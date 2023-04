Premier essai routier Hyundai Ioniq 6 2023 : Une sérieuse réplique à la Tesla 3

Nous mettons la nouvelle Hyundai Ioniq 6 2023 à l’essai pour la première fois.

Bonnes premières impressions

Bonne autonomie

Style attrayant

Meilleure consommation d’énergie du segment

Mauvaises premières impressions

Habitacle un peu étroit à l’arrière

Pas de connexion sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto

Position de conduite un peu élevée

Dans un monde envahi par les véhicules utilitaires, il est bon de voir que certains constructeurs tiennent encore à présenter des berlines. Hyundai relève le défi avec brio. Non seulement le style est unique, mais Hyundai va en plus offrir un produit qui va donner des sueurs froides à Tesla et son modèle 3.

Bien utilisé le partage de technologie

En partant d’une plateforme commune (E-GMP) le groupe Hyundai est en mesure de produire plusieurs modèles. La Hyundai Ioniq 6 2023 est donc construite sur la même base que l’Ioniq 5, le Genesis GV60 et le Kia EV6. Sa ligne fuyante et son arrière retroussé n’ont pas d’équivalent sur la route et le coup d’œil général est très réussi.

Son style s’inspire du concept Prophecy de Hyundai, et la Ioniq 6 2023 est aussi belle que futuriste. L’intérieur est moins spectaculaire que l’extérieur. Il offre la sobriété de l’Ioniq 5. Avec un empattement aussi long, l’emphase est mise sur l’espace pour les jambes qui est très généreux à l’avant comme à l’arrière. Les portes sont creusées vers l’extérieur pour augmenter la sensation d’espace. Comme tous les modèles électriques, le plancher plat ajoute à la fois à l’espace et aux possibilités d’aménagements. On se sent à l’aise. Le seul bémol réside dans la position de conduite élevée qui est un peu agaçante.

Un bon niveau de technologie

Parmi les éléments intéressants, la Ioniq 6 offre une conduite semi-autonome. Un régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de la trajectoire se combinent pour maintenir une distance de sécurité avec un véhicule de tête. Vous avez aussi le système de surveillance des angles morts, de série sur toute la gamme, qui complète la fonction conventionnelle d’assistance aux angles morts en projetant une caméra en direct de la vue latérale arrière du véhicule lorsque vous l’indiquez. Les phares Matrix DEL sont également de série sur toute la gamme, avec une fonction de feux de route adaptatifs.

Les plus gros irritants sont les bips en continu des fonctions SmartSense qui poussent régulièrement au blasphème. Un carillon retentit lorsqu’une nouvelle limitation de vitesse est détectée – y compris dans les zones scolaires en dehors des heures de cours – puis le véhicule émet trois ou quatre bips lorsque la vitesse indiquée dépasse la limitation de vitesse affichée. Big Brother vous surveille constamment. Ces fonctions se désactivent, mais il faut recommencer à chaque fois que vous démarrez la voiture, un réel emmerdement. Vous disposez aussi d’un système de navigation intégré en plus d’un assistant vocal intelligent pour le contrôle de diverses fonctions du véhicule et de la navigation.

Vous bénéficiez également d’une connectivité à l’application mobile pour consulter l’état du véhicule et la gestion des VÉ, les notifications d’entretien, ainsi que les fonctions Find My Car (trouver ma voiture) et Remote Surround View (vue panoramique à distance). La Ioniq 6 inaugure également les mises à jour logicielles OTA (over-the-air) pour Hyundai, ce qui signifie que vous pouvez mettre à jour certains logiciels du véhicule et de l’infodivertissement. Il y a la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, mais il vous faut un fil pour que cela fonctionne. Pas de connectivité sans fil, ce qui est un peu étrange dans ce modèle avant-gardiste. L’écran tactile est rapide et efficace et le système audio Bose à huit haut-parleurs de série obtient la note de passage, mais sans plus.

