Lexus NX 2026 : écolo ou pas?

Le Lexus NX 2026 s’avère actuellement le modèle le plus vendu de la marque au Canada, avec pas moins de 16 configurations et trois motorisations au choix. Et il est construit ici même au pays par des Canadiens.

Le choix est vaste dans le segment des multisegments compacts de luxe sur le marché canadien, une catégorie populaire dans lequel se trouve le Lexus NX 2026. Après le premier quart de 2026, le NX se classe deuxième dans son segment, derrière l’Audi Q5, et se vend légèrement davantage que le Lexus RX plus gros, un modèle qui s’est toujours bien vendu chez la marque de luxe japonaise. Comment le NX parvient-il à se démarquer avec autant de concurrence? Avec une grande sélection de déclinaisons, y compris quelques-unes abordables, des motorisations hybrides et hybrides rechargeables ainsi qu’une solide réputation de fiabilité.

Sa concurrence comprend l’Acura RDX, l’Alfa Romeo Stelvio, l’Audi Q5, le BMW X3, le Cadillac XT5, le Genesis GV70, le Jaguar F-PACE, le Land Rover Discovery Sport, le Lincoln Corsair maintenant discontinué, le Mercedes-Benz GLC, le Range Rover Evoque et le Volvo XC60.

Tout d’abord, le NX est disponible avec l’un de trois moteurs. Le quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres des variantes NX 350 développe 275 chevaux et un couple de 317 livres-pied, acheminés aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports. Les NX 350h obtiennent une motorisation hybride composée d’un quatre cylindres de 2,5 litres, de deux moteurs électriques, d’une batterie de 1,7 kWh et d’une boîte automatique à gestion électronique, pour une puissance totale de 240 chevaux. Les NX 350 et NX 350h sont toutes les deux offertes en déclinaisons Premium, Luxe, Ultra luxe, Exécutif, F SPORT 2 et F SPORT 3.

Au sommet de la gamme, on retrouve le NX 450h+ hybride rechargeable, disposant d’un moteur à essence similaire et des moteurs électriques plus puissants, de même qu’une batterie de 18,1 kWh, pour une puissance combinée de 304 chevaux. Dans ce cas-ci, les déclinaisons Ultra Premium, Exécutif, F SPORT 2 et F SPORT 3 sont disponibles.

Parmi ces 16 configurations, trois d’entre elles ont été ajoutées pour le millésime 2026, y compris le NX 350h F SPORT 2, le NX 350h F SPORT 3 et le NX 450h+ F SPORT 2.

On notera ici que toutes les motorisations exigent de l’essence super. Lors de notre essai hivernal du NX 350h F SPORT 3, on a observé une excellente moyenne de 7,0 L/100 km. Voici les cotes de consommation de la gamme :

Configuration Ville/route/mixte (L/100 km) Mixte (Le/100 km) Autonomie en conduite électrique (km) NX 350 10,9 / 8,5 / 9,8 – – NX 350 F SPORT 11,2 / 8,3 / 9,7 – – NX 350h 5,7 / 6,4 / 6,0 – – NX 450h+ 6,6 / 7,2 / 6,9 2,8 60

Le Lexus NX 2026 est le modèle le moins énergivore parmi les multisegments compacts de luxe. Et malgré cette cote mixte de 6,0 L/100 km, le NX 350h propose quand même 240 chevaux, alors les performances ne sont pas à dédaigner non plus, peu importe la motorisation choisie. Le NX 450h+ peut parcourir des distances d’environ 60 kilomètres sur une pleine charge électrique, alors selon nos trajets quotidiens, on peut potentiellement passer la semaine sans brûler une goutte d’essence, ou très peu, si l’on branche le véhicule régulièrement à la maison. En comparaison, l’autonomie électrique du GLC 350e est de 87 km alors que celle du Volvo XC60 rechargeable est de 58 km.

Outre la sélection de motorisations, le NX propose un équilibre optimal de confort, de raffinement et de sportivité. La qualité de roulement est appréciable, malgré les roues de 20 pouces et les pneus à flancs renforcés, généralement plus fermes.

