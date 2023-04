Premier essai du Toyota Corolla Cross 2023 : concurrence à l’interne

Le Toyota Corolla Cross 2023 se détaille à partir de 35 915 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Peu énergivore, bon comportement routier pour un utilitaire, polyvalence indéniable.

Presque aussi cher que le RAV4 hybride, pas de sièges ventilés à l’avant ou chauffants à l’arrière, dossiers de sièges arrière non inclinables.

L’immensément populaire segment des utilitaires sous-compacts sera mis au défi une fois de plus avec l’arrivée du Toyota Corolla Cross hybride 2023, après l’introduction de la version non hybride l’an dernier.

Ce Corolla Cross non hybride se vend bien jusqu’à maintenant, mais le lancement de la motorisation hybride rend le véhicule encore plus intéressant, puisqu’il est non seulement moins énergivore, mais plus puissant aussi.

Sa consommation est drôlement basse. Ses cotes ville/route/mixte s’élèvent à 5,2 / 6,2 / 5,6 L/100 km, grâce à l’effort conjoint de son quatre cylindres de 2,0 litres, son moteur-générateur ainsi que ses moteurs électriques de propulsion avant et arrière, créant ainsi un rouage intégral. La puissance totale est de 196 chevaux, et bien qu’on ne publie pas un couple total, le moteur électrique à l’avant génère 152 livres-pied alors que le moteur à combustion, 139 livres-pied. En tout, on compte 27 étalons supplémentaires par rapport au Corolla Cross régulier et son moteur de 169 chevaux, procurant des sprints de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.

Lors de notre essai dans la région de Carlsbad en Californie, le Toyota Corolla Cross hybride 2023 a livré une solide moyenne de 5,5 L/100 km. C’est très économique pour un utilitaire polyvalent et à rouage intégral, pouvant facilement transporter nos effets personnels lors de vacances, l’épicerie de la semaine ou les enfants pour se rendre aux entraînements de hockey. De plus, la capacité de remorquage s’élève à 680 kg ou 1 500 livres.

Malgré sa garde au sol de 203 millimètres, on sent le Corolla Cross bien campé sur ses roues, que l’on soit en vitesse de croisière sur l’autoroute ou sur une route en gravier menant au chalet. Des palettes de changements de rapports sont montées au volant de série, cherchant à ajouter une touche sportive, mais le mode de conduite sport ne change pas le caractère du véhicule pour autant. Bien qu’il accentue la réactivité de l’accélérateur et modifie le comportement de la boîte automatique électronique lors des accélérations soutenues, il ne change rien aux réglages de suspension et de direction. Après l’avoir essayé à plusieurs reprises, on n’a pas senti de différence. En contrepartie, la mission de ce Toyota n’est évidemment pas les performances, mais l’économie de carburant avec le bonus d’une puissance rehaussée et des accélérations plus franches, par rapport au Corolla Cross non hybride.

L’habitacle du Corolla Cross ne propose rien d’innovateur, mais marque des points pour sa facilité d’utilisation. La ligne de toit relativement haute permet aux occupants de s’asseoir bien droit, les sièges proposent un bon soutien pour les longs voyages et l’on retrouve plusieurs points de rangement pour vider nos poches ainsi que déposer des collations et des bouteilles pour la route. L’aire de chargement affiche un volume de 609 litres avec les sièges arrière en place, et 1 750 litres avec les dossiers rabattus, plaçant le véhicule parmi les plus logeables dans sa catégorie.

Entre-temps, le plus récent système multimédia de Toyota n’est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il est assez intuitif pour l’utiliser sans être distrait au volant, avec une rangée de boutons placée à la verticale du côté droit de l’écran, afin d’accéder aux menus principaux. Le système est également compatible avec les mises à jour par internet, il permet l’intégration d’Apple CarPlay et Android Auto, alors que sa reconnaissance vocale permet de lui assigner des commandes telles que « Aie Toyota, monte le chauffage, j’ai froid ». On peut aussi brancher des appareils mobiles sur la borne WiFi intégrée et accéder au véhicule par l’entremise d’une appli mobile et des services connectés Toyota (abonnements requis après les périodes d’essai).

