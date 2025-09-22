Jeep annule le VEHR Gladiator 4xe – Une option qui aurait pu aider la camionnette en difficulté

Le Gladiator à moteur V6 à essence poursuit sa route alors que Jeep continue d’investir dans le modèle

Stellantis met fin au développement du Jeep Gladiator 4xe alors que sa stratégie d’électrification change.

Les plans de production avaient subi de nombreux retards à l’usine de Toledo.

Jeep prévoit maintenir la production du Gladiator avec de nouvelles options et motorisations jusqu’au moins 2028.

Stellantis a annulé ses plans de produire une version hybride rechargeable du Jeep Gladiator, sa camionnette intermédiaire, selon une lettre envoyée aux fournisseurs le 19 septembre. C’est dommage, car la plus grande faiblesse du pickup Jeep se trouve sous son capot. Le moteur 3,0 litres EcoDiesel, disparu trop rapidement, avait permis d’améliorer à la fois l’efficacité et les performances.

Le constructeur a indiqué que le développement du Gladiator 4xe prend fin immédiatement, et que toutes les activités et ententes avec les fournisseurs liées au projet seront conclues.

Cette annulation survient alors que Stellantis réévalue sa stratégie d’électrification. « Comme les préférences des clients pour les camionnettes électriques à batterie continuent d’évoluer, Stellantis réexamine sa stratégie de produits et n’inclura plus de variante électrifiée du Gladiator dans la gamme Jeep », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Le Gladiator 4xe devait initialement être lancé en 2024, rejoignant ainsi les Wrangler et Grand Cherokee dans la gamme hybride rechargeable de Jeep. Toutefois, les plans de production pour le modèle hybride à l’usine de Toledo avaient été retardés à plusieurs reprises, soulevant des doutes sur la viabilité du projet. L’usine assemble également le Wrangler.

Jeep a affirmé qu’elle continuerait d’investir dans la plateforme Gladiator, la production étant prévue jusqu’au moins 2028. Le constructeur prévoit introduire davantage d’options de personnalisation, des caractéristiques en usine et des motorisations alternatives pour la camionnette, qui est actuellement propulsée uniquement par le vieux V6 3,6 litres.

Les ventes du Gladiator avaient grimpé à environ 90 000 unités en 2021 aux États-Unis, mais ont décliné les années suivantes. Elles ont toutefois progressé de 8 % au premier semestre de 2025, après des réductions de prix à travers la gamme. Au Canada, les ventes du Gladiator ont chuté de 57 % depuis le début de 2025 par rapport à la même période en 2024.

Plus tôt ce mois-ci, Stellantis a aussi annulé ses plans pour un Ram 1500 entièrement électrique. L’entreprise élargit son offre de véhicules à essence et prolonge la disponibilité des moteurs Hemi V8 dans certains modèles Jeep, invoquant des changements dans la réglementation sur les émissions. Le PDG de Jeep, Bob Broderdorf, a déclaré que la marque entend maintenir des options V8 dans les versions haut de gamme du Wrangler, même si rien ne confirme encore que ce moteur sera offert dans le Gladiator.

Le marché mérite un Gladiator 392.