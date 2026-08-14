Czinger dévoile la 21C Spyder, une version décapotable de sa super voiture hybride

Le fabricant Czinger n’a jamais eu la réputation de faire les choses à moitié. Le constructeur californien vient de confirmer la commercialisation d’une version sans toit de sa super voiture hybride 21C, et le résultat est spectaculaire. Si cette voiture avait des ailes, on croirait voir un avion de chasse.

La Czinger 21C Spyder développe plus de 1200 chevaux grâce à un V8 biturbo hybride

Seulement 30 exemplaires seront produits, à 2,75 millions $ US chacun, avant options

Un nouveau système de freinage intégré, baptisé BrakeNode, réduit les distances d’arrêt jusqu’à 15 %

Une capacité conservée, malgré l’absence de toit

On aurait pu croire que retirer le toit rigide d’une voiture aussi extrême entraînerait son lot de compromis aérodynamiques. Or, Czinger affirme que la perte n’est que de 18 kg d’appui par rapport à la version à toit fixe. Ainsi, la nouvelle version génère 1482 kg d’appui à 241 km/h.

Le constructeur en profite pour revendiquer un record mondial en la matière pour une voiture décapotable homologuée pour la route.

Sans grande surprise, le temps de référence au 0-100 km/h est hallucinant à 1,9 seconde. La vitesse de pointe ? 330 km/h, à condition d’avoir bien fixé le toit d’appoint, un accessoire en tissu qu’on peut ranger à bord en cas de pluie.

Le clou du spectacle : les freins

Si la silhouette sans toit attire l’attention, c’est le système de freinage qui distingue le plus cette nouvelle mouture. Baptisé BrakeNode, il intègre l’étrier directement dans la structure de suspension, plutôt que d’y acheminer les conduites hydrauliques de manière conventionnelle. Il en résulte un ensemble plus léger, plus efficace pour dissiper la chaleur et, surtout, plus facile à entretenir.

Fait intéressant pour les propriétaires actuels d’une 21C à toit fixe : la technologie BrakeNode pourra être installée sur les modèles déjà sur la route.

L’habitacle n’est pas en reste, avec un tableau de bord que Czinger décrit comme une structure exosquelettique, où l’air circule directement à travers la carrosserie pour alimenter les buses de ventilation. Et il y a bien sûr cette configuration à siège unique, qui dit tout sur la vocation sportive de ce modèle.

Les commandes, le système de climatisation et l’instrumentation forment un ensemble ultraléger.