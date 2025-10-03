Le sceau Trail Rated de Jeep : qu’est-ce que ça veut dire ?

Si vous êtes propriétaires d’un véhicule Jeep, il est possible que votre modèle porte le logo Trail Rated, exclusif à la marque. Si vous êtes un passionné de ladite marque, il est probable que vous sachiez exactement à quoi ce dernier fait référence.

Mais peut-être pas. Et si vous n’êtes pas détenteur d’un produit Jeep, ou encore peu familier avec les créations de ce constructeur, alors là, il est plus que probable que celui-ci ne vous dise strictement rien.

Pour hériter du sceau Trail Rated, un Jeep doit être capable d’accomplir cinq tâches

Toutes les versions du Wrangler portent le sceau

Avec un modèle comme le Compass, seule la variante Trailhawk reçoit le sceau Trail Rated

A-t-il une signification particulière, ou s’agit-il d’une simple et vulgaire décoration ?

Plus qu’une simple décoration

Les constructeurs aiment barder leurs véhicules de logos et de collants, surtout lorsqu’il est question de mettre en lumière des capacités, de la puissance, des compétences hors route, etc. Parfois, ça indique que le produit qui les accueille est un peu plus apte, parfois non. Chez Jeep, une marque qui a bâti sa réputation sur les capacités hors route de ses créations, ça veut dire quelque chose. En fait, ça va plus loin que ça.

L’exemple du sceau Trail Rated, que l’on retrouve sur toutes les déclinaisons du Wrangler, est patent. Il a une signification réelle. Cette dernière renvoie en vérité à cinq éléments, cinq compétences qu’un modèle doit posséder pour avoir le droit de l’arborer. Voyons en quoi consistent ces cinq habiletés.

1 – La garde au sol

Le premier élément, plus basique lorsqu’il est question de conduite hors route, a trait à la garde au sol. Sans un dégagement important, n’importe quel véhicule peut se retrouver coincé sur une chaîne de trottoir. On exagère à peine !

Ça ne risque pas d’arriver au Wrangler qui profite évidemment d’une importante garde au sol. Mais outre le simple fait de faciliter le franchissement d’obstacles, ce dégagement veut aussi dire que la carrosserie, le châssis et le groupe motopropulseur sont protégés. Bien sûr, des plaques de protection viennent renforcer cette protection, mais vous voyez le topo.

Une garde au sol importante garantit aussi des angles d’approche, de franchissement et de sortie qui permettent d’attaquer les terrains inhospitaliers avec confiance. Avec le Wrangler, ça peut atteindre, respectivement, 47,3, 27,8 et 40,4 degrés.

Notez qu’avec les versions 4xe, la présence de la batterie fait que ça peut frotter un peu plus en conduite hors route, mais ce n’est rien de dramatique. C’est plutôt la gestion du couple en mode électrique qui demande une plus grande adaptation.

2 – Passage à gué

L’expression passage à gué est moins connue, mais l’action à laquelle elle fait référence l’est de tous. Il s’agit du moment où un véhicule traverse un obstacle d’eau important comme un ruisseau, une petite rivière, etc.

Pour pouvoir s’exécuter sans risquer la panne au milieu de l’obstacle en question, quelques précautions sont prises au préalable lors de la conception du modèle. Par exemple, avec une carrosserie bien scellée pour prévenir les infiltrations d’eau, mais aussi une protection adéquate pour les composantes électriques. Aussi, l’ingénierie doit prévoir que le moteur soit capable de bien respirer lorsque le véhicule est en partie submergé.

3 – Manœuvrabilité

Une randonnée hors route en Jeep signifie qu’en certains endroits, il sera nécessaire de traverser des passagers étroits, effectuer des virages serrés et traverser des segments qui paraissent infranchissables.

Grâce à ses suspensions adaptées, à son rayon de braquage serré, à ses modes de conduite et à ses essieux qui peuvent être verrouillés, on peut attaquer chaque obstacle avec confiance… et passer à des endroits où il serait impossible de le faire avec la majorité des véhicules sur le marché.

4 – Articulation

L’articulation fait référence à la capacité des essieux et de la suspension à maintenir les roues en contact avec le sol, même sur des surfaces très irrégulières (voir nos photos).

Un Jeep qui reçoit le sceau Trail Rated excelle à cet égard grâce à une suspension qui offre un débattement important. Ainsi, lorsque le véhicule se retrouve dans une position où une de ses roues est surélevée au passage d’un trou, par exemple, les autres restent bien plantées au sol pour offrir la traction nécessaire. Cette caractéristique permet au véhicule de continuer à avancer en toute stabilité. Et avec la variante Rubicon des Wrangler et Gladiator, on peut en plus déconnecter la barre stabilisatrice avant, pour encore plus d’articulation et de possibilités.

Cette articulation est intimement liée au cinquième élément, soit la traction

5 – Traction

Les cinq éléments qui permettent à un modèle Jeep de recevoir le sceau Trail Rated sont bien sûr intimement liés. L’un, sans les autres, peut être pratique pour une tâche précise, mais pas pour emprunter le genre de sentiers hors route où l’on retrouve des Jeep à la tonne.

Le cœur de ces éléments, c’est la traction, c’est-à-dire la capacité du véhicule à maintenir une adhérence au sol en toutes circonstances, avec les quatre roues, trois, même deux.

Avec les Wrangler et Gladiator, par exemple, c’est possible grâce aux essieux qui peuvent être verrouillés, soit à l’avant seulement, à l’arrière uniquement, ou encore aux deux endroits. Aussi, les pneus conçus pour affronter tout type de terrain viennent jouer un rôle majeur pour assurer une motricité, que ce soit à l’ascension d’un rocher, au passage d’un trou d’eau ou à la négociation d’une dune. Et la distribution de la puissance aux bonnes roues est essentielle. Un Jeep portant le sceau Trail Rated vous assure que la force sera toujours envoyée aux roues qui en ont le plus besoin. De cette façon, la personne qui se trouve derrière le volant est toujours en contrôle.

Conclusion

Voilà, en gros, ce qui se cache derrière le sceau Trail Rated chez Jeep. Attention, toutefois, il ne se retrouve pas sur chaque modèle de la famille.

Par exemple, si toutes les variantes du Wrangler en héritent, ce n’est pas le cas du plus petit Compass, qui voit uniquement sa livrée Trailhawk le recevoir.

Et, bien entendu, les capacités sont relatives au format du modèle et à ses aptitudes propres. On ne demandera pas à un Compass de suivre un Wrangler partout.

N’empêche, ça vous donne une idée plus précise de la signification de ce sceau chez Jeep.