’image de marque des véhicules tout en adaptant les produits à plusieurs marchés mondiaux. Certains véhicules destinés au marché chinois pourraient potentiellement utiliser l’appellation de luxe Maextro déjà associée aux projets de véhicules haut de gamme soutenus par Huawei.