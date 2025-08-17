Essai comparatif Chevrolet BrightDrop vs Ford E-Transit vs Mercedes-Benz eSprinter vs Ram ProMaster EV 2025 : grosses batteries, gros boulots — essai en conditions réelles des nouvelles fourgonnettes commerciales électriques

Du Ford E-Transit pratique au robuste BrightDrop 600, nous avons mis à l’épreuve quatre bêtes de travail électriques là où ça compte vraiment : sur le terrain et chargés.

Le Ford E-Transit offre un excellent confort de conduite lorsque chargée et une efficacité réelle à un prix plancher.

Le Ram ProMaster EV est conçu pour la livraison du dernier kilomètre avec un aménagement bien pensé et une recharge rapide.

Le BrightDrop 600 propose une énorme autonomie et une grande capacité de charge, mais à un prix élevé et avec quelques compromis sur le plan du raffinement.

Si, enfant, vous vous installiez sur le bord de la fenêtre pour regarder passer les camions à ordures, ou si vous avez encore un faible pour les fourgonnettes de livraison, vous comprendrez pourquoi nous étions si emballés de réaliser ce test. Nous avons réuni quatre des fourgonnettes commerciales électriques les plus intéressantes offertes au Canada et les avons mises à l’épreuve comme elles sont censées l’être : chargées et en service.

Les modèles à l’essai : Ford E-Transit, Ram ProMaster EV, Mercedes-Benz eSprinter et BrightDrop Zevo 600. Nous aurions aimé inclure le Rivian RCV dans le test, mais il n’est pas disponible au Canada au moment d’écrire ces lignes.

Ce n’était pas un essai en laboratoire : nous avons chargé chaque fourgonnette, selon l’espace disponible, avec entre 600 et 1 200 lb de roues fournies par nos amis chez Fastco, puis nous avons pris la route pour évaluer le confort de roulement, l’efficacité électrique réelle, la maniabilité, la praticité intérieure et la valeur globale.

Chaque véhicule a été conduit à vide et chargé, puis évalué sur une boucle de 24 km. Le parcours comprenait un tronçon autoroutier représentant un peu moins de la moitié du trajet, le reste se composant d’environnements semi-urbains et de routes de campagne avec quelques variations d’altitude. La vitesse moyenne n’a jamais dépassé 50 km/h. Après le trajet, nous avons branché chaque fourgonnette, sans préconditionnement, à une borne de 50 kW pendant exactement 15 minutes pour mesurer les gains.

Ford E-Transit : simple, familier et étonnamment raffiné en service

Le Ford E-Transit est ce qui arrive lorsqu’un constructeur électrifie un véhicule de travail éprouvé sans tout repenser. Et ça fonctionne. À partir d’environ 73 000 $, notre version d’essai à empattement long 350 avec toit surbaissé et propulsion affichait un prix de 81 000 $ tel que testé. Il est propulsé par un seul moteur arrière de 266 chevaux et 317 lb-pi de couple, largement suffisant pour déplacer la fourgonnette, même chargée d’environ 600 lb de roues.

Ce qui distingue l’E-Transit, c’est sa suspension arrière à ressorts hélicoïdaux, unique dans ce groupe. Elle procure une conduite confortable et stable lorsqu’il est chargé — mieux que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un utilitaire avant tout fonctionnel. À vide, toutefois, la conduite devient cahoteuse. Sa batterie de 89 kWh utiles permet une autonomie estimée de 256 km, qui réflete bien la réalité. La recharge rapide DC atteint un maximum de 115 kW, permettant une recharge de 10 à 80 % en environ 45 minutes.

L’intérieur est typiquement Ford : écran tactile SYNC 4 de 12 po, Apple CarPlay et Android Auto, bacs et rangements fonctionnels, et surtout, le système Pro Power Onboard en option. Cette fonction fournit 2,4 kW de courant alternatif via des prises domestiques dans la zone de chargement, idéal pour les outils et l’équipement de chantier. Le toit surbaissé peut limiter la flexibilité intérieure pour certains métiers, mais l’E-Transit se démarque par sa simplicité, son confort et sa réelle utilité au quotidien. Bonne nouvelle : il est offert en trois hauteurs de toit.

