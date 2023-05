Premier Essai Routier Kia Seltos 2024 : Améliorer ce qui était déjà bon

Nous conduisons le Kia Seltos 2024 amélioré pour un essai routier dans le comté de Prince Edward, en Ontario.

Kia Seltos 2024 : Premières impressions positives

– Excellent équilibre entre le confort et la sportivité

– Proposition de valeur exceptionnelle

– Moteur turbo énergique

– Une tonne de caractéristiques de sécurité et de connectivité

– Espace de chargement et polyvalence générale supérieurs à la moyenne

Kia Seltos 2024 : Mauvaises premières impressions

– Faible consommation de carburant

– Pas d’Apple CarPlay ou d’Android Auto sans fil

– Le moteur de base de 2,0 litres manque de puissance

Depuis son arrivée sur le marché en 2020, le Kia Seltos a été un succès non seulement pour Kia, mais aussi pour les consommateurs. Dans le segment encombré des VUS d’entrée de gamme, le Seltos trône au sommet du palmarès des ventes, convainquant plus d’acheteurs que n’importe quel autre petit véhicule utilitaire sport. C’est un véritable exploit si l’on considère l’ampleur de la concurrence dans ce segment.

Le Kia Seltos 2024 a donc du pain sur la planche : il doit paraître frais et évoluer pour faire face au torrent de concurrents redessinés qui sont arrivés ces dernières années, mais il doit aussi s’assurer de ne pas contrarier les acheteurs qui ont déjà donné leur approbation au Seltos.

Cela explique peut-être pourquoi le Seltos 2024 ressemble aux modèles précédents, et pourquoi les améliorations se concentrent sur les indicateurs de performance clés de ce segment, notamment la technologie, la valeur et les touches de design moderne à l’intérieur et à l’extérieur. En fin de compte, Kia a amélioré les éléments que le Seltos faisait déjà très bien, mais il est légèrement décevant de voir que Kia n’a pas amélioré les domaines qui étaient les points faibles de ce VUS d’entrée de gamme au cours des dernières années. Cela ne devrait toutefois pas empêcher le Seltos de rester le meilleur vendeur du segment.

Quelles sont les nouveautés du Kia Seltos 2024?

Avant de plonger dans la conduite du Kia Seltos 2024, voyons les améliorations qui ont été apportées. Elles s’articulent autour du design intérieur et extérieur, de la technologie et d’un moteur haut de gamme plus puissant. Kia introduit également une nouvelle finition X-Line pour la première fois sur le Seltos.

En ce qui concerne le design extérieur, on remarque de nouveaux phares et une nouvelle calandre à l’avant, ainsi que des jantes redessinées, des phares antibrouillards et un pare-chocs avant. En fin de compte, l’élément le plus distinctif est le nouvel éclairage avant à DEL, qui crée une signature visuelle distincte pour le modèle 2024. Cependant, les changements extérieurs sont subtils, ce qui est bien car le Seltos a bien vieilli depuis son lancement en 2020. À l’arrière, on remarque des DEL plus fines et plus longues ainsi qu’un pare-chocs arrière redessiné. Encore une fois, Kia n’a pas révolutionné le design du Seltos, mais l’a plutôt légèrement mis à jour avec des éléments modernes. À l’intérieur, les changements sont plus visibles.

L’écran d’instrumentation et l’écran multimédia sont désormais combinés, formant un ensemble complet et moderne. Les modèles de base disposent d’un combiné numérique de 4,2 pouces et d’un écran audio de 8 pouces, tandis que les versions supérieures bénéficient de deux écrans de 10,25 pouces combinés. Ce qui est bien ici, c’est que même les modèles d’entrée de gamme partagent le même design général et, bien que les écrans soient plus petits, on n’a pas l’impression d’être puni pour avoir opté pour une version plus abordable. Un simple coup d’œil suffit pour constater que les deux options sont identiques.

Moteur turbo amélioré et nouvelle boîte de vitesses

Sous le capot, le groupe motopropulseur quatre cylindres de deux litres d’entrée de gamme est transféré tel quel au Seltos 2024. Développant 147 ch et 132 lb-pi de couple, ce groupe motopropulseur est proposé dans la plupart des versions du Seltos. Le quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre disponible en option gagne toutefois 11 % de puissance, pour atteindre 195 chevaux, soit une augmentation de 20 ch par rapport au modèle de l’année dernière. Le couple est toujours de 195 livres-pieds et est délivré à seulement 1600 tr/min.

Ce moteur était déjà l’un des plus puissants du segment, et bien que les améliorations en termes de puissance ne lui permettent pas de rivaliser avec le groupe motopropulseur turbocompressé de la Mazda CX-30, ce 1,6 litre turbo est confortablement installé au deuxième rang des moteurs les plus puissants de cette catégorie.

