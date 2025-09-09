Hyundai Concept THREE : l’esprit du Veloster renaît en version électrique

Hyundai a profité du salon IAA Mobility 2025 de Munich pour dévoiler en première mondiale le Concept THREE, un VÉ compact qui marque une nouvelle étape dans la stratégie d’électrification du constructeur.

Le THREE entrera en production, mais sa disponibilité en Amérique du Nord n’est pas encore confirmée.

Il partagera la même plateforme 400 V que le Kia EV4.

Le THREE ravive l’esprit du Veloster.

Premier petit véhicule électrique sous la sous-marque IONIQ, le Concept THREE ramène l’esprit du Veloster dans une nouvelle ère, en proposant une réponse audacieuse et tournée vers l’avenir à la demande croissante de voitures électriques compactes en Europe.

L’« Art of Steel »

Visuellement, le Concept THREE inaugure le nouveau langage de design « Art of Steel », qui transforme la robustesse et la flexibilité de l’acier en une beauté sculpturale. Ses volumes fluides et ses lignes précises dégagent une puissance intemporelle et élégante, accentuée par une silhouette dynamique de type « Aero Hatch ». Sa carrosserie sculptée joue sur l’intersection des surfaces pour ajouter de la tension visuelle, tandis que son profil aérodynamique combine un toit incliné et un hayon vertical qui soulignent sa polyvalence urbaine. L’éclairage Parametric Pixel à l’avant comme à l’arrière crée un dégradé expressif, renforçant l’identité visuelle grandissante des VÉ Hyundai.

Matériaux et « Pix »

Le design axé sur la matière s’étend à l’extérieur, où une finition anodisée se marie à un vitrage teinté citron et à des roues au style distinctif. À bord, les tons jaunes et gris se déclinent en différentes textures afin de créer une atmosphère à la fois apaisante et expressive. L’habitacle est pensé comme un espace meublé, misant sur des volumes doux et une disposition intuitive qui apportent clarté, sérénité et ergonomie conviviale. Pour maximiser la personnalisation, Hyundai introduit des modules « Bring Your Own Lifestyle » permettant aux conducteurs d’adapter l’environnement à leurs besoins. Ajout ludique, le personnage « Mr. Pix » se cache dans plusieurs détails de la voiture, proposant des surprises interactives et une narration émotionnelle.

Conçu pour la ville

Cette première survient dans un contexte marqué par l’urbanisation, des réglementations strictes en matière de durabilité et un besoin grandissant de solutions compactes. Le Concept THREE positionne Hyundai comme un acteur sérieux dans le segment des VÉ compacts, en complément de ses modèles électriques de taille moyenne et grande, tout en donnant le ton à sa future direction stylistique. Selon Xavier Martinet, président et chef de la direction de Hyundai Motor Europe : « Revenir à l’IAA Mobility après quatre ans d’absence est une étape importante, et un tel événement mérite un véhicule tout aussi marquant. Le Concept THREE incarne notre engagement envers une mobilité électrique accessible, pratique et émotionnellement marquante. »

Du plastique venu de l’océan

La durabilité demeure une priorité. Le Concept THREE intègre des textiles issus de déchets marins ainsi que de la mousse d’aluminium légère dans l’habitacle, preuve de l’engagement continu de Hyundai à réduire son empreinte écologique tout en conservant une approche haut de gamme du design. Cet équilibre entre technologie, innovation stylistique et conscience environnementale fait du Concept THREE bien plus qu’un simple prototype électrique : il illustre la vision de Hyundai pour l’avenir du marché des VÉ compacts.