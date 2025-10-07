Jeep simplifie sa gamme en abandonnant le Wagoneer avant la mise à jour du Grand Wagoneer

Le Wagoneer est une version plus abordable du Grand Wagoneer, et les deux sont offerts en deux empattements.

En 2026, le Wagoneer disparaîtra au profit d’un Grand Wagoneer doté de versions plus abordables.

Une version hybride branchable du Grand Wagoneer devrait être ajoutée à la gamme.

Jeep fusionnera les gammes Wagoneer et Grand Wagoneer sous ce dernier nom pour l’année modèle 2026.

En effet, les deux VUS les plus grands et les plus luxueux de la marque ne feront plus qu’un dans quelques mois, lorsque le Wagoneer sera remplacé par des niveaux de finition plus abordables du Grand Wagoneer.

Cette décision est logique, car malgré ce que leur nom pourrait laisser croire, les deux modèles sont physiquement et mécaniquement quasi identiques, ne différant que par leur niveau d’équipement.

Plutôt que d’être un homologue plus petit, le Wagoneer est une version plus abordable du Grand Wagoneer, qui lui, bénéficie de toutes les options et technologies que Jeep peut offrir.

Pour ajouter à la confusion, le Wagoneer et le Grand Wagoneer sont tous deux disponibles en deux empattements, le plus long ajoutant la lettre « L » à la fin du nom du VUS, comme dans Wagoneer L et Grand Wagoneer L.

Tout cela sera simplifié en 2026, lorsque, dans le cadre d’une mise à jour majeure, la gamme du Grand Wagoneer sera étendue vers le bas avec l’ajout de versions plus abordables qui remplaceront de fait le Wagoneer actuel.

En parlant de niveaux de finition, des documents déposés auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) montrent que l’entreprise envisage de les renommer pour les harmoniser avec le reste de sa gamme.

Actuellement, le Wagoneer et le Grand Wagoneer proposent trois niveaux de finition appelés Series I, Series II et Series III. Les documents de marque suggèrent que les noms Summit et Limited pourraient remplacer certaines de ces appellations.

Un aperçu du futur Grand Wagoneer 2026 montre un design avant très proche de celui du Wagoneer S électrique. Cela se traduit par des phares plus minces et une fausse calandre supérieure, ainsi qu’une prise d’air plus grande dans la partie inférieure du pare-chocs.

Des prototypes aperçus sur les routes américaines montrent également une barre lumineuse pleine largeur à l’arrière, imitant là encore le Wagoneer S.

Plus de détails sur le Jeep Grand Wagoneer 2026 seront disponibles le 14 octobre, mais nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi s’attendre sous le capot.

En effet, le moteur actuel, un six cylindres en ligne biturbo Hurricane de 3,0 L, devrait être conservé, mais une option V8 pourrait faire son retour, sous la forme des moteurs Hemi de 5,7 L ou de 6,4 L.

Plus intéressant est l’ajout attendu d’une variante hybride rechargeable utilisant le même groupe motopropulseur que la camionnette électrique RAM 1500 REV à autonomie prolongée.

Jeep avait confirmé la venue d’une mécanique 4xe dans le Grand Wagoneer en 2022, mais des mulets d’essai d’un Grand Wagoneer hybride rechargeable ont été vus circulant dans le Michigan au cours des derniers mois, ce qui suggère qu’une telle motorisation s’approche de la production en série.

