Essai Routier Honda HR-V 2023 : pertinent, mais pas aussi unique qu’avant

Le prix du HR-V est de 28 730 $ au Canada.

Il s’agit de la première mise à jour importante du HR-V en Amérique du Nord depuis son lancement en 2016.

Au Canada, le prix a augmenté d’environ 2 500 $ par rapport au véhicule du millésime 2022.

Honda savait probablement qu’elle avait un succès entre les mains lorsqu’elle a lancé le nouveau HR-V en Amérique du Nord en 2016. Il était basé sur l’exceptionnelle et grande sous-compacte Fit, elle-même une voiture surdouée dans son segment. Mais, contrairement à la Fit, le HR-V s’est incroyablement bien vendu.

Bien que je sois tenté de raconter la triste histoire de la Fit, celle où Honda l’a pratiquement ignorée au profit de la Civic, le HR-V en revanche ne pouvait pas être aussi facilement négligé. Bien qu’il souffre d’un écart de prix étroit avec le CR-V, comme c’est le cas entre la Fit et la Civic, le petit HR-V a trouvé de nombreux acheteurs désireux de passer d’une voiture sous-compacte à un véhicule « supérieur », et par « supérieur », je veux dire offrant une assise 3,1 cm plus haute avec un espace supplémentaire de 20 % dans le coffre qui ne sera jamais utilisé (bref commentaire sur les VUS…).

Redessiné pour un public plus jeune, mais sans utilité supplémentaire

Parmi les gens que je connais qui possèdent un HR-V, aucun n’a moins de 55 ans, ce qui peut être un problème pour le constructeur. La plupart des constructeurs automobiles commercialisent leurs véhicules auprès d’un public plus jeune, mais c’est généralement un public plus âgé qui finit par les acheter – je me souviens du merveilleux Element… C’est peut-être la raison pour laquelle Honda a revu toute sa gamme de VUS pour 2023, et tout a commencé avec le HR-V.

Essentiellement, le HR-V, le CR-V et le Pilot sont tous taillés dans le même moule qui est disponible en différentes tailles. Le résultat est que les deux petits VUS sont presque indiscernables et raisonnablement attrayants. Dans cette transformation, le HR-V s’est considérablement agrandi, jusqu’à atteindre 221 mm supplémentaires en longueur totale et 70 mm de plus en largeur. Jusqu’à 45 mm de cette longueur se trouvent entre les essieux avant et arrière, tandis qu’une autre partie importante se situe entre la base du pare-brise et le pare-chocs avant.

Les précédents points forts du HR-V incluaient un habitacle large et spacieux qui présentait également l’un des plus grands coffres du segment. Avec 688 litres et beaucoup d’espace pour les jambes des passagers de la première et de la deuxième rangée, le nouveau devrait offrir davantage de tout ce qui précède, mais en réalité, rien ne change. En fait, le volume du coffre n’a augmenté que de trois litres, mais heureusement, tous les passagers restent très confortables. La tragédie, c’est que le Magic Seat de la deuxième rangée, autrefois standard et rendu possible par la structure de la Fit donneuse, n’existe plus. Sa capacité à créer un espace de rangement vertical inédit ou à se replier complètement à plat et très bas augmentait encore le facteur d’utilité de l’ancien HR-V. Comme le nouveau VUS est basé sur la Civic de 11e génération, cette brillante caractéristique n’est plus offerte.

Les principales améliorations intérieures se trouvent à l’avant. Grâce à la Civic, le tableau de bord du nouveau HR-V est maintenant absolument haut de gamme. La disposition est propre, les commandes sont simples et très conviviales. L’équipement comprend des éléments de base comme un petit affichage numérique de 7 pouces ainsi qu’un écran tactile central de 7 pouces. Ce dernier passe à 9 pouces dans les finitions supérieures. Les rangements sont bien conçus notamment grâce à la console centrale qui comporte un pont au-dessus d’un bac. Les sièges avant recouverts de cuir de notre modèle d’essai sont extrêmement soutenants et confortables. Dans l’ensemble, l’habitacle est un endroit agréable, et un énorme progrès par rapport à l’ancien modèle.

Puissance de la Civic

Plus précisément, la puissance de la Civic de base. De série sur toutes les versions, le HR-V est propulsé par un moteur 2,0 litres de 158 chevaux. Il remplace le moteur 1,8 litre sortant qui développait 141 chevaux. La transmission à variation continue (CVT) est également de série et, je serai bref, c’est une déception, car elle gâche tout le plaisir de conduire que pourrait procurer le VUS de Honda. Sinon, la conduite est fluide et sans à-coups, un duo d’adjectifs parfait pour ce VUS qui sera probablement acheté une fois de plus par un public plus âgé.

Le meilleur aspect du nouveau Honda HR-V 2023 est son raffinement intégré. Une fois de plus, grâce à la structure de la Civic, le petit véhicule utilitaire se comporte comme un grand. Sur la route, il est posé et silencieux, et se déplace confortablement en ville. La voie plus large, l’empattement plus long et la suspension arrière indépendante multibras contribuent non seulement à ce confort, mais aussi à une dynamique de conduite agréable.

La consommation de carburant est décente, avec une consommation combinée de 8,7 l/100 km, et légèrement supérieure à celle du modèle sortant. Dans le segment des petits VUS/sous-compacts, le véhicule le plus efficace est la Toyota Corolla Cross hybride. Elle sera équipée exclusivement de la traction intégrale, pour un total de 194 ch, et offrira une consommation combinée estimée par le constructeur à 6,4 L/100 km pour toutes les versions.

Un grand choix, mais plus le meilleur

Si on ne tient pas compte du HR-V LX à traction avant, le LX AWD de base, à 31 030 $, est environ 3 400 $ plus cher que la Toyota Corolla Cross L AWD de 2023. Plus important encore, peut-être, le Kia Sportage à traction intégrale de base n’est qu’environ 500 $ plus cher. Essentiellement, il y a moins de raisons d’opter pour la Honda qu’auparavant.

En fait, le segment déborde d’options, notamment les Volkswagen Taos, Mitsubishi RVR, Mazda CX-30, Kia Seltos et autres. Alors que la Honda devrait être parmi les plus fiables du lot, elle est surpassée ou égalée par la plupart en termes de valeur, d’utilité, de performance et d’efficacité. C’est particulièrement vrai lorsque l’on dépasse la barre des 35 000 $. Si ce montant correspond à votre budget, j’attendrais la Corolla Cross Hybrid qui arrivera bientôt.