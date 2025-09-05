BMW inaugure l’ère Neue Klasse avec le lancement du VUS iX3 100 % électrique

Le BMW iX3 50 xDrive arrive avec 469 chevaux, 805 km d’autonomie et la recharge bidirectionnelle

Le BMW iX3 propose une autonomie de 805 km, une recharge de 400 kW et une transmission intégrale à deux moteurs.

Le Panoramic iDrive, le système d’exploitation X et quatre « super-cerveaux » redéfinissent l’expérience numérique à bord.

Les émissions sur le cycle de vie sont réduites de 34 %; 30 % du véhicule est composé de matières premières secondaires.

BMW a levé le voile sur le nouveau iX3, un VUS entièrement électrique (Sports Activity Vehicle – SAV) et premier modèle de série basé sur l’architecture Neue Klasse du constructeur. Équipé de la technologie eDrive de sixième génération, le iX3 offre une autonomie WLTP pouvant atteindre 805 kilomètres (environ 640 km selon l’EPA) et prend en charge une puissance de recharge maximale de 400 kilowatts. Le lancement commercial est prévu pour le printemps 2026 en Europe et pour l’été 2026 en Amérique du Nord.

La production du iX3 50 xDrive débutera à l’automne 2025 dans la nouvelle usine du Groupe BMW à Debrecen, en Hongrie. Cette version est dotée de deux moteurs électriques générant une puissance combinée de 345 kW (469 ch) et un couple de 645 Nm (476 lb-pi), avec une transmission intégrale. L’accélération de 0 à 100 km/h se fait en 4,9 secondes et la vitesse maximale est de 210 km/h.

Le iX3 est alimenté par une batterie de 108,7 kWh. Grâce à la recharge rapide en courant continu de 400 kW, il peut passer de 10 à 80 % de charge en 21 minutes. Sur une borne compatible, il est possible de récupérer jusqu’à 372 kilomètres d’autonomie en dix minutes. Il prend également en charge la recharge bidirectionnelle, incluant les fonctions Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) et Vehicle-to-Grid (V2G).

Le lancement du BMW Panoramic iDrive et du système d’exploitation X introduit une toute nouvelle interface numérique axée sur le conducteur. L’information est projetée sur l’ensemble du pare-brise via la fonction Panoramic Vision de BMW, et l’Assistant personnel intelligent a été bonifié pour intégrer la commande vocale et gestuelle. Le système multimédia permet également la diffusion de contenu en continu, le jeu vidéo et les appels vidéo.

Le iX3 bénéficie d’une toute nouvelle architecture électronique, comprenant quatre ordinateurs haute performance, ou « super-cerveaux », qui gèrent le groupe motopropulseur, l’automatisation, le système d’infodivertissement et les fonctions de confort. Le module « Heart of Joy » coordonne la dynamique de conduite avec la réactivité et l’efficacité énergétique.

Le design extérieur présente le nouveau langage stylistique de BMW, avec des formes minimalistes et des lignes de caractère marquées. Le iX3 mesure 4 782 mm de long et affiche un coefficient de traînée de seulement 0,24. L’habitacle comprend un tableau de bord flottant, des garnitures rétroéclairées et une banquette arrière plate de type sofa. Le coffre offre jusqu’à 1 750 litres d’espace lorsque les sièges arrière sont rabattus, avec 58 litres supplémentaires dans le compartiment avant.

L’équipement de série comprend les sièges à réglage électrique, la climatisation automatique et le chargement sans fil des téléphones. Parmi les options figurent un système audio Harman Kardon, des phares adaptatifs et l’éclairage extérieur Iconic Glow de BMW. Plusieurs ensembles de finition sont disponibles, incluant les versions M Sport et BMW Individual.

BMW indique que le nouveau iX3 réduit de 34 % les émissions de carbone sur l’ensemble de son cycle de vie comparativement à son prédécesseur, en se basant sur une distance totale de 200 000 kilomètres. Lorsqu’il est rechargé à l’aide d’électricité renouvelable, son empreinte carbone devient inférieure à celle d’un modèle à essence comparable après seulement 17 500 kilomètres. Jusqu’à 30 % de matériaux recyclés sont utilisés dans sa fabrication, et 80 % de l’aluminium secondaire est intégré à divers composants du châssis.