Sur notre boucle d’essai, il a affiché une moyenne de seulement 26 kWh/100 km, soit la meilleure performance du groupe. La recharge de 15 minutes a aussi produit le gain d’autonomie le plus important : 13 %.

Ram ProMaster EV : efficacité urbaine et design intelligent

Là où le Ford est familier, le Ram ProMaster EV semble spécialement conçu pour la tâche. Le prix de base dépasse légèrement 78 000 $, mais notre unité d’essai, avec son toit élevé, son empattement de 159 pouces, avec options et l’ensemble Livraison à 12 000 $, affichait un prix total d’environ 105 000 $. Cet ensemble transforme le véhicule : porte coulissante centrale avec marchepied, pas de siège passager avant, étagères supportant jusqu’à 200 lb chacune, éclairage à détection de mouvement, et plus encore.

Son moteur électrique avant génère 268 chevaux et 302 lb-pi de couple. Grâce à un poids à vide plus léger que la majorité des autres véhicules testés, le ProMaster s’est montré dynamique, même chargé de 800 lb, et probablement le plus rapide au démarrage. Sa batterie de 110 kWh utiles permet jusqu’à 290 km d’autonomie, mais notre test en ville a montré qu’il pouvait dépasser ce chiffre de plus de 10 %. Plus important encore, il offre la recharge rapide la plus puissante du groupe, à 250 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

L’absence de modes de conduite ou de technologies supplémentaires est notable. Malgré tout, le ProMaster est silencieux, agile, convivial et étonnamment maniable grâce à son court rayon de braquage. De tous les véhicules testés, c’est celui qui a offert la conduite la plus agréable, avec une suspension souple et beaucoup de puissance, même chargé.

L’espace de rangement à l’avant est plus limité que chez les concurrents, mais en tant que fourgonnette de livraison urbaine, il frôle la perfection.

Consommation moyenne : 31,1 kWh/100 km. Gain de recharge après 15 minutes : 9 %.

Mercedes-Benz eSprinter : confort sans performance

Le Mercedes-Benz eSprinter n’essaie pas de cacher ses racines luxueuses. Il a une allure haut de gamme, une impression de solidité, et une certaine prestance rarement vue dans le segment des fourgonnettes commerciales, et c’est surprenant. Mais on le paie : le prix de base commence à près de 88 000 $, et notre version bien équipée atteignait 115 000 $. Il est offert en trois configurations au Canada : la nôtre était une version 2500 avec toit surélevé et empattement de 170 pouces. Beaucoup d’espace, donc.

Son talon d’Achille : la puissance. Un seul moteur arrière de 134 ch et 295 lb-pi dans notre version d’essai. Un moteur plus puissant de 201 ch est disponible pour un peu plus de 1 500 $. Avec une charge de 1 100 lb, l’accélération était lente — adéquate en ville, mais stressante sur les bretelles d’entrées d’autoroute. Cela dit, le eSprinter est le seul à proposer des palettes de freinage régénératif avec quatre niveaux de force, ce qui est excellent pour adapter sa conduite.

La batterie de 113 kWh annonce une autonomie maximale de 331 km, ce qui semble impressionnant, mais en pratique, la consommation est élevée. Nous avons tout de même frôlé les 280 km. Sa recharge atteint 115 kW, comparable à celle du Ford, mais bien derrière le Ram.

Là où le eSprinter brille, c’est en qualité de roulement et en raffinement intérieur. Sur la route, le Benz est le Benz des fourgonnettes commerciales électriques, et de loin. Les sièges sont excellents, l’habitacle est silencieux, même à haute vitesse, et le système d’infodivertissement MBUX de 10,25 pouces est remarquable. Si vous faites du transport de personnes ou des livraisons haut de gamme, il vaut le coup d’œil. Si vous cherchez plutôt la polyvalence, la puissance ou un bon rapport qualité-prix, mieux vaut passer votre tour.

