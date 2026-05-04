Ford Ranger : deux nouveaux rappels en deux semaines

Il est difficile de trouver une semaine où Ford n’émet pas de rappels. On ne veut pas s’acharner sur cette entreprise et ses problèmes en la matière, mais ça devient triste. Au cours des deux dernières semaines, d’autres rappels ont eu lieu, dont deux concernant la camionnette Ranger. Le Bronco a aussi été écorché au passage. Voyons ça de plus près.

Chacun des rappels touchent environ 15 000 modèles au Canada.

Ford continue de dominer l’industrie pour les rappels en 2026.

Le Ford Bronco est également concerné par l’une des campagnes.

Les deux avis de rappel distincts ont visé les Ford Bronco et Ranger des années-modèles 2024 à 2026. L’une des campagnes est relative à un problème avec les boulons de sièges avant. Ces derniers sont susceptibles de compromettre la sécurité des occupants en cas d’accident. Au total, ce sont 15 127 véhicules qui sont touchés au Canada.

Le deuxième concerne les écrans pare-soleil et un risque d’incendie. Voyons ça en détail.

Rappel no 1 : Ranger 2024–2026 : risque d’incendie

Le premier rappel, publié le 14 avril 2026, concerne, en sol canadien, 14 525 Ford Ranger des années-modèles 2024 à 2026 assemblés entre le 9 décembre 2022 et le 28 décembre 2025. Transports Canada décrit le problème en ces termes :

« Sur certains véhicules, le faisceau de câbles du pare-soleil ou de la garniture de toit pourrait avoir été mal positionné lors de l’assemblage, ou le ruban utilisé pour le fixer pourrait être trop épais. L’une ou l’autre condition pourrait endommager le faisceau, créant une chaleur excessive ou des étincelles susceptibles de provoquer un incendie. »

Plus précisément, le frottement répété du faisceau contre la structure métallique du montant A peut user l’isolant des câbles et exposer le conducteur électrique, menant à un court-circuit. Ford a identifié le problème à la suite de l’analyse d’un incendie survenu sur un Ranger 2024. Les propriétaires peuvent observer des signes avant-coureurs : éclairage intermittent du miroir de courtoisie, inopérant, ou encore un dysfonctionnement de l’éclairage de la console de pavillon.

Solution envisagée

Les concessionnaires inspecteront le véhicule et remplaceront le faisceau si nécessaire. Une mise à jour du module de commande de carrosserie sera également effectuée afin de couper l’alimentation du circuit du pare-soleil en cas de défaut répété. Les réparations seront effectuées en trois phases selon l’année-modèle : les Ranger 2025 en premier (avis d’ici le 31 mai), suivis des 2026 (d’ici le 29 juin), puis des 2024 (d’ici le 27 juillet). La réparation est entièrement gratuite.

Rappel no 2 : Bronco et Ranger 2024–2026 : sièges avant

Un second rappel, émis le 28 avril 2026, touche cette fois, toujours au pays, 15 127 Ford Bronco et Ranger des mêmes années-modèles 2024 à 2026. Transports Canada le décrit ainsi :

« Sur certains véhicules, les boulons pivots du dispositif de réglage en hauteur des sièges avant pourraient ne pas avoir été fabriqués correctement. Si cela se produisait, les sièges pourraient bouger lors d’un accident. »

Il va sans dire qu’un siège non fixé peut augmenter les risques de blessure pour les occupants lors d’une collision. Ford précise n’avoir reçu aucun signalement de blessure liée à ce défaut. Les propriétaires qui remarquent des grincements, des bruits anormaux ou un jeu anormal dans leur siège avant sont invités à contacter immédiatement leur concessionnaire.

Solution envisagée

Les concessionnaires retireront les deux sièges avant, inspecteront les boulons de pivotement des liaisons de réglage en hauteur et remplaceront les boulons et les maillons non conformes aux spécifications. Ford espère finaliser la solution technique d’ici juillet 2026. Les lettres de notification devraient être expédiées entre le 13 et le 17 juillet. Les propriétaires ayant déjà effectué cette réparation à leurs frais pourraient être admissibles à un remboursement.

Comme toujours, si votre modèle est concerné par l’une de ces campagnes, vous pouvez contacter votre concessionnaire pour connaître la marche à suivre et rester informé de la suite des choses.