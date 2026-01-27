Dodge et Ram pourraient-ils se réunifier? Le PDG de Ram répond à un débat persistant

Ram et Dodge demeurent des marques distinctes, mais la confusion du public continue d’en brouiller les frontières.

Le PDG de Ram affirme qu’une fusion de la marque avec Dodge n’aurait pas d’impact sur la perception ou l’enthousiasme des consommateurs.

Le public utilise encore l’appellation « Dodge Ram » malgré la séparation des deux marques depuis 17 ans.

Ram et Dodge poursuivent des stratégies de produits divergentes sous Stellantis, malgré une présence commune en concession.

Les Canadiens adorent les camionnettes. La preuve se trouve chaque année dans les ventes de véhicules neufs, où des modèles comme le Ford F-150, les camions GM et le Ram 1500 figurent presque toujours parmi les cinq véhicules les plus vendus au pays et totalisent plus de 350 000 ventes, environ. On nous pose régulièrement des questions sur la camionnette à considérer et, fait intéressant, malgré la séparation de Dodge et Ram remontant à 2009, près de la moitié des acheteurs qui se renseignent continuent de désigner le Ram 1500 comme le Dodge Ram…

Le PDG de Ram, Tim Kuniskis, a abordé cette question de longue date soulevée par les acheteurs, les passionnés et les médias à propos d’une éventuelle réunification de Dodge et Ram sous une seule marque, indiquant que, bien qu’une fusion soit techniquement possible, elle ne ferait probablement pas une grande différence aux yeux de la majorité des consommateurs.

S’exprimant lors d’une entrevue au récent Salon de l’auto de Detroit, Kuniskis a reconnu que le lien entre les deux marques demeure fort dans la perception du public, malgré leur séparation officielle depuis plus de 15 ans.

« Je me trompe tout le temps », a-t-il dit, en faisant référence à l’habitude persistante d’appeler les véhicules Ram des « Dodge Ram ». Il a ajouté que cette confusion de nom n’est pas perçue comme problématique à l’interne. « Tout le monde le fait. Le monde entier aime le Dodge Ram. »

Dodge et Ram ont été officiellement séparés par l’ancien Chrysler Group sous la direction du PDG Sergio Marchionne. À l’époque, Dodge a été repositionnée comme une marque axée sur les voitures et la performance, tandis que Ram est devenue une marque dédiée aux camionnettes et aux véhicules commerciaux. La décision visait à mieux aligner le marketing et le développement des produits avec les clientèles cibles.

Depuis la séparation, les deux marques ont suivi des trajectoires divergentes. Ram est devenue l’une des marques de camionnettes au plus fort volume en Amérique du Nord. Dodge, avec une gamme plus restreinte axée sur la performance, s’en est tout aussi bien tirée.

Malgré cette divergence de marque, les clients continuent d’associer Ram à Dodge. Ce chevauchement dans la perception du public alimente des discussions récurrentes chez les passionnés quant à une éventuelle recombinaison des deux marques.

Interrogé à savoir si la réunification de Dodge et Ram pourrait aider du point de vue marketing, Kuniskis a indiqué qu’un tel geste passerait probablement inaperçu. Il a souligné que la structure de marque importe moins pour les clients que les produits, comme le retour de modèles populaires ou l’offre de versions à hautes performances. Bien que Kuniskis n’ait pas exclu une éventuelle fusion des marques à l’avenir, il a précisé que ce n’est pas une priorité à l’heure actuelle.

Pour l’instant, les deux marques demeurent distinctes, même si les consommateurs continuent d’en brouiller la frontière.

Source: MoparInsiders