BMW lance la production de son moteur électrique de 800 km d’autonomie

L’usine autrichienne lance la production de groupes motopropulseurs électriques, un projet d’un milliard d’euros, pour la future gamme de véhicules Neue Klasse.

BMW investit plus d’un milliard d’euros dans la production de moteurs électriques en Autriche

Les moteurs Gen6 offrent un gain d’efficacité de 40 % par rapport à la génération précédente

L’usine de Steyr emploie 1 000 personnes pour l’assemblage des nouveaux moteurs électriques

L’usine du Groupe BMW à Steyr, en Autriche, a amorcé la production en série des moteurs électriques Gen6 destinés à la future gamme de véhicules Neue Klasse. Il s’agit d’une première incursion dans la fabrication de groupes motopropulseurs électriques pour cet établissement, après plus de quarante ans de production de moteurs à combustion.

« Aujourd’hui, nous préparons les bases de l’avenir du Groupe BMW », a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d’administration de BMW AG responsable de la production. L’usine autrichienne sera le principal site de production de la technologie BMW eDrive de sixième génération et approvisionnera en moteurs électriques l’ensemble du réseau manufacturier mondial de BMW.

Le constructeur automobile de Munich investit plus de 1,5 milliard de dollars canadiens (un milliard d’euros) d’ici 2030 pour accroître ses capacités de développement et de production à l’usine de Steyr. Le directeur de l’usine, Klaus von Moltke, a souligné l’importance de cette étape en déclarant : « Ce que nous lançons ici aujourd’hui est bien plus qu’une simple montée en cadence de la production. C’est un engagement ferme envers l’Europe, la technologie et l’avenir. »

Des gains d’efficacité au cœur de l’avancement technique

Le moteur électrique Gen6 représente des améliorations considérables par rapport aux générations précédentes, avec une architecture de 800 volts et une technologie de semi-conducteurs en carbure de silicium. Martin Kaufmann, vice-président principal du développement mondial des groupes motopropulseurs chez BMW AG, a détaillé les améliorations de performance : « Les pertes d’énergie sont réduites de 40 %, les coûts de 20 % et le poids de 10 %. Tout cela contribue de manière significative à l’augmentation d’environ 20 % de l’efficacité globale du véhicule. »

Les composants principaux, dont le rotor, le stator, la transmission et l’onduleur, seront fabriqués à l’usine de Steyr, tandis que les boîtiers en aluminium seront coulés à l’usine BMW de Landshut. La production de l’onduleur nécessite un nouvel environnement de salle blanche à l’interne, ce qui représente l’entrée du manufacturier autrichien dans le domaine de l’ingénierie électrique.

Transformation de la main-d’œuvre et flexibilité de la production

Environ 1 000 employés travailleront dans la nouvelle unité d’assemblage de moteurs électriques. Selon la demande mondiale, la moitié de l’effectif total de Steyr pourrait être affectée à la mobilité électrique d’ici 2030. L’usine continuera de produire des moteurs diesel et à essence aux côtés des unités électriques, reflétant l’approche de neutralité technologique de BMW.

« L’ouverture technologique est notre force; elle nous donne la flexibilité nécessaire pour garantir des emplois à long terme », a expliqué M. von Moltke. Le concept de production modulaire permet de fabriquer différentes variantes de groupes motopropulseurs électriques pour toute la gamme de modèles Neue Klasse, tout en réalisant des économies d’échelle.

Le premier véhicule à recevoir le moteur électrique Gen6 sera le BMW iX3 50 xDrive, qui affichera une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres selon les conditions d’essai WLTP. L’autonomie canadienne est estimée entre 680 et 720 kilomètres sur la base de la cote WLTP, bien que les chiffres officiels de Ressources Naturelles Canada ne soient pas encore disponibles. La combinaison d’un groupe motopropulseur efficace et d’une batterie à haute densité énergétique permet d’offrir cette autonomie prolongée pour le premier modèle de la Neue Klasse.