Confortable, rapide et silencieuse

Il est facile de s’installer confortablement dans les sièges en cuir de la Ioniq 6. Ils offrent un soutien de bon aloi et agréable au toucher. L’espace généreux pour les jambes pour les deux rangées de passagers améliore aussi l’impression de confort. La ligne de toit inclinée réduit l’espace pour la tête.

Vous avez des bouches d’aération directionnelles et des ports de charge USB-C, un accoudoir central rabattable avec porte-gobelets. Hyundai s’est donné beaucoup de mal pour garantir un habitacle silencieux, avec plusieurs couches de matériaux insonorisant intercalés entre le plancher et la moquette. L’espace de chargement à l’intérieur du coffre ne rivalise peut-être pas avec celui d’un modèle à hayon ou un VUS, mais les sièges arrière se rabattent pour augmenter l’espace. La Ioniq 6 traduit bien le sentiment de dynamisme. Le modèle 4RM vient avec des pneus Pirelli P Zero de 20 pouces. La conduite est ferme, mais précise.

Vous avez droit à l’amortissement adaptatif à taux fixe qui isole très bien l’habitacle et ses occupants des imperfections de la chaussée. L’habitacle est très bien insonorisé. Si le plaisir de conduire est sur votre liste des priorités, la Ioniq 6 est une amélioration sur le plan dynamique par rapport à la Ioniq 5, qui est plus douce et plus axée sur le confort.

Deux offres de moteurs

Le modèle à propulsion offre 225 chevaux et 258 lb-pi de couple. Le modèle à deux moteurs est à 320 chevaux et 446 lb-pi. On ressent une bonne différence dans la conduite et vous êtes en mesure de faire un 0-100 km/h en seulement 5.1 secondes avec les modèles 4RM. Tous les modèles offrent une batterie de 77,4 kWh.

La version avec roues motrices arrière est aussi celle qui offre la meilleure autonomie à 581 km. La version 4 roues motrices Preferred avec les mêmes roues de 18 pouces est à 509 km et la version 4 roues motrices Ultimate avec des roues de 20 pouces est à 435 km.

Comme les Ioniq 5 et EV6, la batterie de la Ioniq 6 utilise une architecture électrique de 800 V qui permet une charge ultra-rapide en courant continu jusqu’à 350 kW, ce qui permettrait de charger la batterie de 10 à 80 % en 18 minutes seulement. L’utilisation d’un chargeur rapide à courant continu de 50 kW, plus courant, permettrait de recharger la batterie de 10 à 80 % en 73 minutes.

Ressources Naturelles Canada nous a confirmé que l’Ioniq 6 détient désormais le titre national de « meilleur de sa catégorie » en matière d’efficacité énergétique avec une cote combinée de 14,9 kWh/100 km pour le modèle à propulsion. Le modèle RWD offre une consommation combinée de 1.7 Le/100km alors qie le modèle Preferred 4RM est à 1.9 Le/100km et la version Ultimate à 2,3 Le/100km

Et combien ça coûte?

L’Ioniq 6 Preferred à propulsion affiche un PDSF de 54 999 $. Les versions à traction intégrale à deux moteurs débute à 57 999 $ et la version Ultimate en 63 999 $. À ce prix, vous devez ajouter le Transport et préparation de 1 925 $. La bonne nouvelle est que ces modèles ont droit au 12 000 $ de subventions provincial et fédéral.

Son style distinctif, sa gamme complète d’équipements, sa finition soignée en passant par son comportement résolu et raffiné au volant, la Hyundai Ioniq 6 2023 est une offre équilibrée qui en fait une bien meilleure affaire qu’une tesla 3. Elle se pare en plus d’une carrosserie vraiment accrocheuse qui fait tourner les

Forces

Bomme autonomie

Style attrayant

Meilleure consommation du segment

Faiblesses

Prix élevé

Habitacle un peu étroit à l’arrière

Pas de connexion sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto

Position de conduite un peu élevée