Subaru Crosstrek 2026 : légère hausse de prix à prévoir, et possible disparition du moteur de base

Le Subaru Crosstrek est un modèle extrêmement populaire au Canada, se vendant comme des petits pains chauds. Bonne nouvelle : la majorité des exemplaires vendus ici proviennent du Japon, et non des États-Unis, ce qui entraîne certaines différences dans l’offre commerciale. Bien que Subaru Canada n’ait encore rien confirmé, on apprend que nos voisins du Sud perdront le moteur de base de 2,0 litres. La question se pose donc : le Canada connaîtra-t-il le même sort?

Le 2.0L équipe les versions Commodité et Tourisme au Canada

Le passage au 2.5L. entraine une hausse respectable de 28 chevaux

La hausse de prix devrait être limitée

Fin du 2.0L?

Le couperet est tombé aux États-Unis : le moteur Boxer 4-cylindres de 2,0 litres, développant 152 chevaux et 145 lb-pi de couple, est retiré de la gamme du Crosstrek. En conséquence, le modèle d’entrée de gamme sera désormais équipé du 4-cylindres de 2,5 litres, fort de 180 chevaux et 178 lb-pi, déjà utilisé dans les versions non hybrides supérieures.

28 chevaux de plus pour quelques dollars de plus

Au Canada, le moteur 2,0L équipe actuellement les versions Commodité et Tourisme, proposées respectivement à 32 363 $ et 35 563 $. Si ce moteur disparaît, il est probable que le prix de base augmente, mais sans que cela devienne inquiétant. Aux États-Unis, l’écart s’est limité à 435 $ US, une hausse plutôt marginale considérant le gain de puissance de 28 chevaux.

À l’heure actuelle, pour bénéficier du moteur 2,5L au Canada, il faut se tourner vers les versions Onyx, Limited ou Wilderness, dont le prix d’entrée est fixé à 37 163 $. Pour 2026, quelques bonifications d’équipement sont prévues, mais là encore, il faudra attendre les précisions de Subaru Canada.

L’hybride à la fin de l’année

Au-delà des ajustements des motorisations traditionnelles, l’annonce qui retient le plus l’attention pour 2026 est le retour d’une version hybride du Crosstrek. Cette variante combinera un moteur Boxer 4-cylindres exploitant les cycles Atkinson et Miller, à un moteur électrique et une batterie, pour une puissance totale de 194 chevaux.

Les détails sur la tarification de cette version hybride seront communiqués à l’approche de son lancement, mais on peut s’attendre à un surcoût d’un peu plus de 3 000 $ par rapport à une version équivalente équipée du moteur 2,5 litres.