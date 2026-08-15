Galerie Photo : La Toyota Prius et les autres réalisations d’Hiroshi Okuda

Le 8 août dernier, Hiroshi Okuda s’est éteint au Japon à l’âge de 93 ans. Président de Toyota de 1995 à 1999, il était généralement considéré comme le père de la Prius, qui a été le premier véhicule à motorisation hybride à faire son entrée sur le marché mondial en 1997

M. Okuda était un fervent partisan de cette technologie et l’un des premiers à pousser Toyota vers son développement.

Compte tenu de la popularité de la Prius et de la prolifération des modèles hybrides qui sont rapidement devenus très profitables pour Toyota, la contribution de M. Okuda à l’histoire du constructeur continue de se faire sentir.

Voici donc une galerie qui retrace l’histoire de la Prius et de la technologie hybride de Toyota, en plus de quelques autres réalisations importantes atteintes durant la tenure de M. Okuda à la tête du plus grand constructeur japonais.

Concept Prius (1995)

Concept Toyota Prius 1995 | Photo: Toyota Concept Toyota Prius 1995 | Photo: Toyota Concept Toyota Prius 1995 | Photo: Toyota Concept Toyota Prius 1995 | Photo: Toyota Concept Toyota Prius 1995 | Photo: Toyota

Dévoilé en octobre 1995 au Salon de l’automobile de Tokyo, le concept Toyota Prius marque le véritable point de départ de l’ère hybride moderne. Issu du projet expérimental « G21 » et porté par la vision d’Hiroshi Okuda ainsi que de l’ingénieur Takeshi Uchiyamada, ce prototype répondait à un objectif audacieux : doubler le rendement énergétique des moteurs conventionnels afin d’anticiper les défis environnementaux du XXIe siècle. Sur le plan stylistique, le véhicule présentait une silhouette de berline compacte et très aérodynamique. Sous le capot, sa mécanique innovante combinait un moteur à essence de 1,5 litre à injection directe D-4, un moteur électrique, une transmission à variation continue et un système de stockage d’énergie novateur par condensateurs (EMS). Ce prototype d’exposition a posé les bases techniques ayant permis le lancement de la Prius de série en 1997.

Prius 1ère génération (1997 – 2003)

Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota Toyota Prius première génération | Photo: Toyota

Lancée au Japon en décembre 1997, la première génération de la Toyota Prius est devenue la toute première voiture hybride produite en série au monde. Prenant la forme d’une berline compacte à quatre portes au style sobre et pragmatique, elle arborait des lignes fonctionnelles axées sur l’efficacité aérodynamique. Sous sa carrosserie se cachait une véritable révolution technique : le Toyota Hybrid System. Celui-ci associait un moteur quatre cylindres à essence de 1,5 litre fonctionnant selon le cycle d’Atkinson à un moteur électrique synchrone et à une batterie Nickel-Métal Hydride (NiMH) à haute tension. La version originale ne produisait que 58 chevaux venant du moteur à essence et 40 chevaux en provenance du moteur électrique, des chiffres qui seront poussés à 70 ch. et 44 ch. quelques années plus tard. Grâce à un train épicycloïdal servant de répartiteur de puissance, la Prius gérait de façon transparente et automatique l’alternance ainsi que la combinaison des deux motorisations. Commercialisée à l’international (incluant le Canada) dès l’an 2000 dans une version optimisée, elle a définitivement prouvé la viabilité commerciale de la technologie hybride.

Prius 2e génération (2004-2009)

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Commercialisée de 2004 à 2009, la deuxième génération de la Toyota Prius redéfinit radicalement la silhouette du modèle. Elle abandonne le format berline classique pour adopter une carrosserie à cinq portes à hayon au profil aérodynamique inédit et immédiatement reconnaissable, affichant un coefficient de traînée remarquable de 0,26. Sur le plan mécanique, cette génération inaugure le Hybrid Synergy Drive. Ce système associe le moteur à essence de 1,5 litre à un moteur électrique nettement plus performant (67 chevaux), améliorant à la fois la réponse à l’accélérateur et l’efficacité énergétique. Le moteur à essence voit aussi sa puissance augmentée à 76 chevaux, pour une puissance combinée de 110 chevaux. Plus spacieuse, plus moderne et extrêmement sobre, la Prius de deuxième génération rencontre un succès commercial massif à l’échelle internationale et s’impose comme une icône culturelle de la mobilité écoresponsable, notamment en raison de son adoption par plusieurs vedettes d’Hollywood.

Prius 3e génération (2010 – 2015)

Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota Toyota Prius troisième génération | Photo: Toyota

Introduite pour l’année-modèle 2010, la troisième génération de la Toyota Prius affine la silhouette de sa devancière tout en abaissant son coefficient de traînée à 0.25. Elle conserve l’identité visuelle emblématique de la gamme tout en gagnant en prestance et en habitabilité. Sous le capot, cette génération opère une évolution mécanique majeure en adoptant un moteur à essence plus volumineux de 1,8 litre, toujours à cycle Atkinson, combiné à un système hybride entièrement redessiné et allégé. Développant une puissance combinée de 134 ch (98 chevaux essence, 80 électrique), la Prius de troisième génération offre des performances accrues tout en réduisant encore sa consommation de carburant. Vitrine technologique, elle introduit des équipements novateurs comme le panneau solaire sur le toit alimentant la ventilation à l’arrêt et donne naissance à une famille complète de véhicules, incluant la toute première déclinaison hybride rechargeable, la sous-compacte Prius C et la familiale Prius V.