Consommation moyenne : 34 kWh/100 km. Gain en autonomie : 10 % après 15 minutes.

Chevrolet BrightDrop 600 : grande autonomie, grande puissance, gros prix

Le BrightDrop Zevo 600, désormais officiellement sous la bannière Chevrolet, est une tout autre bête. Contrairement aux autres, qui sont des adaptations de modèles à essence, celui-ci repose sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques. Résultat : aménagement réfléchi, plus d’espace intérieur, et caractéristiques intégrées dès la conception.

Les prix commencent à plus de 100 000 $ pour la version traction à empattement court 400, mais notre version 600 à traction intégrale et à empattement long affichait 108 000 $ avant options et bien au-delà de 140 000 $ tel qu’essayé. Elle est dotée de deux moteurs pour un total de 300 ch et 390 lb-pi de couple, et c’est le seul véhicule à traction intégrale de l’essai. Même avec plus de 1 000 lb d’outils et environ 700 lb de roues, il livrait une performance impressionnante.

C’est aussi la plus grosse batterie ici : 176 kWh utiles, ce qui donne une autonomie réelle de 437 km — la meilleure du groupe. Son efficacité est estimée entre 33 et 35 kWh/100 km, mais la taille de la batterie compense. Recharge rapide : 120 kW, respectable, mais la recharge complète prendra près d’une heure.

La capacité de chargement est énorme : charge utile maximale de 3 560 lb. Le plancher plat et les étagères modulables permettent de créer un espace de travail mobile sur mesure. Les prises intégrées de 120 V et 240 V offrent jusqu’à 7,2 kW de puissance CA en courant biphasé, ce qui permet d’alimenter facilement des outils, de recharger des batteries ou de faire fonctionner de l’équipement de chantier directement à partir de la fourgonnette de travail. Notre fourgonnette d’essai avait même une cloison secondaire pour un bureau personnel. Seul bémol : beaucoup de bruit. Les panneaux de carrosserie en composite laissent passer les bruits de vent et de route, et malgré le prix élevé, l’insonorisation est minimale. Malgré ce léger inconvénient et la nature très utilitaire de la bête, l’écran de 11,3 pouces propulsé par OnStar, avec Apple CarPlay et Android Auto, est très évolué et particulièrement convivial.

Pour les entreprises ayant besoin de vraies capacités toutes saisons, d’une grosse autonomie et d’un volume de chargement important, c’est un vrai camion électrique déguisé en fourgonnette.

Consommation moyenne : 41,7 kWh/100 km. Gain en recharge après 15 min : 6 %.

Conclusion : quatre fourgonnettes, quatre missions

Soyons clairs : il n’y a pas de gagnant absolu ici. Chaque fourgonnette comble un besoin différent. Selon les besoins de votre entreprise, l’une ou l’autre pourrait être le bon choix :

Ford E-Transit : le plus abordable, le plus familier, et le plus confortable chargé. Un bon choix équilibré.

: le plus abordable, le plus familier, et le plus confortable chargé. Un bon choix équilibré. Ram ProMaster EV : champion des livraisons urbaines. Aménagement intelligent, moteur puissant, recharge ultra rapide.

: champion des livraisons urbaines. Aménagement intelligent, moteur puissant, recharge ultra rapide. Mercedes-Benz eSprinter : l’option luxe. Confortable et raffiné, mais peu puissant et gourmand.

: l’option luxe. Confortable et raffiné, mais peu puissant et gourmand. BrightDrop Zevo 600 : le costaud. Autonomie, charge utile et potentiel énorme… mais prévoyez un bon budget.

Ce test ne portait pas seulement sur les chiffres, mais sur leur comportement réel. Et après les avoir conduites chargées, en ville et sur autoroute, je peux affirmer une chose : l’avenir du transport commercial est électrique et bien plus varié qu’on ne l’imagine.

Si nous devions choisir un seul vainqueur, la plupart d’entre nous opteraient pour le Ram ProMaster, en souhaitant que sa fiabilité soit à la hauteur.