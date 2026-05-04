La future BMW M3 électrique disposerait de près de 1 000 chevaux et coûterait environ le même prix que la M3 thermique

BMW prévoit des versions à combustion et électriques pour la prochaine berline de performance M3.

Le modèle électrique affichera près de 1 000 chevaux grâce à quatre moteurs électriques.

Les tarifs devraient être similaires entre les deux versions pour permettre aux acheteurs de choisir celle qu’ils préfèrent.

Maintenant que la berline électrique i3 Neue Klasse a été dévoilée, BMW tourne son attention vers une version électrique de la prochaine M3, qui sera également reconduite avec une mécanique à combustion interne et la plateforme CLAR actuelle.

En effet, le constructeur prévoit de proposer des versions électriques et à essence de sa berline de performance compacte, ce qui implique deux modèles apparentés utilisant des bases techniques complètement différentes.

Malgré cela, la M3 à essence recevra une refonte stylistique complète, en accord avec le design de la famille Neue Klasse.

Peu de détails ont été confirmés concernant la future M3 électrique, mais nous savons qu’elle sera propulsée par quatre moteurs (un pour chaque roue) qui généreront près de 1 000 chevaux.

Bien que les détails spécifiques sur la prochaine M3 à essence n’aient pas non plus été annoncés, nous prévoyons que ce chiffre de 1 000 chevaux sera supérieur de près de 400 chevaux à la puissance du moteur thermique de la M3.

En plus de cette puissance impressionnante, la M3 électrique pourra se targuer d’une maniabilité affûtée, selon Sylvia Neubauer, directrice des ventes de la division M de BMW.

En effet, elle a déclaré à Autocar que le véhicule électrique haute performance « restera fidèle à l’ADN de BMW M » grâce à l’attention particulière portée à l’expérience de conduite et à la relation entre la voiture et le conducteur.

Malgré une baisse de la demande mondiale pour les véhicules électriques depuis environ un an, BMW estime que le lancement d’une M3 électrique dans les mois à venir reste une bonne idée, car sa méthode de production flexible lui permettra de s’adapter à la demande pour les deux types de motorisation.

Par conséquent, le constructeur sera en mesure de proposer une berline de performance aussi bien pour ceux qui recherchent le dernier cri de la technologie électrique que pour ceux qui préfèrent un modèle à combustion plus conventionnel.

En raison des plateformes distinctes, il y aura quelques différences apparentes entre les deux M3, mais BMW affirme que les deux modèles seront manifestement des « jumeaux » en termes d’apparence.

Cette similitude s’étendrait également à la structure de prix, du moins en Europe, où les deux modèles devraient se situer dans la « même fourchette », selon Mme. Neubauer.

Cela permettra aux acheteurs de choisir la motorisation qu’ils préfèrent sans que le coût d’achat n’entre en ligne de compte dans la décision.

Plus de détails sur les prochaines M3 à essence et électriques devraient être révélés au cours des prochains mois, alors que BMW continue de lancer de nouveaux modèles Neue Klasse et de rafraîchir ses gammes existantes.

Source : Autocar