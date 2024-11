Nissan Kicks 2025 vs Volkswagen Taos 2025 : Une concurrence féroce dans le segment des sous-compacts

Le nouveau Nissan Kicks 2025 remplace le Qashqai en étant plus grand que son prédécesseur et en proposant une transmission intégrale.

Le Volkswagen Taos reçoit des mises à jour stylistiques et mécaniques pour la nouvelle année-modèle.

Ces deux VUS offrent praticité, style et technologie à un prix relativement abordable.

Le segment des VUS sous-compacts est l’un des plus populaires et des plus compétitifs sur le marché nord-américain, avec de nombreux modèles nouveaux ou rafraîchis arrivant chaque année.

En 2025, la course sera encore plus disputée, avec le lancement d’un tout nouveau Nissan Kicks et d’un Volkswagen Taos rafraîchi.

Voici un aperçu de la comparaison entre ces deux nouveaux modèles :

Survol du nouveau Kicks

Alors que l’ancien Nissan Kicks était un petit multisegment sous-compact à traction avant, le nouveau modèle est un VUS plus grand, avec une transmission intégrale en option, qui remplace le Qashqai dans la gamme de la marque. Comme l’ancien Kicks devient cette année le Kicks Play d’entrée de gamme, le nouveau modèle est libre de viser une tranche de prix légèrement plus élevée, ce qui le place dans la lignée du Volkswagen Taos. En termes de design, le Nissan Kicks 2025 est à des années-lumière de son prédécesseur, affichant une apparence moderne et plus musclée qui aurait été inspirée par la culture des baskets. Cela se voit dans le motif nervuré de l’habillage inférieur de la carrosserie et dans les six options de peinture bicolore vibrante.

Survol du Taos remanié

Chez Volkswagen, les choses ont également changé en 2025. En effet, bien que le Taos revienne dans la même configuration de base pour la nouvelle année-modèle, il a reçu des mises à jour assez importantes visant à le rendre plus compétitif par rapport aux nouveaux venus dans le segment, tels que le Nissan Kicks 2025. Depuis son lancement en 2020, le Volkswagen Taos a occupé le bas de la gamme des VUS Volkswagen en termes de taille et de prix, puisque la marque n’a pas de modèle pour rivaliser avec des véhicules comme le Kicks Play ou le Hyundai Venue. De l’extérieur, les principaux changements se trouvent à l’avant, où le Taos 2025 affiche des phares révisés, un nouveau pare-chocs et une calandre plus large afin de mieux s’intégrer aux autres produits récents de la marque, tels que la Jetta 2025 et l’ID.4. L’arrière reçoit également une nouvelle barre lumineuse sur toute la largeur et l’intérieur présente des combinaisons de couleurs révisées ainsi que de nouveaux équipements technologiques.

Groupes motopropulseurs et impressions de conduite

Nissan et Volkswagen ont deux philosophies différentes en ce qui concerne les éléments mécaniques de leurs petits VUS respectifs, le constructeur japonais recherchant une efficacité maximale et une meilleure conduite en ville, tandis que le constructeur allemand vise un plus grand plaisir de conduite et de meilleures capacités sur autoroute. Cela commence par ce qui se trouve sous le capot des deux modèles. Dans le Nissan Kicks 2025, on retrouve le même moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres qui équipait le Qashqai. Associé à une transmission CVT XTronic remaniée, ce groupe motopropulseur envoie 141 chevaux et 140 lb-pi de couple aux roues avant ou à toutes les roues avec la transmission intégrale optionnelle, qui peut répartir jusqu’à 50 % du couple moteur à l’essieu arrière. Dans le Taos, un moteur quatre cylindres de 1,5 litre plus petit mais turbocompressé prend place comme auparavant, mais maintenant avec une augmentation de la puissance jusqu’à 174 chevaux et le même couple de 184 lb-pi. Un autre changement est le remplacement de la boîte de vitesses DSG à double embrayage à 7 rapports, qui est remplacée par une boîte automatique traditionnelle à huit rapports dans les versions à traction avant et à transmission intégrale.

