Premier essai du Nissan Rogue 2027 e-POWER : Un VUS presque électrique

Parfois, l’industrie automobile avance par petits pas. Et parfois, elle décide de changer les règles du jeu sans faire trop faire de bruit. Avec le Rogue 2027 e-POWER, Nissan adopte clairement la deuxième approche. Exit la solution hybride rechargeable empruntée à Mitsubishi Motors : place à une technologie maison qui roule sa bosse depuis près de 10 ans ailleurs… et qui débarque enfin chez nous.

Points positifs:

Expérience de conduite unique dans le segment



Traction intégrale électrique efficace



Intérieur qui promet d’être plus moderne

Points négatifs:

Consommation légèrement supérieure aux meilleurs hybrides

Complexité technologique qui devra prouver sa fiabilité

Pas de réelles autonomie électriques

Trois approches pour une même idée

Le système e-POWER, c’est un peu une série en trois saisons. Première saison en 2016 avec la Nissan Note e-POWER. Concept simple : un petit moteur thermique qui produit de l’électricité, une batterie compacte et un moteur électrique qui fait tout le travail aux roues. En ville, c’est intéressant. Sur l’autoroute, ça manque de souffle.

Deuxième saison, plus ambitieuse, entre 2020 et 2023 avec le Nissan Qashqai e-POWER. On introduit un 3 cylindres 1,5 litre à taux de compression variable, plus efficace, et une gestion énergétique nettement plus raffinée. Résultat : une conduite plus fluide, une meilleure endurance et un comportement enfin crédible hors des centres urbains.

Troisième saison : le Rogue 2027. Et là, on change d’échelle. Deux moteurs électriques — un à l’avant, un à l’arrière — pour créer un rouage intégral sans arbre de transmission. Le moteur thermique, toujours un 3 cylindres 1,5 litre (mais pas le même que la version à essence), est entièrement revu. L’objectif : plus de puissance, une répartition du couple instantanée et une sensation encore plus proche d’un véhicule électrique pur.

Un hybride… qui n’en est pas vraiment un

C’est ici que le Rogue e-POWER joue sa meilleure carte. Contrairement aux hybrides classiques comme le Toyota RAV4 Hybrid ou le Honda CR-V Hybrid, le moteur à essence ne touche jamais aux roues. Jamais. Il sert uniquement à produire de l’électricité. Ce sont toujours les moteurs électriques qui propulsent le véhicule. Et contrairement à un hybride rechargeable, inutile de le brancher. On obtient donc un hybride conventionnel… avec un comportement de véhicule électrique. Une idée que General Motors avait déjà explorée avec la Chevrolet Volt, mais que Nissan pousse ici dans une autre direction.

Premiers tours de roue : le choc des sensations

Direction le circuit Grandrive, à Yokohama. Deux tours en Rogue actuel pour se remettre dans le bain, puis deux autres dans un prototype e-POWER camouflé. La différence est immédiate. Pas de montée en régime qui fait saigner les tympans, pas de “patinage” typique d’une CVT. On appuie sur l’accélérateur, et la réponse est instantanée, parfaitement linéaire. Ça pousse de façon continue, sans rupture. Bref, ça ressemble beaucoup à un électrique.

Avec deux moteurs électriques, la gestion du couple entre les essieux se fait en temps réel. Sur une surface glissante — disons un matin de février au Québec — ça promet une motricité nettement supérieure. Le centre de gravité plus bas, grâce à la batterie, aide aussi à stabiliser l’ensemble. Et le silence… clairement un point fort. Même en accélération soutenue, l’ambiance reste feutrée. Le moteur thermique se manifeste surtout lors des longues poussées, mais sans jamais devenir envahissant. Nissan a visiblement peaufiné l’insonorisation.

Une conduite plus zen que sportive

Évidemment, deux tours de piste ne font pas un essai complet. Mais certaines impressions sont difficiles à ignorer : aucune vibration, des transitions imperceptibles et une douceur générale qui donne presque l’impression de flotter. Sur les longues lignes droites, le moteur thermique se fait plus présent, mais il se retire dès que la vitesse se stabilise. Résultat : un compromis très convaincant entre confort et rendement.

Consommation : il faudra voir

Nissan annonce une moyenne d’environ 5,4 L/100 km. Sur papier, c’est solide. Dans la réalité, il faudra nuancer. À vitesse autoroutière (120 km/h), rester sous les 6 L/100 km risque d’être optimiste. Avec un rouage intégral et un poids non négligeable, une moyenne entre 6 et 6,5 L/100 km semble plus plausible — voire davantage selon les conditions. Cela dit, même si le Rogue ne bat pas les références absolues, il offre en échange une expérience de conduite nettement plus raffinée que plusieurs rivaux.

Un style qui évolue en douceur

Même camouflé, le Rogue 2027 laisse deviner ses intentions. La silhouette reste familière, mais gagne en modernité. Nouvelle signature lumineuse intégrée à la calandre, feux arrière au dessin géométrique : c’est subtil, mais efficace. À bord, difficile d’avoir une lecture complète, mais on distingue des écrans plus imposants et une interface remise au goût du jour. La configuration demeure classique : deux rangées, cinq places.

Conclusion

Le Rogue e-POWER 2027 ne cherche pas à impressionner avec des chiffres spectaculaires. Il mise plutôt sur le ressenti. Face aux ténors comme le RAV4 et le CR-V, il propose une alternative différente : une conduite douce, silencieuse, presque électrique dans son ADN. Et dans un segment où tout commence à se ressembler, cette personnalité distincte pourrait bien faire la différence. Ce n’est peut-être pas le champion des fiches techniques. Mais sur la route, c’est possiblement l’un des hybrides les plus agréables à vivre au quotidien.

Trop tôt pour parler de prix qui sera annoncé plus près du lancement vers le mois de novembre 2026.