Quant à l’habitacle, la finition et la qualité des matériaux sont impeccables, l’ensemble des commandes exhibant une sensation de solidité, assortis d’un beau mélange de textures et de couleurs. Les variantes F SPORT sont particulièrement attrayantes avec leur présentation bicolore et les surpiqûres rouges ajoutant un peu de contraste. On constate beaucoup plus d’émotion dans la cabine des produits Lexus à l’heure actuelle, comparativement à celles d’il y a à peine quelques années.

L’écran tactile dans la plupart des déclinaisons est grand et convivial. Toutefois, les boutons montés au volant des versions plus chères sont difficiles à utiliser. On doit les toucher du doigt avant de voir apparaître leur fonctionnalité dans l’affichage à tête haute et le bloc d’instruments, nécessitant un délai et, des fois, on doit appuyer plus d’une fois pour activer la commande voulue. Les poignées de porte électriques sont un brin compliquées également, si l’on n’est pas habitué à leur fonctionnement. Rien d’enrageant, mais un peu frustrant.

L’habitacle propose suffisamment d’espace, mais le NX ne se démarque pas dans son segment à cet égard, et le dégagement pour les jambes à l’arrière est un peu restreint. Quant au volume de chargement, il est adéquat à 643 litres, mais en rabattant les dossiers arrière, on n’obtient que 1 328 litres, parmi les plus faibles du segment. De plus, l’insonorisation pourrait être plus poussée, alors que les bruits de suspension et de pneus sont bien présents. Il est vrai que notre véhicule à l’essai était chaussé de pneus d’hiver, mais quand même.

L’équipement de série du Lexus NX 2026 comprend les jantes en alliage de 18 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, le dégivrage des essuie-glaces de pare-brise, les essuie-glaces à capteur de pluie, le toit ouvrant, les longerons de toit, les rétroviseurs chauffants à rabattage électrique, la clé intelligente, le climatiseur automatique à deux zones, la colonne de direction à réglage électrique, l’instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 9,8 pouces, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la chaîne audio à 10 haut-parleurs, les sièges avant chauffants et ventilés, les sièges avant à huit réglages électriques avec soutien lombaire à deux réglages pour le conducteur, la mémoire de position du siège du conducteur, le revêtement des sièges en similicuir NuLuxe ainsi qu’une liste complète de systèmes de sécurité avancés.

La déclinaison Luxe ajoute les roues de 20 pouces, le hayon à commande électrique, l’éclairage d’ambiance à 64 couleurs, l’écran tactile de 14 pouces, la recharge de téléphones par induction, la compatibilité de clé numérique, l’alerte de trafic transversal avant et l’assistance au changement de voie, l’assistance au stationnement intuitif avec freinage, et bien plus. La version Ultra luxe obtient aussi un toit ouvrant panoramique, des phares autonivelants avec lave-phares, un rétroviseur intérieur à caméra et un système de caméras à vue périphérique.

Les variantes F SPORT disposent d’une apparence assombrie, d’une suspension à réglage sport, d’un mode de conduite Sport S+ additionnel, d’un affichage à tête haute et de sièges sport, alors que les F SPORT 3 incluent aussi une chaîne Mark Levinson à 17 haut-parleurs et des sièges arrière chauffants. La version Exécutif ajoute des sièges recouverts de cuir véritable, d’un soutien lombaire à réglage électrique pour le passager avant, et plus.

Au Canada, le Lexus NX 2026 se détaille entre 58 134 $ et 80 679 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 205 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 999 $.

Difficile de dire que le NX n’est pas un produit de qualité. Il jouit d’une belle réputation de fiabilité, se traduisant par une bonne valeur de revente. Son prix est concurrentiel, avec une gamme bien étendue. En prime, il est construit ici même au Canada.

Cependant, la version hybride rechargeable est chère, si l’on exclut la déclinaison Ultra Premium de base. Conséquemment, le NX 450h+ s’avère donc la moins intéressante des variantes. Quant aux versions F SPORT, elles sont sportives, mais pas autant que les produits de performance Audi S, BMW M et Mercedes-Benz AMG.

Par-dessous tout, le NX est le véhicule à essence le plus écolo de son segment. Ce n’est pas pour rien qu’il est si populaire au Canada.

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