Grâce à ses accélérations réactives à bas régime et à sa transmission CVT plus souple, le Nissan Kicks est mieux adapté à la circulation urbaine dense. Sa direction rapide et son gabarit plus réduit l’aident aussi en ce sens. Bien que tout de même très compétent sur l’autoroute, le Kicks semble un peu hors de son élément lorsque la vitesse augmente, car sa transmission doit faire travailler le moteur assez fort pour accélérer sur une bretelle d’accès ou pour monter une pente, ce qui se traduit par plus de bruit et moins de mouvement que ce que nous souhaiterions. En revanche, le Volkswagen Taos offre des performances plus substantielles aux vitesses plus élevées, ce qui rend les dépassements sur les routes de campagne plus sûrs et l’expérience globale plus raffinée. En ville, par contre, le Volkswagen n’arrive pas à égaler la douceur du Nissan.

Les deux modèles ont en commun le réglage de leurs suspensions, qui sont plutôt fermes. Si cela pourrait se traduire par une conduite inconfortable, ce n’est pas le cas ici et le Kicks autant que le Taos amortissent correctement les plus grosses imperfections de la route. Le comportement routier est également très sain pour les deux VUS, mais là encore, le Taos a un léger avantage.

En revanche, le Kicks l’emporte sans équivoque en termes de consommation de carburant, car ses éléments mécaniques plus modestes s’avèrent payants. Selon RNCan, le Nissan Kicks 2025 à traction avant consomme en moyenne 8,1 L/100 km en ville et 6,6 L/100 km sur autoroute. L’ajout de la traction intégrale entraîne une légère augmentation, à 8,4 L/100 km et 6,9 L/100 km, respectivement. C’est toujours mieux que le Volkswagen Taos 2025, qui consomme 9,4 L/100 km en ville et 7,2 L/100 km sur route avec les quatre roues motrices. Les chiffres pour le Volkswagen à traction avant ne sont pas encore disponibles.

Dimensions et espace intérieur

L’examen des spécifications du Nissan Kicks 2025 et du Volkswagen Taos 2025 révèle quelques surprises. Tout d’abord, le Kicks fait partie des modèles les plus petits du segment de l’extérieur, puisqu’il ne correspond pas tout à fait à la taille de l’ancien Qashqai. Quant à lui, le Taos se situe à l’autre extrémité du segment en étant l’un des plus grands modèles de la catégorie, copiant presque les dimensions du Tiguan de première génération. Bien que cela rende le Kicks plus maniable en ville, le Taos est très carré et offre une grande visibilité, donc l’avantage n’est pas si évident.

A l’intérieur, le Nissan Kicks n’est pas aussi étroit qu’on pourrait le penser et il offre en fait beaucoup plus d’espace pour les jambes et presque autant d’espace pour la tête pour les occupants avant que le Taos. Le Volkswagen a cependant l’avantage en termes d’espace pour les jambes, la tête et les épaules à l’arrière. Cela signifie que si le Kicks peut accueillir quatre adultes dans un confort raisonnable, le Taos convient mieux aux petites familles ou à ceux qui doivent se déplacer avec des passagers régulièrement.

Par ailleurs, le Nissan dispose d’un plus grand espace de chargement, du moins sur les modèles à traction avant. En effet, avec 850 litres d’espace derrière les sièges arrière, le Kicks surpasse largement les 790 litres du Taos. En rabattant les sièges arrière, le Taos gagne toutefois cette bataille, avec 1 866 litres contre 1 699 litres.

Design intérieur et technologie

La technologie fait partie des priorités des acheteurs de VUS sous-compacts, et là encore, Nissan a fait un grand pas en avant avec son Kicks 2025. Même dans la version S d’entrée de gamme, les acheteurs bénéficieront d’un grand écran tactile d’info divertissement de 12,3 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série. La finition SR Premium ajoute un second écran de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments, les autres modèles se contentant d’une unité de 7 pouces. Un chargeur de téléphone sans fil est également inclus à partir de la version SV, et un système audio premium Bose à 10 haut-parleurs (dont certains sont intégrés dans les appuis-tête avant) est livré avec le SR Premium. Ce système audio est l’un des points forts du Kicks, surpassant pratiquement tous les systèmes concurrents dans sa catégorie de prix. Le Nissan Kicks 2025 bénéficie également d’une atmosphère intérieure nettement améliorée, avec de nombreux matériaux rembourrés, un look plus moderne et des sièges Zéro-Gravité confortables. La version SR Premium ajoute également un intérêt visuel avec ses accents rouges vifs, ses touches de similicuir en imitation fibre de carbone et sa sellerie à carreaux noirs et rouges.

