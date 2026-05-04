Une Tesla Model 3 abordable présumée construite en Chine réapparaît dans la gamme canadienne

La Model 3 à propulsion de Tesla est de retour à 42 132 $, mais elle n’est pas admissible au rabais fédéral de 5 000 $ d’Ottawa pour les VÉ.

La Model 3 à propulsion de Tesla est affichée au Canada à 42 132 $, frais inclus.

La berline n’est pas admissible au rabais fédéral de 5 000 $ d’Ottawa pour les VÉ. Elle l’est toutefois au rabais de 2 000 $ du Québec.

Le modèle serait vraisemblablement importé de l’usine d’assemblage de Tesla à Shanghai.

Tesla a ramené une berline Model 3 à plus bas prix dans sa gamme canadienne, donnant au constructeur une nouvelle offre d’entrée de gamme dans un marché où le prix demeure l’un des principaux obstacles pour les acheteurs potentiels de véhicules électriques.

La Model 3 à propulsion est apparue sur le site canadien de Tesla il y a quelques jours avec un prix de départ de 42 132 $, incluant la livraison et d’autres frais. Ce prix place la berline sous la majorité des nouveaux VÉ vendus au Canada et près des options électriques à batterie les moins coûteuses offertes aux consommateurs, dont la Kia EV4 est actuellement la représentante la plus abordable.

Le nouveau modèle n’est pas admissible au rabais fédéral de 5 000 $ d’Ottawa pour les VÉ, selon le site web de Tesla. Bien que les véhicules dont le prix est inférieur à 50 000 $ puissent satisfaire au critère de prix du programme, le rabais exclut les modèles assemblés dans des pays qui n’ont pas d’accord de libre-échange avec le Canada. La Chine en fait partie.

Ainsi, le véhicule serait présumément construit à l’usine d’assemblage de Tesla à Shanghai et importé au Canada par l’entremise du système fédéral de quotas pour les VÉ fabriqués en Chine. Tesla était considérée comme l’un des constructeurs les plus susceptibles d’utiliser ce nouveau mécanisme, bien que le ministère n’ait pas immédiatement confirmé si l’entreprise avait obtenu une approbation de quota. La nouvelle Model 3 à propulsion pourrait en être la preuve.

Même sans le rabais fédéral, la Model 3 réintroduite se classe parmi les véhicules électriques les moins chers au Canada. La Kia EV4, la Fiat 500e et la Chevrolet Bolt demeurent parmi les modèles les moins coûteux au pays, surtout après l’application de l’incitatif fédéral, ce qui en fait les seuls VÉ à prix inférieur cités dans la comparaison du marché.

Tesla s’était auparavant appuyée sur des importations de Model 3 et de Model Y fabriquées en Chine pour le Canada avant de mettre fin à cette filière d’approvisionnement en 2024. Ce changement avait suivi la décision d’Ottawa d’imposer une surtaxe de 100 % sur les VÉ fabriqués en Chine, mais les choses ont changé.

L’arrivée de cette nouvelle inscription de la Model 3 tombe à point, alors que la flambée des prix de l’essence ravive l’intérêt des consommateurs pour les VÉ.