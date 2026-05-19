La BMW 328 Bügelfalte mérite les grands honneurs au concours d’élégance de la Villa d’Este

Récemment, la fin d’un chapitre a été signée chez BMW avec la production de la dernière Z4, le roadster de la marque bavaroise. Nous avons d’ailleurs souligné son histoire, en n’oubliant pas d’honorer son ancêtre, la 328 des années 1930. Hasard incroyable, voilà que cette dernière s’illustre en remportant le prix de la meilleure voiture au concours d’élégance de la Villa d’Este, qui se tient chaque année sur les rives du lac de Côme, en Italie. La boucle est bouclée.

La BMW 328 Bügelfalte de 1937 a remporté le prix Best of Show.

54 véhicules provenant de 13 pays étaient en compétition dans huit classes.

Deux concepts BMW ont été dévoilés en marge de l’événement.

La BMW 328 Bügelfalte a remporté les grands honneurs du concours, elle qui a séduit le jury d’experts présidé par Lorenzo Ramaciotti. Son propriétaire, l’Italien Stefano Martinoli, s’est vu remettre le Trofeo BMW Group ainsi qu’une montre exclusive signée A. Lange & Söhne, une pièce unique en or blanc de 18 carats créée spécialement pour le lauréat.

Parmi les rivales les plus sérieuses de la BMW 328 figuraient notamment une Ferrari et une Mercedes-Benz SL 300 de 1963. Le propriétaire de cette dernière, l’Américain Eric Blumencranz, n’est pas reparti bredouille, puisque sa voiture a remporté le prix du public, la Coppa d’Oro Villa d’Este.

Une riche histoire

La BMW qui s’est imposée au concours est une pièce unique. Cette variante 328 Bügelfalte est en fait le seul exemplaire de la 328 dont la carrosserie a été construite directement à l’usine BMW de Munich, les autres ayant été fabriquées par des carrossiers externes. Son surnom signifie littéralement « pli de pantalon repassé ». Cela fait référence à la nervure métallique distinctive qui s’étend sur le dessus de ses ailes avant. Un détail stylistique qui, à l’époque, n’est pas passé inaperçu.

La 328 fêtait cette année son 90e anniversaire et le concours a souligné l’événement avec éclat, en ouvrant les deux grandes parades du week-end par des exemplaires du modèle. Construite de 1936 à 1940, la 328 est considérée comme l’une des sportives les plus dominantes de l’entre-deux-guerres, avec plus de 200 victoires et podiums de catégorie à son actif, notamment lors d’épreuves telles que les Mille Miglia et les 24 Heures du Mans. Elle incarnait déjà à l’époque les attributs qui définissent encore BMW aujourd’hui : dynamisme, élégance et maîtrise technique.

Le plateau 2026 était particulièrement relevé. Les huit classes rassemblaient 54 véhicules provenant de 13 pays, couvrant plus d’un siècle d’histoire automobile.

En marge du concours, BMW en a profité pour dévoiler deux concepts : le Vision BMW Alpina, une voiture de grand tourisme à moteur V8 et à quatre places représentant la première création de la marque depuis son intégration officielle au sein du groupe BMW, ainsi que le Vision K18 de BMW Motorrad, une moto de grand tourisme animée par un six-cylindres en ligne de 1,8 litre.

L’événement comprenait également une célébration des 40 ans de la M3 et du 50e anniversaire de la Série 6 et de la collection BMW Art Car.