Prius 4e génération (2016 – 2022)

Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota Toyota Prius quatrième génération | Photo: Toyota

Lancée en tant que modèle 2016, la quatrième génération de la Toyota Prius devient le tout premier véhicule à reposer sur la plateforme modulaire TNGA (Toyota New Global Architecture). Cette architecture permet d’abaisser significativement le centre de gravité, d’accroître la rigidité du châssis et d’offrir un comportement routier nettement plus dynamique. Sur le plan visuel, la Prius de quatrième génération adopte un style futuriste aux lignes tranchantes, conçu pour optimiser l’écoulement de l’air avec un coefficient de traînée encore une fois abaissé de 0.24. Sa mécanique s’appuie sur un bloc à essence de 1,8 litre retravaillé affichant un rendement thermique record de 40 %, associé à une chaîne hybride plus compacte et plus légère. La puissance combinée de cette mécanique diminue légèrement à 121 chevaux, mais le couple augmente pour compenser. Cette version s’illustre aussi par l’arrivée de la transmission intégrale électrique disponible et de la variante hybride rechargeable, maintenant nommée Prius Prime, à l’autonomie 100 % électrique largement supérieure.

Prius 5e génération (2023 à aujourd’hui)

Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota Toyota Prius cinquième génération | Photo: Toyota

Commercialisée depuis la fin de l’année 2022, la cinquième génération de la Toyota Prius opère une rupture stylistique spectaculaire. Elle délaisse les silhouettes plus atypiques de ses devancières pour adopter une carrosserie à cinq portes aux lignes fluides, basses et résolument sportives. Reposant sur la seconde génération de la plateforme TNGA, elle combine un centre de gravité encore abaissé à une posture affûtée et dynamique. Sur le plan mécanique, cette génération réalise un bond en performance. Son groupe motopropulseur associe un bloc quatre cylindres à essence de 2,0 litres à une chaîne hybride de nouvelle génération, développant 196 ch en version hybride classique et jusqu’à 223 ch en déclinaison hybride rechargeable. En associant une sobriété énergétique exemplaire, une autonomie électrique étendue et un plaisir de conduire affirmé, la Prius de cinquième génération réinvente le modèle, qui perdait un peu de sa pertinence face à l’arrivée de plusieurs autres modèles hybrides dans la gamme de Toyota au cours de la dernière décennie.

L’usine Toyota Motor Manufacturing Indiana (1996)

Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota Toyota Motor Manufacturing Indiana | Photo: Toyota

Fondée en 1996 à Princeton, dans l’Indiana, l’usine Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI) représente l’une des réalisations majeures du mandat d’Hiroshi Okuda. Sa création s’inscrit au cœur de la stratégie de globalisation du constructeur, visant à produire les véhicules directement au plus près de leurs marchés afin de réduire la dépendance aux exportations japonaises et de désamorcer les tensions commerciales avec les États-Unis. Inaugurée pour répondre spécifiquement aux attentes des consommateurs nord-américains, l’usine débute sa production à la fin des années 1990 en assemblant le pick-up grand format Tundra, rapidement suivi du grand VUS Sequoia. Élément clé de la compétitivité internationale de Toyota sous l’ère Okuda, le complexe de Princeton incarne l’expansion industrielle moderne de la marque et son ancrage territorial durable en Amérique du Nord. Aujourd’hui, ces installations produisent le Lexus TX et les Toyota Sienna et Grand Highlander.

L’usine Toyota Motor Manufacturing France (2001)

Toyota Motor Manufacturing France Toyota Valenciennes | Photo: Toyota Toyota Valenciennes | Photo: Toyota Toyota Valenciennes | Photo: Toyota Toyota Valenciennes | Photo: Toyota Toyota Yaris Cross

Décidée en 1997 sous la présidence d’Hiroshi Okuda, l’implantation de l’usine de Valenciennes (Toyota Motor Manufacturing France – TMMF) à Onnaing constitue le pilier de l’ancrage industriel du constructeur en Europe de l’Ouest. Cette décision s’inscrivait dans la stratégie de mondialisation accélérée menée par Okuda, visant à produire localement pour répondre précisément aux besoins des marchés régionaux tout en atténuant les risques de change. Opérationnel dès le début de 2001, le site a été spécialement dédié à la fabrication de la citadine Yaris (Vitz), modèle emblématique adapté aux attentes européennes qui s’est rapidement imposé comme un succès commercial majeur. Aujourd’hui, cette usine produit toujours la Yaris, en plus du Yaris Cross, un multisegment sous-compact.