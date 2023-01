Essai Tesla Model 3 Performance 2022: Pourquoi est-elle si populaire?

Nous mettons à l’essai la Tesla Model 3 Performance avec comme objectif principal de comprendre pourquoi elle est si populaire.

Points Forts Tesla Model 3 Performance

Accélérations phénoménales

Autonomie généreuse

Recharge rapide

Points Faibles Tesla Model 3 Performance

Confort très moyen

Tenue de route n’est pas à la hauteur des performances

Qualité générale toujours problématique

Lorsqu’on se penchera sur l’industrie automobile dans cinquante ou cent ans, la Tesla Model 3 sera probablement au centre des discussions. Elle n’était pas la première voiture à moteur 100% électrique, mais elle peut tout de même être considérée comme un pionnier dans le segment des véhicules électriques.

En effet, une grande partie de la croissance associée aux VÉs au cours des dernières années peut être directement attribuée à la Model 3. Sa popularité a été tout simplement impressionnante depuis son lancement en 2017 et, au cours des six dernières années, elle aura servi à convertir des centaines de milliers d’acheteurs à l’électrification.

On peut dire sans se tromper que sans la Tesla Model 3, nous n’aurions pas autant de nouveaux véhicules électriques sur le marché. Bien que quelques constructeurs aient déjà lancé un véhicule électrifié relativement abordable avant l’arrivée de la Model 3 sur le marché, la berline d’entrée de gamme de Tesla a certainement poussé d’autres marques à développer leur propre VÉ, tandis que les constructeurs qui disposaient déjà d’un modèle ont été contraints d’améliorer leur jeu.

La Tesla Model 3 est également un produit polarisant. Beaucoup de gens l’adorent, mais il y a aussi beaucoup de détracteurs. C’est la version automobile de l’iPhone. Il est difficile de comprendre l’émotion intense générée de part et d’autre de l’allée.

La Tesla Model 3 génère beaucoup d’émotion

Lors de mon essai de la Tesla Model 3 Performance 2022, je n’arrêtais pas de penser à l’iPhone dans ma poche, justement. Bien sûr, il fonctionne comme il est censé le faire, mais je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne jurent que par le produit d’Apple. Je trouve également un peu comique que ces mêmes personnes se précipitent à chaque fois qu’une nouvelle version est présentée et dépensent des milliers de dollars pour essentiellement le même téléphone. D’un autre côté, je trouve tout aussi comique d’entendre des gens dire qu’ils détestent l’iPhone et qu’ils n’en auront jamais. Ce n’est pas si pire que ça…

Il en va de même pour Tesla et la Model 3. On peut aimer ou ne pas aimer, mais les opinions oscillent généralement à des niveaux extrêmes de chaque côté.

La Model 3, comme toute autre voiture, fait beaucoup de choses bien, mais elle a aussi ses défauts. Après une semaine passée avec elle, je suis reparti avec trois impressions générales :

Je peux comprendre pourquoi les gens l’aiment tant.

Je ne pense pas que ce soit le meilleur véhicule électrique que l’on puisse acheter pour son prix.

Que fera Tesla pour la suite?

Un mot sur la marque

Avant de passer à l’essai, je tiens à dire que je respecte ce qu’Elon Musk et Tesla ont fait au cours de la dernière décennie. Cependant, j’ai certains problèmes avec la façon dont l’entreprise a mené une partie de ses affaires. Ces dernières années ont été marquées par des promesses vides, comme le Cybertruck et la Tesla Roadster, qui semblent encore loin, ainsi que par des pratiques douteuses, comme l’introduction de modèles inutiles simplement pour respecter les seuils de prix exigés pour être éligible aux rabais gouvernementaux.

Oh, et le volant Yoke ridicule. Arrêtez de vouloir « perturber » en changeant un design éprouvé et construisez votre foutu camion.

Bref.

À mon avis, Tesla s’appuie un peu trop sur le sentiment positif de ses clients et de ses investisseurs et parfois, il semble qu’elle considère ces sentiments comme acquis. C’est certainement ce que l’on ressent lorsque l’on regarde les récents résultats de l’entreprise en matière de service à la clientèle qui s’est dégradé et les problèmes de qualité qui ont surgi, souvent pour être ensuite rejetés par l’entreprise.

