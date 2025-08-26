BMW Canada reprend l’importation des modèles Série X assemblés aux États-Unis malgré le tarif de 31 %

BMW réintroduira les modèles X-Series assemblés aux États-Unis au Canada, avec des hausses de prix pour compenser les lourds tarifs.

BMW Canada reprendra les importations de la Série X assemblées aux États-Unis après une pause d’importation de cinq mois.

Les véhicules sont soumis à des tarifs combinés de 31,1 % en raison du non-respect des règles de contenu nord-américain.

Des hausses de prix sont prévues sur l’ensemble de la gamme pour compenser les coûts d’importation et maintenir les niveaux d’approvisionnement.

BMW Canada prévoit de reprendre les importations de ses X3, X5 et autres modèles Série X assemblés aux États-Unis après une pause de plusieurs mois provoquée par des tarifs de représailles entre le Canada et les États-Unis, selon plusieurs concessionnaires canadiens.

Les véhicules, fabriqués à l’usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud, comprennent les X3, X4, X5, X6, X7 et XM. Les expéditions ont été suspendues au printemps 2025 après que le président américain Donald Trump eut imposé des tarifs de 25 % sur les importations mondiales de véhicules. Le Canada a répliqué en imposant un contre-tarif équivalent de 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis.

Le gel des importations a affecté la gamme centrale de produits de BMW Canada. En 2024, les X3 et X5 étaient ses modèles les plus vendus, avec respectivement 7 128 et 4 489 unités écoulées, selon le Automotive News Research & Data Center. Les modèles assemblés aux États-Unis représentaient 48,4 % du volume canadien de la marque cette année-là.

Au deuxième trimestre de 2025, BMW Canada a enregistré une baisse de 25 % des ventes annuelles des X3 et X5. Les modèles assemblés aux États-Unis représentaient seulement 38,3 % des ventes totales au cours du trimestre, contre 51,1 % pour la même période en 2024.

Bien que les opérations canadiennes de BMW aient affiché une hausse globale de 5,3 % des ventes au deuxième trimestre, aidées par les modèles importés d’Europe comme les X1, i4 et Série 3, les concessionnaires affirment que les X3 et X5 demeurent essentiels à la performance au détail.

Pour gérer l’impact des coûts, BMW Canada prévoit d’appliquer des hausses de prix sur l’ensemble de sa gamme. Selon les concessionnaires, la société répartira ces augmentations de manière uniforme, en utilisant les modèles non assujettis aux tarifs pour compenser les pertes sur les importations assemblées aux États-Unis. Pour les véhicules évalués à 100 000 $, le fardeau tarifaire combiné pourrait atteindre environ 31 100 $, en tenant compte du contre-tarif canadien de 25 %, du tarif américain de 25 % sur les composants importés et du droit canadien de la nation la plus favorisée de 6,1 %.

Contrairement à la plupart des véhicules construits en Amérique du Nord, les modèles Série X produits à Spartanburg ne sont pas conformes à l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). Selon Sam Fiorani, vice-président chez AutoForecast Solutions, ils contiennent seulement environ un tiers de contenu nord-américain, bien en deçà du seuil de 75 % requis par l’AEUMC, des pièces clés comme les moteurs et les transmissions provenant d’Europe.

BMW Canada n’a pas confirmé sa stratégie d’importation précise, mais indique qu’elle cherche activement des solutions pour maintenir l’approvisionnement. « C’est un sujet que BMW Canada continue d’aborder, en explorant activement plusieurs avenues afin d’assurer un approvisionnement constant pour ses clients et partenaires commerciaux dans un contexte mondial de commerce en constante évolution », a déclaré la porte-parole Barb Pitblado dans un courriel.