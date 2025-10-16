Record de ventes de moteurs V8 chez BMW, à l’ère de l’électrification

Le monde automobile est parfois rempli de contradictions, du moins en apparence. Alors que l’offre comprend de plus en plus de véhicules « verts » et de moins en moins de modèles équipés de mécaniques à grosses cylindrées, BMW a confirmé que l’année dernière, elle a vendu plus de moteurs V8 que jamais.

BMW a vendu plus de moteurs V8 que jamais en 2024

La compagnie a aussi vendu plus de modèles électriques que jamais en 2024

Le marché des États-Unis est celui qui a propulsé la vente de moteurs V8

Tout cela au même moment où sa gamme électrique n’a jamais été aussi étoffée. La firme allemande a d’ailleurs établi un record de vente de ce côté également. C’est normal si l’on considère que son catalogue électrique est plus riche que jamais. Qui plus est, il est appelé à croître avec le déploiement de la plateforme Neue Klasse, conçue entre autres pour accueillir des groupes motopropulseurs électriques.

Cela traduit la dualité de l’univers automobile actuel, alors que l’appétit pour les véhicules électriques est bien présent, mais que, parallèlement, celui pour les moteurs V8 l’est tout autant, surtout que ces derniers se font plus rares que jamais.

Lors d’une entrevue accordée au site Motor1, le directeur de la recherche et du développement chez BMW, Joachim Post, a expliqué que la compagnie souhaitait que sa clientèle puisse choisir ce qu’elle souhaitait comme véhicule, sans être forcée de choisir un modèle neuf pour profiter de l’électrique ou encore un modèle d’occasion pour jouir d’un moteur à combustion.

Sans surprise, si la compagnie a vendu plus de moteurs V8 que jamais l’année dernière, elle le doit en grande partie au marché américain où l’appétit pour ce type de mécanique demeure le plus fort sur la planète. À travers la gamme, on peut trouver huit cylindres sous le capot des X5, X6, X7, Série 7 et Série 8, de même qu’entre les roues avant des M5, M8, X5 M et X6 M.

La M5 joue même sur deux fronts, avec un V8 accompagné d’un système hybride rechargeable offrant 47 kilomètres de liberté électrique. On prévoit que ce type de proposition va croître en popularité au cours des prochaines années.

Il faudra voir si la tendance va se maintenir, et ce, pour combien de temps. Il est certain que le climat politique actuel, de même que les réglementations en vigueur chez nos voisins du sud, favorise le moteur à combustion par rapport aux solutions électriques.

Chose certaine, les compagnies qui ont misé sur une pluralité d’approches mécaniques, comme BMW ou encore Toyota, sont celles qui en récoltent les fruits à l’heure actuelle.