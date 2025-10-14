Mercedes-Benz présente une grille illuminée encore plus grosse avec le concept Vision Iconic

Il n’est pas toujours facile de suivre la direction que prennent certains constructeurs en matière de design. Mercedes-Benz nous en a donné de beaux exemples ces dernières années, entre autres avec l’approche qu’elle avait réservée à sa division de véhicules électriques (EQ).

Le concept Vision Iconic présente l’avenir du style chez Mercedes-Benz

La présence de panneaux solaires permet d’accroître l’autonomie

L’étude propose une conduite autonome de niveau 4

Pour être bref, on s’est rapidement aperçu que la clientèle visée n’aimait pas la nouvelle signature des modèles. Cette dernière ressemblait à tout, sauf à ce qu’on s’attendait à retrouver avec un produit Mercedes-Benz. La compagnie s’est rapidement mise au travail et nous a présenté il y a quelques semaines la nouvelle grille qui va orner le faciès de ses véhicules électriques, mais aussi de toutes ses nouvelles créations.

C’était lors du dévoilement du nouveau GLC. Le nouveau design du museau, fort réussi, s’inspire des grilles mises de l’avant par la compagnie dans les années 50, 60, 70, 80, etc.

On aurait pu s’arrêter là, mais voilà que le directeur du design de Mercedes-Benz, Gorden Wagener, a partagé hier (lundi) une image révélatrice sur son compte Instagram. Cette dernière montrait une calandre lumineuse encore plus grande, de ce qui semblait être une nouvelle berline. Quelques heures plus tard, le modèle entier était dévoilé, soit le concept Vision Iconic.

Il s’agit essentiellement d’un exercice de style. Nous avons eu droit à une présentation de ce véhicule plutôt cet été lors d’un événement, mais on nous avait confisqué nos caméras et téléphones. La compagnie n’avait même pas signifié si elle allait ou non dévoiler cette étude.

Si on ne prend que la grille, elle est un peu trop massive pour un modèle de production. Avec ce prototype cependant, sa taille est en harmonie avec le reste du design qui est spectaculaire à souhait. Il rappelle les coupés Mercedes-Benz des années 30, mais aussi ceux que l’on pouvait voir à certaines adresses, notamment chez Rolls-Royce avec la mythique Phantom ou encore chez Hispano-Suiza avec la retentissante J12.

C’était d’ailleurs l’objectif du concept ; marier le style des années 1930 avec la technologie… des années 2030. Ce qui frappe, outre cette ligne de toit spectaculaire, c’est ce capot qui n’en finit plus.

L’avenir

Ce concept ne sait pas que faire le beau. Il propose une foule de technologies avancées que l’on finira, un jour ou l’autre, par voir sur des modèles de production. Par exemple, on a droit à un système d’énergie solaire intégré, alors que Mercedes-Benz étudie des modules ultrafins pouvant être intégrés à la carrosserie des véhicules électriques.

Les panneaux solaires seraient recyclables, et ne contiendraient pas de métaux rares. Ils pourraient même produire de l’énergie lorsque la voiture serait éteinte. En tout, leur surface de 118 pieds carrés permettrait d’obtenir près de 13 000 km d’autonomie par année.

L’intelligence artificielle est aussi au cœur de cette réalisation.

À bord

À l’intérieur, tout est tourné vers l’avenir, sans surprise, mais avec un hommage au passé. Par exemple, le tableau de bord, surnommé Zeppelin, adopte une forme ovale rappelant les dirigeables du début des années 1900. Le volant à quatre branches évoque quant à lui les gouvernails de vieux navires du XIXᵉ siècle, tandis qu’un cadran mécanique derrière lui rappelle les montres de luxe à mécanisme apparent.

Un exercice de style, qu’on vous disait.

L’habitacle propose des matériaux raffinés comme la nacre sur les portes, des poignées en laiton rétroéclairées, des sièges en velours bleu profond et un plancher en marqueterie de paille à motif bleu.

La compagnie a voulu reproduire l’effet d’un lounge. C’est plutôt réussi.

La publication Instagram de Gorden Wagener comprenait aussi un message qui indiquait que la photo était annonciatrice de choses à venir. On pouvait y lire ce qui suit : « Cette calandre légendaire que nous avons présentée au salon IAA de Munich ? Considérez-la comme l’étincelle d’une impulsion créative. Soyez prêts pour ce qui s’en vient. »

Le lendemain, lors du dévoilement du modèle, il ajoutait ceci : « Penser au-delà des conventions, ancré dans l’héritage et prêt pour l’avenir. »

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à retrouver ce modèle sur la route, que ce soit à moyen ou à long terme. Ce genre d’exercice sert à montrer son savoir-faire. Cependant, certains éléments finiront par atteindre certains modèles de production.

Il sera intéressant de voir lesquels (les éléments et les modèles).