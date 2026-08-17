Une Duesenberg SSJ de 1935 couronnée au Concours d’Élégance de Pebble Beach

Le rendez-vous automobile le plus prestigieux de la planète a livré son verdict pour 2026, et c’est une voiture mythique américaine qui repart avec les grands honneurs. La pièce en question est une Duesenberg SSJ Special Speedster de 1935, appartenant à Harry Yeaggy, un collectionneur de Cincinnati.

218 voitures étaient réunies sur le terrain de compétition cette année

Il s’agit d’une deuxième victoire pour Harry Yeaggy, après celle de 2007

L’événement a franchi le cap des 50 millions de dollars en dons cumulés

La voiture sera à jamais reconnue comme la grande gagnante du « Best of Show » du 75e Concours d’Élégance de Pebble Beach.

Un retour aux sources

Cette 75e édition a attiré 218 voitures, dont 33 en provenance de l’étranger, plus précisément de 14 pays, ainsi que 185 modèles américains, issus de 30 États. La présidente du concours, Sandra Button, a rappelé que la Duesenberg SSJ constitue l’expression ultime de la marque Duesenberg, une voiture réunissant style et performance, avec en prime une histoire hollywoodienne difficile à égaler.

En effet, le premier propriétaire de cette œuvre d’art sur quatre roues a été l’iconique acteur américain Clark Gable.

Incroyable, mais en même temps, il ne faut pas s’étonner de ce genre d’exploit dans l’univers de la voiture d’exception, ce n’est pas la première fois que Harry Yeaggy monte sur la plus haute marche du podium à Pebble Beach. Il avait déjà savouré cet honneur en 2007 avec une autre Duesenberg, la légendaire SJ Speedster surnommée « Mormon Meteor ».

Fait cocasse, le collectionneur a découvert que le deuxième propriétaire de sa SSJ avait habité tout près du site du concours pendant près de 12 ans, ce qui a donné à la victoire une saveur de « retour à la maison » pour la voiture.

Pour Duesenberg, il s’agissait d’une huitième victoire à l’événement. Sans surprise, c’est la marque américaine la plus couronnée dans l’histoire du concours.

La lutte pour les grands honneurs n’a pas manqué de rivales de taille, dont une Delahaye 165 Figoni et Falaschi de 1938, ainsi que deux Ferrari d’après-guerre, une 375 MM Pinin Farina de 1955 et une 375 America Vignale de 1954.

Des retombées substantielles

Au-delà du prestige, le concours poursuit sa mission philanthropique. L’édition 2026 a permis d’amasser plus de 4,3 millions de dollars, portant le total cumulatif à plus de 50 millions depuis la création de l’événement, dont plus de la moitié a été récoltée au cours de la dernière décennie. Ces sommes profitent à plus de 130 organismes à but non lucratif de la région de Monterey.

L’expérience sur place est absolument extraordinaire. Votre humble serviteur a eu la chance de marcher sur l’allée du 18e trou à Pebble Beach, où sont rassemblées les voitures pour le concours, et ce fut un souvenir inoubliable.

L’encan Gooding Christie’s, partenaire officiel depuis 22 ans, a également connu sa meilleure année, avec des ventes dépassant 159 millions de dollars. Le clou du spectacle a été une Shelby Cobra Daytona Coupe de 1964, vendue pour près de 43 millions de dollars, un record absolu pour une voiture américaine aux enchères.

On se retrouve en août 2027 pour la 76e édition.