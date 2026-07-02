Toyota Prius 2026 : écolo ou pas?

La Toyota Prius 2026 cible les acheteurs cherchant une voiture peu énergivore, mais quelque chose de plus chic qu’une berline compacte ordinaire. Cette décision d’achat nécessite toutefois un investissement supplémentaire.

On retrouve plusieurs voitures compactes hybrides sur le marché aujourd’hui, y compris la Toyota Prius 2026. Cependant, cette dernière doit aussi partager le plancher de vente avec la Toyota Corolla hybride, alors pour le millésime 2023, le constructeur japonais lui a conféré une nouvelle mission. Celle d’aller chercher une portion de la clientèle prête à dépenser un peu plus afin d’obtenir une voiture leur permettant de dépenser un moins en carburant.

La concurrence de la Prius inclut la Honda Civic hybride, la Hyundai Elantra hybride, la Hyundai Sonata hybride, le Kia Niro hybride et Niro hybride rechargeable ainsi que les Toyota Corolla hybride et Toyota Camry. On peut aussi considérer des modèles 100 % électriques, comme la Kia EV4 et la Tesla Model 3.

La Prius est une fois de plus disponible en configurations hybride et hybride rechargeable. Au Canada, la Prius HEV est proposée avec un rouage intégral figurant de série, équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 150 chevaux, jumelé à un moteur électrique de propulsion avec 111 chevaux, un petit moteur arrière de 40 chevaux, une batterie de 0,9 kWh et une boîte automatique électronique à variation continue. La puissance totale s’élève à 196 chevaux, le couple du moteur à essence à 139 livres-pied, celui du moteur électrique à 152 livres-pied, et celui du moteur arrière à 62 livres-pied. Toyota ne publie pas une mesure de couple combinée. La Prius HEV est offerte en déclinaisons XLE et Limited.

Entre-temps, la Toyota Prius PHEV 2026 mise sur le même moteur à essence, mais aussi sur un moteur électrique de 161 chevaux et une batterie de 13,6 kWh. La puissance totale atteint les 220 chevaux. La version hybride rechargeable obtient un chargeur intégré de niveau 2 de 3,5 kW, qui n’est plus rapide disponible dans ce type de véhicule, mais qui permet tout de même des recharges complètes en environ quatre heures. La Prius PHEV est offerte en déclinaisons SE, XSE, Nightshade et XSE Premium.

Voici les cotes de consommation pour toutes les variantes de la Prius. Notons que l’essence régulière peut être utilisée dans tous les cas.

Configuration Ville/route/mixte (L/100 km) Mixte (Le/100 km) Autonomie en conduite 100 % électrique (km) Prius HEV 4,8 / 4,7 / 4,8 – – Prius PHEV SE 4,4 / 4,6 / 4,5 1,8 72 Prius PHEV XSE / Nightshade / XSE Premium 4,7 / 5,0 / 4,9 2,1 64

La Prius s’avère l’une des voitures les moins énergivores sur le marché. Lors de notre essai de la Prius PHEV XSE Premium, nous avons obtenu une moyenne générale de 4,2 L/100 km, bien que l’on n’ait pas gardé la voiture branchée à la maison. En fait, on a volontairement évité de renflouer la batterie à chaque opportunité afin de mieux évaluer la consommation de la voiture une fois la batterie épuisée, et plus de la moitié de notre kilométrage a été accumulé avec le moteur à essence en marche. L’autonomie en conduite 100 % électrique est assez élevée, permettant d’aller faire les courses et de retourner à la maison sans brûler une goutte d’essence. Selon Toyota, la Prius PHEV SE profite d’une autonomie totale de 962 km avec un plein d’essence et une batterie à pleine charge.

Oserait-on qualifier la Prius d’amusante à conduire? C’est le cas. Bon, on est loin d’une voiture exhilarante, mais avec 196 ou 220 chevaux sous le pied droit, elle n’est pas lente. En fait, selon le constructeur, la Prius hybride boucle le 0-100 km/h en 7,2 secondes. La qualité de roulement et le comportement routier de la voiture sont appréciables, mais les bruits de la route se font entendre dans l’habitacle, surtout sur les chaussées bosselées.

Oserait-on qualifier la Prius de sexy? C’est audacieux comme propose, mais il faut admettre qu’avec sa silhouette en forme de flèche et sa partie arrière tronquée de style Kammback, la voiture est drôlement plus séduisante que toutes les générations précédentes. Et un design accrocheur était quand même nécessaire pour se démarquer de la Corolla. En revanche, le pare-brise fortement incliné nécessite des piliers avant très larges, qui obstruent la visibilité vers l’extérieur.

