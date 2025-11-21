Scout Motors lancera des ventes directes aux consommateurs au Canada avec des établissements corporatifs

Les ventes de Scout au Canada débuteront grâce à sept établissements et un réseau de service mobile.

Scout prévoit sept établissements corporatifs dans les principales villes canadiennes d’ici 2032.

Des unités mobiles de réparation couvriront un rayon de 300 km à partir de chaque atelier.

Les réservations canadiennes pour les véhicules électriques sont ouvertes avec un dépôt de 150 $; les prix restent à confirmer.

Scout Motors prévoit d’entrer sur le marché canadien avec un modèle de vente directe aux consommateurs soutenu par des établissements de vente et de service appartenant à l’entreprise en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

Le constructeur offrira le VUS électrique Traveler et la camionnette Terra, présentés sous forme de prototypes proches de la production au Tennessee en octobre. Propriété du groupe Volkswagen, mais exploitée de manière indépendante, Scout Motors souhaite établir une relation directe avec les clients, contournant ainsi les réseaux traditionnels de concessions franchisées.

L’entreprise a l’intention d’ouvrir sept « Scout Workshops » d’ici 2032 à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa ou dans leurs environs. Selon un porte-parole de l’entreprise, ces installations offriront des espaces de vente au détail, des services d’entretien et des essais routiers pour les clients.

Le modèle de vente au détail reflète les efforts antérieurs d’autres constructeurs au Canada. Mercedes-Benz, par exemple, possédait auparavant plusieurs établissements corporatifs à Toronto et à Vancouver, mais s’en est départie en 2022 et 2018. Genesis a également utilisé une approche similaire pour rejoindre sa clientèle.

Scout prévoit aussi exploiter des unités de service mobiles capables de couvrir un rayon d’environ 300 kilomètres à partir de chaque atelier. L’entreprise pourrait compléter cette offre par un réseau de partenaires de service certifiés afin d’accroître la capacité de service régional.

Les Traveler et Terra seront construits sur une plateforme commune à châssis en échelle conçue pour la propulsion électrique. Les deux véhicules fonctionneront avec une architecture logicielle zonale empruntée à Rivian, permettant des mises à jour à distance et des diagnostics à distance.

Les designs de Scout s’inspirent de l’esthétique des véhicules tout-terrain Scout originaux fabriqués par International Harvester dans les années 1960 et 1970. La marque a été relancée en 2022 après l’acquisition de la marque déposée par le groupe Volkswagen en 2021.

Bien qu’ils soient initialement positionnés comme des véhicules entièrement électriques, les Traveler et Terra seront également offerts en versions à autonomie prolongée. Ces variantes comprendront des génératrices à essence embarquées pour recharger le système de batterie, augmentant l’autonomie estimée d’environ 550 km à environ 800 km. Cette alternative mécanique s’est révélée très populaire.

La production des deux modèles devrait débuter en 2027 dans une nouvelle usine d’assemblage actuellement en construction en Caroline du Sud.

Les clients canadiens peuvent désormais réserver l’un ou l’autre véhicule avec un dépôt remboursable de 150 $. Bien que l’entreprise vise des prix de détail inférieurs à 60 000 dollars US, les détails concernant les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés; toutefois, on peut s’attendre à ce que les PDSF de base commencent à ou près de la barre des 80 000 $.

