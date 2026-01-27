Le patron de Ram aimerait un Rampage Amérique du Nord, mais ne fait rien

Alors que Ford connait un succès fou avec son Maverick, GM et Ram ne réagissent pas autrement qu’en disant qu’ils aimeraient bien une camionnette compacte eux aussi. Une mauvaise lecture du marché, une mauvaise planification, des erreurs de stratégie sont en cause. D’accord, mais après! Le patron de Ram se dit qu’il aimerait bien le Rampage!

Ram vend le Rampage partout sauf en Amérique du Nord

Il serait une féroce compétition au Ford Maverick

En Europe, il vient en version R/T et Rebel

On peut dire qu’il y a de la place pour d’autres camionnettes compactes en Amérique du Nord. On sait que les acheteurs types de camionnettes ont une forte préférence pour ce qui est « American ». Le nouveau patron de RAM, Tim Kuniskis, est l’incarnation même de cette idéologie et de cette approche comme en témoigne le retour du RAM TRX.

Ford et Hyundai

Ford connait un succès inattendu avec le Maverick. Alors que le constructeur ne voulait qu’offrir une option de plus dans son catalogue, le modèle est rapidement devenu une sensation sur le marché. En conséquence, Ford ne cesse d’offrir plus de versions comme les Tremor et Lobo qui ont des approches singulières.

En contrepartie, l’autre camionnette compacte, la Hyundai Santa Cruz est en perte de vitesse aux États-Unis avec un important recul de ses ventes. Le modèle est carrément disparu du marché canadien pour l’année modèle 2026 en raison de la hausse des couts d’importation imposés par les contre-tarifs canadiens.

Que fait-il lorsqu’il est question d’autres options de camionnettes en Amérique du Nord?

Pour le moment, il a déjà confirmé que le Dakota, une camionnette intermédiaire sera de retour, techniquement en 2027. Pour le moment, c’est ce que le constructeur annonce. Cependant, les amateurs dans l’attente doivent se souvenir que Stellantis est toujours en retard lorsqu’il est temps de livrer ses véhicules. 2027 ou 2028 ou plus tard, on verra. Il faut savoir que le Dakota n’a pas encore été aperçu en image-espionne pour des tests préliminaires. Dans cette même foulée d’annonce stérile, en 2023, des rumeurs avançaient déjà que Ram commercialiserait le Rampage en Amérique du Nord.

Interrogé par Mopar Insiders, Kuniskis se prononce sur le Rampage, une camionnette compacte vendue partout dans le monde et qui serait l’adversaire naturel du Maverick. Kim Kuniskis affirme : « Est-ce que j’envisagerais [le Rampage] ? Absolument. Est-ce que je pense que le Rampage est génial ? Oui. Est-ce que j’aimerais le voir aux États-Unis ? Oui. Mais ça ne veut pas dire que nous allons le faire. »

Cartésien, il sait très bien que lorsqu’un véhicule n’est pas conçu pour répondre aux normes nord-américaines, il y a très peu, sinon aucune, chance qu’il ne parvienne à être commercialisé aux États-Unis et au Canada. Pour le moment, les normes sont trop strictes. Kuniskis soutient : « Il y a des exigences structurelles, des exigences pour les phares, ainsi que des essais de collision. C’est un investissement colossal. »

Oubliez ça pour le moment

On comprend donc que Kuniskis aimerait l’avoir, mais le manque de prévision de Stellantis fait que nous ne le verrons pas de sitôt. En fait, le meilleur espoir de l’avoir est que la prochaine génération soit réellement développée comme un modèle international. Stellantis aurait très certainement la possibilité de le faire puisque le Rampage européen est construit sur la plate-forme du Compass.

De quoi est fait le Rampage?

Le Rampage est offert un peu partout dans le monde, notamment au Brésil où il est fabriqué. Il existe aussi une version européenne qui serait passablement mieux adaptée au Canada. Le modèle est offert est deux styles et deux personnalités : R/T et Rebel. En matière de moteur, il propose le 4-cylindres Hurricane turbocompressé de 2,0 litres de 272 chevaux. Étant en Europe, il obtient évidemment une offre turbodiesel de 2,2 litres de 200 ch.