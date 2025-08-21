Jeep Cherokee 2026: il est de retour dans une formule 100% hybride

Après être disparu en 2023, voilà que le Jeep Cherokee effectue un retour pour 2026.

Le Jeep Cherokee est de retour en 2026 avec l’introduction de la sixième génération du VUS.

Son capot renferme une motorisation hybride comprenant un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L.

Au Canada, le Cherokee 2026 affiche un prix de base de 42 390 $.

C’est dans l’usine qui fabriquait jadis la Viper, à Detroit (Michigan) au Conner Center, que Stellantis a levé officiellement le voile sur le Cherokee 2026 plus tôt au mois d’août.

Ce dévoilement s’inscrit dans un plan de la marque de ne présenter pas moins de quatre nouveautés en autant de mois. Au cours de cette présentation, on a d’ailleurs pu voir un aperçu du prochain Jeep Grand Wagoneer. Des nouveautés sont également attendues pour le Grand Cherokee en plus du dévoilement du Recon.

Au sein du catalogue actuel de Jeep, le nouveau Cherokee se positionne entre le Compass et le Grand Cherokee. Il est bâti sur l’architecture STLA.

Une formule 100% hybride pour le Jeep Cherokee

Jeep ne fait pas les choses à moitié avec l’arrivée du Cherokee de sixième génération. En fait, on s’inspire quelque peu du Toyota RAV4 en proposant une motorisation électrifiée pour l’ensemble du catalogue. De série, le Cherokee 2026 est livré avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L. Cette mécanique provient du volet européen du groupe Stellantis. Elle déploie une puissance de 210 chevaux et un couple de 230 lb-pi. Bien que Jeep utilise toujours l’hybride rechargeable ailleurs dans sa gamme, il s’agit de la première fois que la marque américaine emploie la technologie hybride conventionnelle. Le constructeur a confirmé que cette motorisation est jumelée à une transmission EVT.

Lors du dévoilement, les dirigeants de la marque Jeep nous ont bien fait comprendre qu’ils ont perçu la demande pour une gamme de véhicules peu énergivores. Toutefois, ils sont aussi conscients qu’une part de la clientèle ne veut rien savoir du casse-tête qu’implique un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Dans cette optique, le constructeur n’a laissé entrevoir aucune possibilité d’intégrer éventuellement la technologie hybride rechargeable sous le capot du Cherokee.

Stellantis affirme que le Cherokee peut parcourir jusqu’à 800 kilomètres avec un seul réservoir d’essence. On nous promet aussi une consommation d’essence en conduite combinée de 6,4 L/100 kilomètres. Les cotes officielles de Ressources naturelles Canada seront connues ultérieurement.

Une apparence typiquement Jeep

Comme nous le faisait remarquer Vince Galante, vice-président (Design mondial, Jeep) lors du grand dévoilement du Cherokee 2026, on remarque que cette nouvelle génération du produit hérite d’une calandre verticale. Sans proposer une saveur pour autant rétro, elle incarne tout de même un clin au passé du modèle. Sans surprise aucune, on compte bel et bien sept fentes dans la grille de calandre. Notons également que les phares reprennent la forme d’un U et que les feux s’inspirent de la silhouette d’un bidon d’essence Jerry avec un motif en X.

On ne peut passer sous silence que le volume de chargement est augmenté de 30% par rapport au Cherokee de précédente génération.

Une version aux capacités hors route relevées est attendue

Malgré le fait que le Cherokee 2026 dispose du système 4×4 Jeep Active Drive I de série avec déconnexion de l’essieu arrière de série, de la gestion de la traction Selec-Terrain avec quatre modes de conduite (Auto, Sport, Neige, Sable/Boue), d’angles d’approche et de départ de 19,6 et 29,4 degrés respectivement et d’une garde au sol de 20 centimètres, le directeur général de Jeep, Bob Broderdorf, nous a confirmé la venue d’une déclinaison plus radicale dans un futur rapproché.

Précisons que le Jeep Cherokee 2026 est en mesure de tirer une charge s’élevant à 3500 livres.

À partir de 42 390 $ au Canada

Au Canada, le Jeep Cherokee 2026 est offert à partir de 39 995$ pour une version de base, ce qui représente 42 390 $ en incluant les frais. Le catalogue comprend également les versions Laredo (47 390$), Limited (52 390 $) et Overland (56 390 $).

Parmi l’équipement que l’on retrouve de série à bord de la nouvelle mouture du Jeep Cherokee, citons l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, l’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et les sièges avant chauffants.

Sur le plan de la sécurité, il ne fait aucun compromis et reçoit dès la version de base les caractéristiques suivantes: le freinage d’urgence automatique avec identification des piétons et des cyclistes, la prévention des collisions dans les intersections, le système de surveillance des angles morts avec détection de la trajectoire transversale arrière, la détection de somnolence au volant, le système Active Driving Assist (système d’aide à la conduite de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif) en plus de l’aide au stationnement arrière avec freinage d’urgence automatique à l’arrière.

En option, les consommateurs peuvent choisir les éléments suivants: le toit ouvrant à deux panneaux, le hayon électrique à commande au pied avec hauteur réglable

Caméra à 360 degrés, le rétroviseur intérieur numérique, les sièges arrière chauffants, les sièges avant ventilés, le dégivreur d’essuie-glace avant, la vue du pneu avant par rapport à la bordure du trottoir, l’angle mort activé par les clignotants, le système audio de qualité supérieure et l’assistant embarqué Alexa.

Il arrivera dès la fin de l’année

Il est prévu que le nouveau Jeep Cherokee 2026 arrive chez les concessionnaires dès la fin de 2025. Les versions se situant au sommet de la gamme (Limited et Overland) seront d’abord livrées. Les versions de base et Laredo arriveront au pays en début d’année prochaine.

Cette nouvelle itération du Cherokee sera assemblée à Toluca au Mexique. Le constructeur précise que le groupe motopropulseur sera assemblé à l’usine de Stellantis à Dundee (Michigan).

En terminant, retenons que le Jeep Cherokee effectue un retour pour 2026 et qu’il intègre désormais la motorisation hybride. Nous prévoyons que cette stratégie permette d’obtenir un rendement intéressant en plus d’une faible consommation d’essence.