Dans l’habitacle, on accorde de bonnes notes pour l’ergonomie. Les commandes physiques pour régler la climatisation sont faciles à utiliser en conduisant, peu distrayantes, et l’on retrouve aussi toute une panoplie de boutons montés au volant. Le système multimédia est convivial aussi, avec une interface simple à lire et comprendre.

L’espace à l’avant ne manque pas, mais à l’arrière, on se sent un peu coincés en matière de dégagement pour la tête et les jambes, et l’angle des dossiers arrière ne peut être ajusté. À prix similaire, la Camry représente un meilleur choix pour ceux voyageant régulièrement avec des occupants à l’arrière. Le coffre dispose d’un volume de 575 litres avec les dossiers relevés, mais Toyota ne publie pas de capacité avec les sièges arrière rabattus. La Prius est somme toute polyvalente, davantage que les berlines compactes et intermédiaires qui lui font concurrence.

L’équipement de série de la Toyota Prius 2026, en déclinaison XLE hybride, comprend l’éclairage extérieur à DEL, les feux de route automatiques, les roues en alliage de 19 pouces, les essuie-glaces à capteur de pluie, la clé intelligente, le sonar de stationnement, le climatiseur automatique, l’instrumentation numérique de 7,0 pouces pour le conducteur, la chaîne audio à six haut-parleurs, l’écran tactile de 8,0 pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, le siège du conducteur à huit réglages électriques, le siège du passager avant à hauteur réglable, les sièges avant chauffants, le garnissage des sièges en similicuir Softex, le volant chauffant et gainé de cuir, la surveillance des angles morts, la prévention de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, et plus.

La version Limited ajoute le toit vitré panoramique fixe avec pare-soleil rétractable, le dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, la chaîne JBL à huit haut-parleurs, l’écran tactile de 12,3 pouces, le rétroviseur à caméra arrière, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, la mémoire de position pour le conducteur, l’assistance de stationnement évoluée, le hayon à commande électrique, la recharge de téléphones par induction et le système de caméras à vue périphérique.

La Prius PHEV en version SE inclut les jantes en alliage de 17 pouces, les feux de route automatiques, les essuie-glaces à capteur de pluie, la clé intelligente, le sonar de stationnement, la chaîne audio à six haut-parleurs, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, le système multimédia à écran tactile de 8,0 pouces, le garnissage des sièges en tissu, les sièges avant chauffants et à hauteur réglable, le volant chauffant et gainé de cuir ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. La XSE bénéficie aussi de roues de 19 pouces, d’un dégivreur d’essuie-glaces, d’un toit vitré panoramique, d’un écran tactile de 12,3 pouces, d’un siège du conducteur à huit réglages électriques, de sièges en similicuir Softex, de sièges arrière chauffants, d’une recharge de téléphones par induction, d’une surveillance des angles morts et d’une prévention de sortie de voie.

L’édition Nightshade reprend l’équipement de la version XSE tout en ajoutant des écussons noirs, des poignées de porte noires, une calandre noire et des jantes en alliage noires, alors que la XSE Premium profite d’une chaîne JBL à huit haut-parleurs, d’un rétroviseur intérieur à caméra arrière, de sièges avant ventilés, d’une mémoire de position pour le conducteur, d’une compatibilité de clé numérique, d’un hayon électrique, d’un système de caméras à vue périphérique et d’une assistance au stationnement évoluée.

La Toyota Prius 2026 se détaille entre 41 024 $ et 51 844 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 860 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 899 $. Aucun changement significatif n’a été apporté pour le millésime 2026.

Le problème, peut-être, c’est que la déclinaison de base de la Camry hybride est moins chère que celle de la Prius. Bon, pour les quelque 3 000 $ supplémentaires, on obtient le rouage intégral, quelques caractéristiques de confort et de commodité additionnelles, et un design plus moderne afin d’attirer une clientèle plus jeune. Toutefois, la Camry est plus grosse et plus spacieuse, avec une qualité de roulement plus raffinée et un habitacle légèrement mieux insonorisé.

Au final, la Prius est indéniablement une voiture écolo. En fait, la question n’a même pas besoin d’être posée. Il faut cependant s’interroger sur le prix d’achat. Oui, la Prius est peu énergivore, jolie et facile à conduire, sans oublier son côté pratique.

Son prix n’est toutefois plus celui d’une voiture compacte et, bien qu’elle avait la Corolla hybride dans les pattes jusqu’à tout récemment, elle doit maintenant partager son lot d’acheteurs potentiels avec la Camry, désormais munie d’une motorisation hybride sur l’ensemble de la gamme. L’avantage de la Prius, c’est son système hybride rechargeable, permettant de se déplacer à très peu de frais. La Prius jouit également d’une réputation de solidité et de durabilité, se traduisant en une forte valeur de revente. En même temps, on peut dire la même chose à propos des Corolla et Camry.

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