Kia ajoute un Telluride à autonomie prolongée pour 2029, et plus d’hybrides et camions électrifiés

La feuille de route des produits de Kia ajoute un Telluride à autonomie prolongée comme solution de transition entre les VÉ et les moteurs à combustion.

Kia prévoit le lancement d’un véhicule électrique à autonomie prolongée Telluride en 2029.

On s’attend à ce que le tout nouveau Telluride 2027 fasse croître le taux d’adoption du VUS intermédiaire à trois rangées.

Kia élargira sa gamme hybride à huit modèles.

Nous avons déjà fait état de l’arrivée prochaine chez Kia d’une nouvelle camionnette intermédiaire à châssis sur cadre. Cette fois, Kia parle d’une offensive en électrification qui comprendra à la fois des hybrides additionnels et deux véhicules électriques à autonomie prolongée d’ici 2030. Le plan, présenté lors de la Journée des investisseurs 2026 du chef de la direction de l’entreprise à Séoul, est centré sur des segments à fort volume, dont un VUS à trois rangées et la camionnette.

Un Telluride EREV doit arriver en 2029. Kia n’a pas dévoilé de détails techniques, de capacité de batterie, de chiffres de puissance ou d’autonomie en mode tout électrique pour le modèle. Le constructeur n’a pas non plus indiqué où le véhicule serait assemblé ni si d’autres marchés à l’extérieur de l’Amérique du Nord recevraient la même configuration.

La stratégie d’électrification révisée reflète le recalibrage actuel de l’industrie. Alors que la demande pour les véhicules électriques s’est refroidie, même si elle s’est récemment réchauffée avec la flambée des prix de l’essence, la planification des produits est devenue plus difficile à prévoir. Plusieurs constructeurs ont accordé davantage d’importance aux hybrides conventionnels tout en explorant aussi les systèmes EREV. Ces groupes motopropulseurs utilisent des moteurs électriques pour faire avancer le véhicule, tandis qu’un moteur à essence agit comme génératrice une fois la batterie épuisée.

Cette formule attire l’attention pour les grands VUS et les camionnettes, où les configurations entièrement électriques à batterie peuvent nécessiter des ensembles coûteux et lourds. Une batterie plus petite jumelée à un moteur prolongeant l’autonomie pourrait offrir aux constructeurs une autre façon de réduire la pression sur les coûts tout en proposant une capacité de conduite électrifiée substantielle.

Le lancement au cours de l’année civile 2029 du Telluride à autonomie prolongée le mettra en concurrence avec d’autres EREV attendus de Jeep, Scout et Hyundai, tout en l’opposant également à des véhicules entièrement électriques tels que le Toyota Highlander, le Subaru Getaway, ainsi qu’à certains de ses autres proches parents, dont les Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9.

Kia portera également sa gamme hybride à huit modèles d’ici la fin de la décennie. Les Niro, Sorento, Sportage, Carnival et Telluride offrent déjà des versions hybrides. Kia a indiqué que le Seltos hybride se joindra à eux cette année, suivi de variantes hybrides de la K5, de la K4 et de la future camionnette.

Source: InsideEvs