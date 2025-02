Ram accepte les commandes pour le fourgon ProMaster EV 2025 au Canada

Ram lance son premier fourgon ProMaster entièrement électrique au Canada, offrant jusqu’à 263 km d’autonomie.

Le Ram ProMaster EV 2025 commence à 76 995 $ au Canada, et les livraisons débuteront au deuxième trimestre.

Équipé d’une batterie de 110 kWh, le ProMaster EV vise une autonomie de 263 km et une capacité de charge utile de 3 020 livres.

Trois configurations sont disponibles, dont deux modèles de fourgonnettes cargo et une fourgonnette marchepied à usage commercial.

Ram a annoncé que les clients peuvent désormais construire et tarifer en ligne le tout nouveau fourgon utilitaire Ram ProMaster EV 2025, dont les livraisons devraient débuter au cours du deuxième trimestre de l’année. Le fourgon entièrement électrique a un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 76 995 $, plus une taxe de destination de 2 895 $.

Le Ram ProMaster EV 2025 est le premier modèle entièrement électrique de la marque, offrant une autonomie de 263 km avec une charge complète. Il est équipé d’une batterie de 110 kilowattheures (kWh) et d’un module d’entraînement électrique de 200 kilowatts (kW), développant une puissance de 268 chevaux et un couple de 302 lb-pi. La traction avant de série et la faible hauteur de marche sont conçues pour faciliter les livraisons sur le dernier kilomètre et d’autres applications commerciales.

Le ProMaster EV est disponible en trois configurations, dont deux modèles de fourgonnettes et une fourgonnette. Les options du fourgon comprennent:

une longueur de chargement de 12 pieds avec un empattement de 159 pouces,

longueur de chargement étendue de 13 pieds, également avec un empattement de 159 pouces.

Les modèles de fourgonnettes cargo offrent une capacité de charge utile allant jusqu’à 3 020 livres, tandis que la configuration de la fourgonnette marchepied peut supporter 2 876 livres avant les options et les aménagements.

Conçue avec une construction monocoque, la batterie du ProMaster EV est située sous le plancher, ce qui permet de préserver le volume de chargement intérieur par rapport aux modèles à combustion interne. Ram affirme que le fourgon est destiné à répondre aux besoins des clients commerciaux dans divers secteurs, notamment la livraison à domicile, la construction, le commerce de gros et les services informatiques.

Les commandes pour le Ram ProMaster EV 2025 sont désormais ouvertes et la disponibilité en concession est attendue dans les mois à venir.