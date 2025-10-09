Essai routier : Jeep Wrangler, la bouette, la valeur sure chez Jeep en ces temps de turbulences

Jeep nous a invités à Bobcaygeon, une ville située en Ontario, pour une expérience de conduite hors route extrême. Nous avons eu l’opportunité de tester notre métal dans des sentiers difficiles, réservés à un nombre restreint de véhicules. L’alignement était impressionnant, avec la présence de plusieurs variantes du Gladiator et, bien sûr, d’une flotte de Jeep Wrangler, incluant le modèle Rubicon équipé de la motorisation hybride rechargeable 4Xe. On met les bottes à tuyaux, une ti-laine, de l’antimoustique et on s’élance.

Cet évènement visait à nous faire redécouvrir les capacités des véhicules.

Outre le Wrangler 4Xe, d’autres versions étaient présentes, telles que le Gladiator.

C’était l’occasion pour nous de nous tenir informés de la situation de Jeep avec l’équipe de Jeep Canada.

Renouer dans la bouette, les roches, les racines, la nature

À mon avis, la marque Jeep a évolué au fil des années et certains de ces changements me déplaisent, particulièrement avec l’augmentation du nombre de modèles, dont quelques-uns manquent de capacité en situation hors route. Pour moi, et pour plusieurs, un Jeep est le roi de la montagne et, généralement il arrive au sommet couvert de boue, et non pas en tenue de soirée. Avec cette notion en tête, ce n’est pas pour rien que le symbole de Jeep est le Wrangler, l’original, le vrai, l’unique.

Jeep Canada tenait à nous rencontrer pour faire une mise à jour et, quant à faire, autant le faire dans un endroit qui lui est cher, un difficile sentier hors route. L’endroit, Bobcaygeon, était parfait pour mettre à l’épreuve les capacités d’une collection de Wrangler, mais aussi de sa dérivée, la camionnette Gladiator. Au menu, un sentier de quelques kilomètres arrosé la veille par un orage. Les ornières étaient boueuses, profondes, parsemée de roches de toutes tailles, des troncs d’arbres le tout sur un tableau de généreuses dénivellations.

L’électrique 4xe, bon pour l’Off Road?

Depuis maintenant 5 ans, 2021 pour être plus précis, Jeep offre une motorisation hybride rechargeable 4xe dans le Wrangler. Évidemment, il était présent sous l’une de ses formes des plus intenses, Rubicon. On peut donc, moyennant une forte consommation énergétique faire du « Off Road » en mode 100% électrique. C’est quand même un aspect cool qui nous maintient en parfaite harmonie avec la nature.

En effet, dans le mode électrique, on découvre rapidement que le couple généreux est trop direct et provoque un patinage du véhicule sur une surface inclinée et humide. Pour optimiser le rouage, il est préférable de se mettre dans le mode « Save » qui force l’intervention de la motorisation 4-cylindres turbocompressé de 2,0 litres dont la réactivité aux roues est plus posée, donc avec une meilleure traction.

Avec sa classification « Trail Rated », le Wrangler se transforme en une véritable machine de guerre pour affronter les défis hors route. Étant la définition même du véhicule hors route, il nous offre toutes les caractéristiques nécessaires pour passer partout. Il suffit de lire sur ce qu’est « Trail Rated » pour comprendre que le Wrangler et plusieurs versions du Gladiator sont équipé pour veiller tard.

En plus des « vieilles technologies » comme des différentiels Dana 44, la version à l’essai proposait des suspensions à l’articulation très généreuses et surtout un rouage 4X4 des plus performant. Les pneus ont nécessairement beaucoup de mordant. Pour nous faciliter la tâche, bien que leur résolution soit décevante, on peut compter sur des caméras extérieures pour mieux voire devant ou derrière le véhicule.

Cet évènement était simplement basé sur le plaisir de jouer dans la boue et ce fut un succès.

À la croisée des chemins, encore…

Les tergiversations ne sont pas choses nouvelles dans l’histoire de Chrysler/DaimlerChrysler/FCA/Stellantis. Depuis quelques temps, on avance, on recule et on recommence. Il suffit de penser à l’annulation de la version électrique du Ram ou encore le retour V8 Hemi sous le capot des 1500. Dans cette même foulée d’hésitation et de recul, on annonça que la motorisation 4xe ne serait finalement pas offerte dans la gamme du Gladiator tel qu’annoncé il y a quelques mois. J’ai vaguement l’impression que le relâchement des règlementations américaines de l’ère Trump font grandement plaisir à Stellantis d’un point de vue de norme d’émissions polluantes!

Chute des prix

Tout n’est pas rose non plus avec un recul significatif des ventes dans presque tout le groupe. Certains modèles s’en sorte assez bien, mais chez Jeep les choses sont particulièrement difficiles. De ce fait, le constructeur ajuste les prix pour être plus attirant. Sur certain modèle, on compte sur une réduction de plus de 11 000$ sur les modèles 2025. Au diable la valeur de revente pour ceux qui ont payé plein prix il y a quelques semaines seulement.

Bien que la valeur de revente soit affectée, les consommateurs seront finalement les bénéficiaires, profitant d’une plus grande accessibilité au sein de la gamme. Presque tous les véhicules Jeep sont concernés, y compris la récente version électrique Wagoneer S, qui a subi une baisse de prix de 8 000 $.

L’avenir est brillant?

Suite au départ « volontaire » de Carlos Tavares de la direction du groupe Stellantis, on observe un retour à des méthodes de gestion plus conventionnelles. Il y a des reculs comme le retrait du 4xe dans la gamme du Gladiator, mais on compte sur plusieurs nouveaux projets qui seront certainement intéressants.

Parmi les changements, on note la disparition de la gamme du Wagoneer, qui ne conserve que le Grand Wagoneer. Ce dernier a également droit à un rafraichissement esthétique en 2026. Le Grand Cherokee, quant à lui, subira également des modifications.

Toutefois, deux grandes nouveautés en 2026 sont attendues: le retour du Cherokee avec une toute nouvelle génération à motorisation hybride et, s’il ne prend pas trop de retard, le Recon tout électrique, un VUS de la taille du Wrangler et aux grandes capacités hors route devrait se pointer en cours d’année prochaine.

Avec ces nouveautés et des baisses prix que l’on espère durable, Jeep a de bonnes chances de commencer à renouer avec le succès tel que connu jadis. Maintenant, il reste toujours le même problème qui perdure depuis des décennies, la question de la fiabilité. Malheureusement, sur ce point, on ne peut pas dire qu’il y a eu une amélioration.