Pourtant, j’ai mis tout cela de côté en abordant cet essai de la Tesla Model 3 Performance 2022 et en toute honnêteté, j’étais curieux de découvrir pourquoi on l’aime tant.

Première étape : enfoncer l’accélérateur.

Accélérations phénoménales, tenue de route moyenne

La Tesla Model 3 Performance délivre une puissance estimée à 480 chevaux aux quatre roues grâce à un double moteur alimenté par une batterie de 82 kWh. Cela fait en sorte que la Tesla Model 3 Performance peut atteindre 100 km/h en 3,3 secondes. Elle semble même plus rapide que cela. Peu de modèles peuvent rivaliser, et pour le prix de 82 000 $ de la Performance, seules la Mustang Mach-E GT et la BMW i4 M50 s’en approchent. Nous devrons attendre et voir ce que la EV6 GT offrira, mais ultimement la Model 3 Performance est en tête de peloton pour les accélérations.

D’un autre côté, comme un muscle car américain des années 70, les choses se gâtent un peu au premier virage. J’ai conduit à peu près toutes les versions de la Tesla Model 3 et j’ai trouvé que la tenue de route était médiocre dans chacune d’elles. Malheureusement, cette tenue de route très moyenne est amplifiée dans la Model 3 Performance qui aurait besoin d’un châssis et une suspension grandement bonifiés pour gérer la puissance impressionnante. La Tesla n’est tout simplement pas à la hauteur à cet égard. La direction est vague, le roulis est fortement prononcé, et en fin de compte vous ne vous sentez tout simplement pas en confiance à l’approche d’un virage serré. Les concurrentes comme la i4 M50 et la Mustang Mach-E GT font un meilleur travail pour faire correspondre l’agilité à la performance.

La plupart des acheteurs n’auront pas d’intérêt à prendre des virages aussi rapidement, mais même en situation de conduite quotidienne, j’ai trouvé la direction de la Model 3 franchement décevante, trop assistée et pas assez connectée. Le rayon de braquage de la Model 3 est également très important et la conduite en ville peut être pénible.

Confort et qualité médiocres, mais l’intérieur est spacieux

J’aurais pu pardonner la direction bizarre et la suspension molle si le confort était à la hauteur, mais ma Model 3 d’essai avec ses roues de 20 pouces était dure et impitoyable même sur des routes qui n’étaient pas si mauvaises. Non seulement vous sentez chaque bosse, mais la plupart des fissures de la route sont suivies d’un bruit de craquement provenant du tableau de bord ou du pare-brise.

La qualité de construction a toujours été un problème pour Tesla et malheureusement, la Model 3 confirme plus qu’elle ne remet en question cette réputation. Elle ne donne pas l’impression d’être solide et bien assemblée, et quand on commence à inspecter de plus près, on voit rapidement où l’entreprise a soit volontairement coupé les coins ronds ou n’a pas suffisamment amélioré ses processus de production.

Les écarts entre les panneaux sont toujours d’actualité, les plastiques bon marché à l’intérieur aussi. Vous seriez pardonné de vous inquiéter de la durabilité à long terme de la Model 3.

L’espace intérieur, en revanche, a été une surprise. La Model 3 est vaste et très spacieuse, et les sièges arrière sont tout aussi accommodants. Les sièges pour enfants orientés vers l’avant ne sont pas un problème, pas plus que le fait d’y faire entrer vos enfants. L’espace pour les jambes est correct pour une compacte, et le coffre est généreux. À l’avant, le design propre et épuré ouvre un vaste espace et contribue à créer un environnement de sérénité.

Comme dans toutes les autres Tesla, chaque fonction est logée dans un grand écran central qui est relativement bien organisé. Il est toujours frustrant de devoir passer par différents menus pour régler des fonctions que l’on utilise au quotidien, par contre. Pour ceux et celles qui ne sont pas trop férus de technologie, la disposition sera intimidante, mais cela aurait pu être bien pire.

