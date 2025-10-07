Jeep Canada réduit le prix du Wagoneer S 2025 de 8 000 $

Le Wagoneer S entièrement électrique obtient un rabais de 8 000 $ sur plusieurs offres de location

Jeep offre un rabais de 8 000 $ sur les versions Limited et Premium du Wagoneer S au Canada.

La remise s’applique à certaines locations et à un programme de financement.

Faites vos calculs avant de signer.

Jeep propose un rabais de 8 000 $ sur le Wagoneer S 2025 entièrement électrique au Canada. La remise est offerte sur les versions Limited et Premium et apparaît dans l’outil de configuration en ligne de la marque. Fait intéressant, l’incitatif s’applique à plusieurs types d’acquisition — financement, location et achat comptant — ce qui est inhabituel.

Le rabais est toutefois conditionnel à l’adhésion à un plan de financement précis, et pas le plus avantageux. Les acheteurs doivent choisir le terme de 96 mois à un taux d’intérêt de 4,99 %. Avec cette option, les versions Limited et Premium deviennent plus attrayantes à des prix situés entre 78 000 $ et 84 000 $, mais il y a un piège : les acheteurs de la version Premium paieront plus de 20 000 $ d’intérêts sur huit ans…

Ceux qui optent pour des termes plus courts peuvent profiter de taux réduits, comme 0 % jusqu’à 60 mois, 0,99 % pour 72 mois et 1,99 % pour 84 mois, mais ces plans ne comprennent pas le rabais de 8 000 $. En comparaison, le plan de 60 mois revient environ 10 000 $ moins cher que celui de 96 mois. Bref, mieux vaut sortir la calculatrice avant de signer…

Jeep n’est pas le seul constructeur à multiplier les rabais massifs pour écouler ses véhicules électriques. Le constructeur vietnamien VinFast offre depuis un certain temps déjà d’importants rabais allant jusqu’à 16 000 $ sur le VF 9 ainsi qu’un crédit de livraison de 9 000 $ sur le VF 8. Plus récemment, Volkswagen a dû puiser profondément dans ses poches pour accorder des réductions pouvant atteindre 21 000 $ sur le très lent ID. Buzz.

On suggère depuis longtemps que les constructeurs fixaient le prix de leurs véhicules électriques en fonction des incitatifs gouvernementaux disponibles. Ces ajustements importants sur de nombreux modèles électriques semblent aujourd’hui confirmer cette théorie.