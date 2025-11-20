2027 Telluride mise sur les familles avec plus d’espace, un rendement hybride supérieur et une confiance accrue hors route

Le nouveau Kia Telluride offre une consommation hybride de 6,7 L/100 km, un rouage intégral amélioré et une capacité de remorquage allant jusqu’à 5 000 lb

Le nouveau Telluride hybride de 329 hp affiche une cote de 6,7 L/100 km et une autonomie estimée de 965 km.

Le X-Pro amélioré ajoute des pneus plus larges, une nouvelle technologie de rouage intégral et une garde au sol de 9,1 pouces.

L’habitacle gagne en espace avec plus d’espace pour les jambes, deux chargeurs sans fil et des sièges capitaines à la deuxième rangée.

Kia a dévoilé la seconde génération du Telluride au Salon de l’auto de Los Angeles 2025 et a lancé le premier groupe motopropulseur hybride du modèle, en plus d’améliorer ses capacités hors route. Le véhicule utilitaire à trois rangées redessiné devrait entrer en production au début de 2026 à l’usine Kia de West Point, en Géorgie.

Le nouveau Telluride hybride combine un moteur turbo de 2,5 litres à une batterie lithium-ion de 1,65 kWh et à des moteurs électriques, pour une puissance totale de 329 hp et un couple de 339 lb-pi. Kia estime une consommation combinée de 6,7 L/100 km et une autonomie d’environ 965 kilomètres.

Tous les modèles Telluride sont dotés d’un moteur à combustion interne turbocompressé développant 274 hp et 311 lb-pi, soit 49 lb-pi de plus que les versions V6 précédentes. Une transmission automatique à huit rapports est offerte de série sur les variantes à essence, tandis que les hybrides utilisent une automatique à six rapports. Le rouage intégral à répartition électronique du couple est disponible sur toute la gamme, et les modèles équipés de l’AWD offrent des fonctions additionnelles pour améliorer la traction, notamment des modes multi-terrains et des différentiels autobloquants électroniques.

La version Telluride X-Pro pousse les capacités hors route encore plus loin grâce à une garde au sol de 9,1 pouces, des pneus tout-terrain plus larges et un moniteur de vue au sol exclusif, qui affiche les conditions de sentier sous 10 km/h. Une suspension renforcée et des points de remorquage avant/arrière sont également inclus.

Sur le plan dimensionnel, le nouveau Telluride grandit légèrement. Le VUS mesure désormais 199,2 pouces (5 060 mm) de longueur totale et repose sur un empattement de 116,9 pouces (2 069 mm). Ces changements permettent d’augmenter l’espace pour les jambes aux deuxième et troisième rangées, ainsi que le volume utilitaire — jusqu’à 86,9 pieds cubes (2 461 litres) avec tous les sièges arrière rabattus. L’espace derrière la troisième rangée offre 22,3 pieds cubes (631 litres) de chargement pour les versions à essence et 21,3 (603) pour l’hybride.

Les améliorations de l’habitacle incluent un siège conducteur Ergo Motion avec fonction massage, des sièges avant en mode relaxation avec rallonge électrique pour les jambes, et des sièges capitaines climatisés à la deuxième rangée. L’habitacle profite aussi d’une meilleure insonorisation grâce à un vitrage plus épais, de triples joints de porte et des matériaux absorbants supplémentaires.

Kia a doté le Telluride de sa plus récente suite d’infodivertissement, incluant deux chargeurs de téléphone sans fil, Apple CarPlay et Android Auto sur toutes les versions, ainsi que deux écrans panoramiques de 12,3 pouces fonctionnant sous le système d’exploitation ccNC. Les nouvelles fonctionnalités comprennent un assistant vocal génératif IA, la capacité de mises à jour en direct et le divertissement en continu pour Netflix, YouTube et Disney+.

L’équipement de sécurité progresse également avec l’ajout d’un coussin gonflable central à la première rangée, désormais l’un des dix coussins gonflables de série. Sont aussi inclus de série l’assistance au maintien de voie, l’avertissement d’angle mort et un système d’alerte arrière basé sur radar pour détecter la présence d’occupants. Les technologies d’aide à la conduite disponibles incluent l’assistance à la conduite sur autoroute 2, qui peut faciliter les changements de voie et le régulateur de vitesse adaptatif sur certains types de routes.

Le Telluride 2027 devrait arriver dans les concessions américaines au premier trimestre de 2026. La disponibilité et les prix pour le Canada n’ont pas encore été annoncés.