Pilote automatique

Nous avons tous entendu parler du fameux Autopilot de Tesla. Mon modèle d’essai était équipé du système de base ainsi que du système complet de conduite autonome à 20 000 $. C’est de loin la technologie de conduite semi-autonome la plus avancée du marché, mais même Tesla a été obligé de reconnaître qu’il s’agit d’un système semi-autonome . Laisser croire aux gens que la Model 3 ou n’importe quel véhicule Tesla sur lequel l’Autopilot est installé se conduira tout seul était tout simplement irresponsable avec certains résultats déplorables.

La technologie est globalement impressionnante et la façon dont elle commande le véhicule est linéaire et naturelle. Alors que de nombreux systèmes similaires réagissent de manière étrange et ne vous donnent jamais vraiment la confiance nécessaire pour les laisser faire, l’Autopilote a réagi à peu près de la même manière que je l’aurais fait dans différentes situations. Par contre, n’oubliez jamais qu’il s’agit d’un ordinateur qui s’appuie sur de multiples caméras, capteurs et données radar, et non d’un cerveau humain.

Je préfère le système Super Cruise de GM qui est tout aussi impressionnant dans son fonctionnement, mais qui vous indique aussi clairement quand il peut fonctionner à un niveau optimal et quand les conditions ne le permettent pas. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi le système Super Cruise n’est pas disponible, mais je préfère que ces technologies soient excessivement prudentes plutôt que trop confiantes.

Autonomie exceptionnelle

Beaucoup de choses que j’ai mentionnées précédemment sont sujettes à débat, mais là où la Tesla Model 3 brille vraiment et est la championne incontestée des véhicules électriques, c’est son autonomie, du moins dans les versions Performance et Long Range. La Tesla Model 3 Performance offre 507 km d’autonomie, tandis que le modèle de base en offre 438.

Elle se recharge aussi remarquablement vite, ajoutant près de 300 km d’autonomie en environ 20 minutes sur le système Supercharger de Tesla. Mon chargeur domestique combiné à un adaptateur Tesla a rechargé la batterie de 82 kWh de la Model 3 en moins de huit heures. C’est plus rapide que tous les autres véhicules électriques que j’ai rechargés à la maison, et ces modèles n’offraient pas l’autonomie de la Model 3 Performance.

Si l’on ajoute à cela le vaste réseau de Superchargers ultra-rapides, on obtient l’un des rares véhicules électriques capables de faire taire le débat sur la commodité de l’électricité par rapport au gaz.

Rien que pour cela, il est difficile de ne pas recommander la Model 3, surtout aux consommateurs qui veulent passer à l’électrique mais qui craignent de devoir changer leur style de vie, de devoir planifier excessivement leurs déplacements ou qui s’inquiètent de l’autonomie. La Tesla Model 3 est ce qui se rapproche le plus d’un véhicule normal en termes de commodité. De plus, de nombreux propriétaires qui ont conduit la Model 3 dans des conditions hivernales glaciales et difficiles ont confirmé que vous pouvez toujours espérer obtenir environ 500 km d’autonomie même lorsque les conditions ne sont pas optimales.

Conclusion

Comme indiqué précédemment, compte tenu de l’autonomie et de la capacité de recharge, je peux facilement comprendre pourquoi la Model 3 est si populaire. Cela dit, je crois aussi que 400 ou 450 km d’autonomie sont plus que suffisants pour les besoins de la plupart des automobilistes. Vous pouvez trouver de multiples véhicules électriques qui offrent cette autonomie sans forcer les compromis qu’exige la Model 3 sur la qualité, la maniabilité et le confort. C’est pourquoi, personnellement, je regarderais ailleurs, mais je ne peux pas affirmer que la Model 3 ne mérite pas le succès qu’elle a connu.

Enfin, je crois et j’espère que Tesla va bientôt nous donner une nouvelle génération de Model 3 nettement améliorée. On parle de ce nouveau modèle pour cette année, mais c’est Tesla, alors qui sait? Cette nouvelle génération de Model 3 doit aller au-delà de la modification du design extérieur comme Tesla l’a fait avec le Model S ou simplement ajouter des versions encore plus puissantes et ridicules. Tesla doit trouver le moyen d’améliorer la qualité de construction, la maniabilité et le confort général de la Model 3. Si l’entreprise parvient à trouver un moyen d’y parvenir, la Model 3 devrait rester un chef de fil du segment et de l’industrie pour les années à venir.