Autre changement important, la boîte de vitesses automatique à double embrayage, qui était auparavant proposée avec le moteur turbo, a été remplacée par une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Le passionné de conduite que je suis a été légèrement déçu par cette nouvelle, car les boîtes à double embrayage sont bien plus engageantes que la banale boîte automatique à huit rapports. Cette boîte DCT était très bien calibrée pour le moteur turbo. Toutefois, les boîtes DCT sont plus coûteuses à entretenir et leur fiabilité est aléatoire. La boîte à huit rapports sera plus souple et plus fiable. Comme la plupart des propriétaires de Seltos ne verront probablement pas la différence, nous comprenons le choix de Kia.

Le turbo est disponible dans la version haut de gamme SX et dans les toutes nouvelles versions SX et X-Line. Le modèle X-Line est une première pour le Seltos et imite ce que nous avons déjà vu dans les grands VUS de Kia comme le nouveau Sportage et le Telluride. Les éléments sont essentiellement esthétiques, avec la calandre en bronze, les plaques de protection avant et arrière, les moulures latérales de la carrosserie en noir brillant et les jantes de 18 pouces peintes dans la même couleur. Les barres de toit et l’emblème sont également noirs.

Les ingénieurs de Kia se sont également attachés à améliorer le confort en retouchant la suspension et en réduisant les bruits intérieurs grâce à l’utilisation de mousse absorbant le son et d’un nouveau film acoustique sur le pare-brise.

Le Kia Seltos, qui est déjà l’un des leaders du segment des petits VUS en termes de rapport qualité/prix, se dote de nouvelles fonctionnalités en 2024. Plus précisément, il y a plus de caractéristiques de sécurité de série, y compris l’aide à la prévention des collisions dans les angles morts, l’aide au maintien de la voie, l’aide au suivi de la voie et l’aide à la prévention des collisions à l’avant. Les équipements technologiques disponibles ont également été améliorés.

Le combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces peut être personnalisé en quatre modes différents, comme on le voit dans les véhicules de luxe haut de gamme, et il y a aussi une nouvelle fonction de clé numérique en option qui vous permet de démarrer votre Seltos à l’aide de votre téléphone portable. Le téléphone peut également servir de porte-clés et déverrouiller le Seltos lorsque vous vous en approchez. Vous ne trouverez cette fonction nulle part ailleurs dans le segment.

Beaucoup de valeur et un excellent rapport qualité-prix

Le Seltos rafraîchi vous offre plus de sécurité de série, une technologie avancée rarement vue sur un VUS d’entrée de gamme abordable, et un moteur plus puissant en option. Les prix commencent à 25 195 $ pour le Seltos de base ou à 27 195 $ pour le même modèle avec la transmission intégrale. La version la mieux équipée avec le quatre cylindres deux litres d’entrée de gamme est la version EX premium à transmission intégrale, proposée à partir de 33 495 $.

Cette version offre non seulement un volant chauffant, des sièges en cuir, un toit ouvrant et un démarreur à distance que l’on trouve dans la version juste en dessous de la finition premium, mais aussi un hayon électrique, un chargeur de téléphone portable sans fil, des sièges avant refroidis par air, des sièges arrière chauffants, un éclairage d’ambiance, ainsi qu’un écran central et un combiné d’instruments de plus grande taille. Il convient de noter que cette version est proposée à un prix inférieur à celui d’un Honda HR-V de base ou d’une Toyota Corolla Cross de milieu de gamme. Kia s’est toujours distingué par le rapport qualité-prix de ses modèles et le Seltos en est peut-être le meilleur exemple.

Les modèles Kia SX Turbo et X-Line Turbo 2024 commencent respectivement à 35 795 $ et 38 395 $. Vous obtenez le 1,6 litre turbo dont nous avons parlé précédemment, des jantes de 18 pouces, un système audio premium Bose, un affichage tête haute et la clé numérique.

Un excellent équilibre entre confort, sportivité et polyvalence

La caractéristique la plus marquante de la Kia Seltos a toujours été son équilibre. Vous cherchez un petit VUS agile qui se montre plutôt engageant sur une route sinueuse? Le Seltos était une excellente option. Vous recherchez le confort et une conduite détendue pour vous rendre au travail? Là aussi, le Seltos a fait ses preuves. Et avec plus de 700 litres d’espace de chargement à l’arrière avec tous les sièges en place et une habitabilité supérieure à la moyenne, le Seltos a toujours été l’une des meilleures options en matière de polyvalence. Tout cela n’est pas seulement préservé dans le Seltos de 2024, mais les performances et le confort ont été améliorés, en particulier dans les versions SX.

