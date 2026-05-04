Les fournisseurs automobiles profiteront du programme d’aide tarifaire de 1,5 G$ d’Ottawa

Le programme fédéral combine du financement de la BDC et des fonds versés par les agences régionales pour les entreprises touchées par les droits américains sur les produits contenant de l’acier, de l’aluminium et du cuivre.

Ottawa a annoncé 1,5 milliard de $ en soutien aux industries canadiennes touchées par les tarifs et utilisant des métaux clés.

Le programme de la BDC vise les fabricants et les exportateurs qui utilisent de l’acier, de l’aluminium ou du cuivre.

Les fournisseurs automobiles font face à des coûts plus élevés en raison des métaux assujettis aux tarifs.

Ottawa ajoute 1,5 milliard de $ en soutien lié aux tarifs pour les entreprises canadiennes exposées aux droits américains sur les produits contenant de l’acier, de l’aluminium et du cuivre. Le programme concerne directement les fournisseurs automobiles, les entreprises d’outillage et d’autres fabricants engagés dans la production transfrontalière.

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a annoncé le financement le 4 mai à Ottawa. Le programme comprend une nouvelle enveloppe de 1 milliard de $ de la Banque de développement du Canada et une hausse de 500 millions de $ pour l’Initiative régionale de réponse tarifaire.

Le programme de la BDC s’adresse aux entreprises qui fabriquent et exportent des produits contenant de l’acier, de l’aluminium ou du cuivre, ainsi qu’aux entreprises qui utilisent ces métaux de façon importante dans leur production et qui ont été touchées par les tarifs. Le gouvernement a indiqué que le financement sera offert à des conditions favorables afin d’aider les entreprises viables à gérer les pressions immédiates.

L’annonce fait suite à l’ajustement, par les États-Unis, le 6 avril 2026, des tarifs sur les produits contenant ces trois métaux. Pour la chaîne d’approvisionnement automobile canadienne, les matériaux visés sont essentiels aux pièces embouties, aux pièces moulées, à l’outillage, aux boîtiers de batteries et à une vaste gamme d’autres composants de véhicules.

Le financement pourrait être important pour les fabricants de pièces et d’outils qui vendent à des programmes destinés aux États-Unis tout en composant avec des coûts plus élevés. Jon Azzopardi, directeur intérimaire général de l’Association canadienne des fabricants de moules et président de Laval Tool & Mold Inc. à Windsor, en Ontario, a déclaré que la réponse fédérale répond à une menace immédiate, mais que davantage de détails sont nécessaires sur les conditions des prêts de la BDC.

Les 500 millions de $ supplémentaires destinés à l’Initiative régionale de réponse tarifaire seront acheminés par l’entremise des agences de développement régional et aideront les entreprises touchées par les tarifs dans plusieurs secteurs. Ottawa a indiqué que les fonds visent à aider les PME à financer des redressements stratégiques, notamment la diversification des marchés d’exportation et d’autres améliorations.

La présidente et cheffe de la direction de la BDC, Isabelle Hudon, a déclaré que la banque est prête à déployer rapidement des capitaux afin de maintenir en activité les entreprises touchées des secteurs de l’acier et de l’aluminium pendant cette perturbation. Le gouvernement n’a pas encore fourni de ventilation publique complète des règles d’admissibilité, des conditions de remboursement ou de toute disposition de remise liée au nouveau programme de la BDC.

Source: Automotive News