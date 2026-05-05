McLaren revient au Mans avec la MCL-HY : une super voiture et une version exclusive pour la piste

Trente ans après la victoire de sa légendaire F1 GTR aux 24 Heures du Mans en 1995, McLaren annonce son retour dans la course d’endurance la plus prestigieuse du monde. La marque britannique vient de dévoiler la MCL-HY, une super voiture destinée au Championnat du monde d’endurance FIA (WEC) dès la saison 2027. En parallèle, une version pour la piste baptisée MCL-HY GTR sera proposée à une poignée de clients dans le cadre du programme Projet : Endurance.

La McLaren MCL-HY sera engagée dans la catégorie Hypercar du WEC dès 2027, avec l’objectif des 24 Heures du Mans.

La version MCL-HY GTR, développée en parallèle, va proposer un moteur V6 biturbo de 2,9 litres développant environ 730 chevaux.

Le programme Projet : Endurance offre aux propriétaires de la GTR un accès sans précédent aux coulisses de l’équipe WEC, incluant six événements sur piste sur deux ans.

Une machine conçue pour dominer

Construite selon les règles en place, la MCL-HY profite d’une structure monocoque en fibre de carbone et hérite d’un groupe motopropulseur hybride composé d’un V6 biturbo offrant une puissance totale de 707 chevaux, acheminée aux roues arrière.

Ce qui est impressionnant, c’est le poids du bolide : 1030 kg. L’objectif est d’allier performance brute et efficacité sur de longues distances, deux qualités indissociables pour espérer briller au Mans.

La livrée de la voiture d’essai 2026 s’inspire de la McLaren M6A, la voiture avec laquelle Bruce McLaren rêvait de conquérir La Sarthe dans les années 1960. C’est un clin d’œil à l’histoire qui en dit beaucoup sur l’ambition du projet.

Les essais sur piste débuteront en mai 2026, menés par le pilote officiel Mikkel Jensen, épaulé par Grégoire Saucy, Richard Verschoor et Ben Hanley.

La Triple Couronne en ligne de mire

Ce retour au Mans ne se limite pas à la compétition d’endurance. McLaren vise explicitement la Triple Couronne du sport automobile, soit une victoire au Grand Prix de Monaco, à l’Indy 500 et aux 24 Heures du Mans. La marque est déjà présente en Formule 1 et en IndyCar. La MCL-HY complète la troisième branche de cet objectif et McLaren devient ainsi l’une des très rares écuries en mesure de briguer les trois titres simultanément.

La MCL-HY GTR : quand la course devient privilège

Développée de concert avec la voiture de course, la MCL-HY GTR représente une première : une collaboration directe entre McLaren Racing et McLaren Automotive. Sans le système hybride imposé par le règlement de la FIA, elle gagne en légèreté et en pureté. Le V6 biturbo de 2,9 litres développe environ 730 chevaux, sans la complexité liée à la gestion de l’énergie hybride. Un choix délibéré pour offrir une expérience sur piste encore plus relevée.

Mais ce qui est incroyable pour ceux qui mettront la main sur cette voiture, c’est le programme Projet : Endurance. Ce dernier plonge les acheteurs au cœur de l’opération WEC de McLaren Racing avec un accès aux coulisses, un suivi du développement, une présence aux 24 Heures du Mans 2027 et une participation à six événements sur piste, échelonnée sur deux ans. Le tout va se faire sur des circuits de prestige international, avec des instructeurs professionnels, une équipe dédiée pour les arrêts aux puits et un ingénieur de course.

Comme expérience d’achat, il sera difficile de trouver mieux.

Les livraisons de ce modèle sont prévues vers la fin de 2027.