La puissance supplémentaire du 1,6 litre turbo se fait sentir et, bien que le moteur se montre un peu bruyant en accélérations fortes, il réagit toujours rapidement et renforce la confiance sur la route. En ce qui concerne le confort, le Seltos reste l’une des meilleures options de sa catégorie en termes de raffinement. Même avec les roues de 18 pouces, le Seltos reste douce sur les routes accidentées et la suspension fait un travail exceptionnel pour isoler le conducteur et le passager des bosses et des nids-de-poule, tout en restant suffisamment ferme pour offrir une tenue de route engageante. Les améliorations apportées à l’habitacle sont également perceptibles, la Seltos offrant un environnement étonnamment silencieux.

Les véhicules Kia sont faciles à apprivoiser. Vous montez à bord, vous partez, et tout se passe comme il se doit. La direction est parfaitement dosée, le moteur réagit comme vous le souhaitez, sans hésitation dans le cas du 1,6 litre turbo, et les sièges offrent un excellent soutien.

La technologie à l’intérieur est également facile à utiliser, ce qui ajoute à l’expérience globale. Le système d’infodivertissement organise bien l’ensemble, et il n’est pas difficile de trouver la fonction souhaitée. Cependant, tout n’est pas parfait.

Tout n’est pas parfait

Tout d’abord, comme dans tous les véhicules Kia, les fonctions d’aide à la conduite sont trop sensibles. Ils émettent des bips et des avertissements incessants alors que ce n’est pas vraiment nécessaire.

Cela devient tellement courant dans les véhicules du constructeur que la plupart des journalistes présents à l’événement ont désactivé les fonctions de sécurité dès qu’ils sont montés à bord. J’étais l’un d’entre eux. Je les ai réactivés éventuellement pour voir si Kia avait apporté des améliorations dans ce domaine, mais ce n’était pas le cas. En fin de compte, le degré de frustration dépendra de votre façon de conduire, et peut-être que vous ne vous soucierez pas des bips et des clignotements, appréciant plutôt la richesse des fonctions de sécurité active offertes par le Seltos 2024.

Un élément que la plupart des acheteurs trouveront probablement frustrant est l’absence d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil. De plus, malgré les nouveaux ports USB-C présents à l’avant et à l’arrière, Apple CarPlay et Android Auto ne peuvent être activés que par le biais d’un port USB-A.

C’est à nouveau quelque chose que l’on retrouve à travers la marque Kia, et lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le constructeur a simplement déclaré que la décision a été prise parce que la plupart des consommateurs préfèrent toujours brancher leur téléphone. C’est peut-être vrai, mais Kia nous a également dit que le Seltos était destiné à des acheteurs férus de technologie qui voulaient les dernières fonctionnalités, ce qui explique pourquoi vous obtenez une clé numérique, par exemple. Je parierais qu’un acheteur intéressé par quelque chose comme une clé numérique voudra probablement aussi Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Kia nous a dit que cette fonction pourrait devenir disponible plus tard.

L’économie de carburant pourrait être meilleure, et les performances de base sont en retard sur le segment

L’autre élément que Kia aurait pu améliorer avec les Seltos 2024 est le moteur de base. Si 147 chevaux étaient suffisants en 2020, le moteur d’entrée de gamme du VUS Kia est aujourd’hui l’un des moins puissants de sa catégorie, délivrant une puissance et un couple nettement inférieurs à ceux de nouveaux modèles comme le Honda HR-V et le Volkswagen Taos. La Toyota Corolla Cross et le Mazda CX-30 sont également plus performantes de série.

Ce ne serait pas si grave si le Seltos compensaient par une meilleure efficacité, mais malheureusement, le moteur 2,0 litres a toujours été plutôt assoiffé en matière de consommation de carburant, et les choses ne sont pas meilleures avec le 1,6 litre turbo amélioré. Nous avons consommé en moyenne 11,7 litres aux 100 km, un chiffre qui pourrait décourager de nombreux acheteurs potentiels.

Plus d’avantages que d’inconvénients

Malgré tout, le Kia Seltos 2024 a beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients. La proposition de valeur et les caractéristiques que vous obtenez à travers la gamme de modèles sont impressionnantes et sont de loin l’élément le plus distinctif du VUS Kia. Les performances du 1,6 litre turbo, combinées à la maniabilité de chaque modèle Seltos et au confort amélioré, convaincront de nombreux acheteurs potentiels lors de leur essai. La polyvalence et l’espace intérieur continuent de se distinguer. Le Kia Seltos 2024 plaira aux propriétaires actuels de Seltos et aux acheteurs de petits VUS à la recherche d’un modèle qui fait tout bien et qui coûte moins cher sans faire de compromis sur les caractéristiques.