BMW annonce une amélioration de 30 % de l’autonomie et de la recharge de ses véhicules électriques

La sixième génération de la technologie de propulsion électrique de BMW promet un bond de géant en matière d’autonomie, de vitesse de recharge et d’efficacité pour les véhicules de la gamme Neue Klasse.

Un nouveau design de batterie avec des cellules cylindriques augmente la densité énergétique de 20 %, tout en permettant une recharge 30 % plus rapide et une autonomie prolongée.

L’unité de commande énergétique « Energy Master » développée par BMW gère la distribution de l’énergie et permet des mises à jour logicielles à distance pour une amélioration continue des performances.

Une technologie à double moteur réduit les pertes d’énergie de 40 %, les coûts de 20 % et le poids de 10 % par rapport à la génération précédente.

BMW a dévoilé sa sixième génération de technologie de propulsion électrique, promettant une vitesse de recharge 30 % plus rapide et une autonomie augmentée de 30 % pour ses futurs véhicules de la gamme Neue Klasse. L’entreprise a présenté cette technologie lors des « Tech Days » à Landshut, en Allemagne, mettant en avant des innovations en matière de conception de batteries, de moteurs électriques et de systèmes de contrôle, qui entreront en production plus tard cette année.

Au cœur de ce système se trouve le BMW Energy Master, une unité de contrôle centrale intelligente développée entièrement en interne. Ce composant agit comme interface entre l’alimentation haute et basse tension et les données de la batterie, assurant une exploitation sécuritaire tout en permettant des mises à jour logicielles à distance en temps réel.

« Pour BMW Group, la mobilité électrique est l’avenir et un axe de croissance stratégique. Avec cette technologie de propulsion, nous prenons les devants, » a déclaré Dr Joachim Post, membre du conseil d’administration de BMW AG, responsable des achats et du réseau de fournisseurs. « Nous voulons offrir à nos clients le meilleur système de propulsion pour chaque besoin. »

Une nouvelle conception de batterie pour une efficacité accrue

La sixième génération de batteries introduit un nouveau concept à haute tension basé sur des cellules cylindriques offrant une densité énergétique supérieure de 20 % par rapport aux cellules prismatiques précédentes. Ce système fonctionne avec une architecture 800V et prend en charge la recharge bidirectionnelle de série, permettant aux véhicules de recevoir et de fournir de l’énergie.

BMW adopte deux principes clés dans la conception des batteries :

Cell-to-pack : les cellules cylindriques sont intégrées directement dans le boîtier de la batterie sans modules intermédiaires.

: les cellules cylindriques sont intégrées directement dans le boîtier de la batterie sans modules intermédiaires. Pack-to-open-body : la batterie fait partie intégrante de la structure du véhicule.

Une technologie à double moteur qui optimise l’efficacité

Le nouveau système de propulsion électrique utilise deux types de moteurs : les moteurs synchrones à excitation électrique (EESM) et les moteurs asynchrones (ASM). Cette double approche permet à BMW d’optimiser à la fois la performance et l’efficacité selon les configurations de véhicules. Comparée à la génération précédente, cette technologie réduit les pertes d’énergie de 40 %, les coûts de 20 % et le poids de 10 %, améliorant ainsi l’efficacité globale du véhicule de 20 %.

BMW adopte une stratégie de production « local pour local » avec cinq nouvelles usines d’assemblage de batteries situées près de ses installations en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. La production de l’Energy Master se fera à l’usine de Landshut, en Allemagne, tandis que la fabrication des moteurs électriques aura lieu à l’usine de Steyr, en Autriche.

La production en série de l’Energy Master débutera en août 2025, avec un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros pour l’expansion de la production à Landshut. L’usine emploiera jusqu’à 700 personnes pour cette activité.

Un engagement fort envers la durabilité

BMW mise aussi sur l’économie circulaire avec des partenariats de recyclage visant à récupérer le cobalt, le nickel et le lithium des batteries en fin de vie pour les réutiliser dans de nouvelles cellules. Un centre de compétence pour le recyclage des cellules de batteries est en cours d’établissement en Bavière, où une méthode de recyclage direct permettra de décomposer mécaniquement les cellules en composants de valeur.

Le premier modèle Neue Klasse intégrant cette technologie de sixième génération entrera en production à l’usine de Debrecen, en Hongrie, plus tard cette année. BMW prévoit ensuite d’étendre cette innovation à l’ensemble de sa gamme de véhicules électriques.