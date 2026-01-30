Ram annonce le retour du fourgon ProMaster City

Depuis le départ de Carlos Tavares, le chef de la direction de Stellantis, en décembre 2024, le nombre de décisions qui ont été prises du côté des divisions américaines du groupe est impressionnant. En fait, ce n’est pas tant le nombre de décisions que la nature de ces dernières, car elles parlent d’elles-mêmes. En vérité, elles reflètent un désir qui était probablement dormant au sein des dirigeants nord-américains des marques, mais qui était refoulé en raison de la philosophie du grand patron.

Depuis, tout a changé et l’on voit les marques américaines du groupe redevenir… américaines. Bien sûr, le contexte politique aux États-Unis a favorisé la prise de certaines décisions, comme le retour du moteur V8 avec certains modèles, mais d’autres démontrent aussi que les branches américaines de la compagnie ont davantage les coudées franches.

C’est le cas chez Ram où l’on vient d’annoncer le retour d’un modèle qui avait quitté notre paysage automobile à la fin de 2022, soit la fourgonnette ProMaster City.

L’univers des véhicules commerciaux est unique en soi et nous avons moins l’occasion de nous y frotter, mais il est d’une importance capitale pour les constructeurs. Il est d’intérêt de noter que la décision de Ram ne pouvait survenir à un meilleur moment, car le segment des fourgons plus compacts a été abandonné par plusieurs fabricants ces dernières années, que ce soit Mercedes-Benz avec son Metris, Nissan avec son NV, Chevrolet avec son City Express et Ford avec son Transit Connect.

Le grand patron de Ram, Tim Kuniskis, a confirmé que le ProMaster City sera de retour lors d’une entrevue exclusive accordée au site Mopar Insiders, le tout lors du dernier Salon de l’auto de Detroit. Le dirigeant a expliqué que Ram renouvelait son engagement envers les véhicules commerciaux.

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est le type de motorisation qui lui sera accolée. Il serait étonnant qu’on pense à quelque chose de tout électrique, considérant qu’on a abandonné l’idée pour la camionnette Ram, mais une solution hybride ou électrique à autonomie prolongée (avec un moteur à essence servant de génératrice) pourrait avoir beaucoup de sens. Cela dit, le Ram ProMaster (pleine grandeur) est livrable en configuration tout électrique.

Nous aurons assurément l’occasion de revenir sur ce dossier dans le courant de l’année.