Le Toyota Corolla Cross hybride 2023 est disponible au Canada en livrées SE et XSE. Les deux sont munies de la suite de sécurité active Toyota Safety Sense 3.0, regroupant le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, l’avertissement et la prévention de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques et la lecture des panneaux routiers.

L’équipement de série comprend les roues en alliage de 17 pouces, les longerons de toit, les phares à DEL, la clé intelligente, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, les sièges avant et le volant chauffants ainsi que l’écran tactile de huit pouces. La version XSE ajoute les roues de 18 pouces, les feux arrière et les antibrouillards à DEL, le revêtement des sièges en similicuir SofTex, le siège du conducteur à réglage électrique, le toit panoramique, le hayon à commande électrique, le climatiseur automatique bizone et la chaîne audio JBL de qualité supérieure. Ne cherchez pas les sièges ventilés à l’avant et les sièges chauffants à l’arrière, ils ne sont pas offerts du tout.

Le Toyota Corolla Cross hybride 2023 arrivera chez les concessionnaires à partir du mois de juin. Il se détaille à partir de 35 915 $ incluant les frais de transport et de préparation, mais sans compter les frais de concessionnaire. La version XSE coûte 38 685 $.

Maintenant, la grande question : Toyota parviendra-t-il à suffire à la demande ? On en discute puisque bon nombre d’acheteurs de Toyota RAV4 hybride et RAV4 Prime rechargeable attendent toujours que leur véhicule soit construit, et ce, depuis des mois. La même situation pourrait s’appliquer au Corolla Cross hybride construit en Alabama, et les unités en stock chez les concessionnaires risquent d’être très rares ou non existantes pour un bout de temps. Les gens chez Toyota ont indiqué qu’il travaille d’arrache-pied pour construire les véhicules déjà commandés, et que la file d’attente devrait disparaître d’ici le début de l’an prochain. Bien entendu, les guerres, les pénuries de matières premières et les pandémies sont toujours à blâmer dans ce cas, et Toyota n’est certainement pas le seul constructeur à multiplier les lancements de nouveaux produits alors que des clients attendent en file pour leurs véhicules déjà commandés.

Et bien que le Corolla Cross hybride soit abordable, le prix de base du RAV4 hybride n’est que 865 $ plus cher. C’est vrai, le RAV4 LE hybride n’est pas aussi bien équipé que le Corolla Cross SE hybride, mais pour environ la même mensualité, on peut obtenir un véhicule plus gros. Quand on finira par l’obtenir.

Entre-temps, on doit savoir que le Toyota Corolla Cross hybride 2023 est l’un des multisegments sous-compacts les moins énergivores sur le marché, battu seulement par le Kia Niro et, potentiellement, le Dodge Hornet R/T 2024 hybride rechargeable. Parmi les autres rivaux électrifiés dans le segment, on retrouve le MINI Cooper SE Countryman hybride rechargeable, le Subaru Crosstrek hybride rechargeable, et c’est tout.

Le Corolla Cross hybride propose un bon comportement routier, des performances intéressantes et une excellente économie de carburant. Toutefois, et bien que son prix sont raisonnable, le RAV4 hybride est également offert à prix relativement abordable, et risque d’être un meilleur choix pour ceux ayant besoin de l’espace supplémentaire et qui désirent le raffinement supplémentaire d’un plus gros véhicule. Comme l’entraîneur d’une équipe sportif nous dirait, un peu de compétition à l’interne ne fait certainement pas mal, et si ce nouveau modèle permet à plus de clients d’obtenir leurs véhicules plus rapidement, on ne peut que féliciter son arrivée sur le marché.