Volkswagen a également amélioré la situation technologique du Taos cette année en rendant l’écran tactile de 8 pouces, précédemment optionel, standard sur toutes les versions, en complément du combiné d’instruments Digital Cockpit de 8 pouces, également standard. Bien qu’il s’agisse d’une nette amélioration, le Taos reste en retrait par rapport au Kicks à cet égard, d’autant plus que son système d’info divertissement est moins intuitif. En revanche, le Digital Cockpit compense sa petite taille en étant beaucoup plus configurable et informatif que même le plus grand écran d’information du conducteur du Kicks. Comme l’extérieur, l’intérieur du Volkswagen Taos 2025 est plus sobre que celui du Kicks, mais aussi plus mature, ce qui fait que les deux véhicules s’adressent à des goûts différents. Les sièges du Taos offrent un bon soutien pour les longs trajets, mais ne sont pas aussi bien rembourrés que ceux du Kicks. Une autre amélioration apportée par Volkswagen cette année est l’ajout de la suite complète de technologies d’aide à la conduite IQ Drive à toutes les versions du Taos, y compris le système semi-autonome Travel Assist

En comparaison, Nissan fait payer aux acheteurs certaines de ces caractéristiques en les réservant aux niveaux de finition supérieurs. En effet, le système ProPilot Assist, comparable au Travel Assist de VW, n’est disponible que dans la version SR Premium.

Prix et valeur

Sans surprise, le Nissan Kicks 2025 est le plus abordable des deux options présentées ici, mais pas de beaucoup. En effet, Nissan a fixé le prix de son plus récent VUS à partir de 27 199 $ sur le marché canadien, la transmission intégrale étant une option de 2 000 $. La version SV de milieu de gamme ajoute des éléments tels que le socle de recharge sans fil, le démarrage à distance du moteur et le volant chauffant, pour un PDSF de 28 749 $. La version supérieure SR Premium complète la gamme avec plus de technologies d’aide à la conduite, le toit ouvrant panoramique, l’écran d’information du conducteur de 12,3 pouces, la chaîne audio Bose et la traction intégrale de série, au prix de 34 899 $.

Ceux qui recherchent un Volkswagen Taos 2025 devront débourser au moins 29 795 $ pour un modèle d’entrée de gamme Trendline à traction avant. L’ajout d’une transmission intégrale représente ici aussi un supplément de 2 000 dollars. La version Comfortline offre des équipements tels que la climatisation électronique, le siège conducteur à réglage électrique, l’accès et le démarrage sans clé, entre autres, pour 35 295 $, avec la transmission intégrale 4Motion de série. La version Comfortline Black Edition, proposée à 36 995 dollars, ajoute quelques équipements supplémentaires et de nombreuses touches de noir à l’extérieur pour une allure plus sportive. Enfin, le Taos Highline justifie son prix de 38 995 $ par des exclusivités telles qu’un système de son Beats Audio et des jantes en alliage plus grandes.

Conclusion

Choisir entre le Nissan Kicks 2025 et le Volkswagen Taos peut s’avérer difficile, car les deux modèles ont beaucoup à offrir. Outre les préférences personnelles en matière de design, le choix des acheteurs doit être influencé par l’utilisation qu’ils comptent faire du véhicule. Par exemple, ceux qui privilégient l’efficacité, le style, la modernité et la technologie seront mieux servis par le nouveau Nissan Kicks, tandis que ceux qui veulent plus d’espace pour les passagers et une meilleure dynamique de conduite pourraient jeter un coup d’œil au Taos. Quel que soit le véhicule que vous achèterez, soyez assuré que vous prendrez le volant d’un petit VUS compétent.