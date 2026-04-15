MINI et Vagabund transforment deux MINI Countryman en scènes mobiles pour célébrer les festivals et l’individualisation

MINI s’associe au studio autrichien Vagabund pour créer deux MINI Countryman uniques qui fusionnent design, musique et esprit communautaire dans une approche radicale de la personnalisation automobile.

Deux véhicules uniques basés sur le MINI Countryman, conçus comme des scènes sonores mobiles

Une approche design axée sur la culture festival, l’individualité et l’expérience immersive

Une première présentation publique prévue lors du salon Auto China 2026 à Pékin

Une collaboration créative centrée sur l’individualisation

MINI poursuit son engagement envers la personnalisation avec une nouvelle collaboration artistique signée Vagabund. Le studio de design autrichien revisite le MINI Countryman à travers deux créations uniques, inspirées par la culture musicale et les festivals.

« Une tradition forte et une valeur fondamentale de la marque MINI résident dans la personnalisation des véhicules. Avec Vagabund, MINI poursuit cette approche et démontre comment une réinterprétation créative du MINI Countryman – inspirée par la culture des festivals et la musique – peut prendre vie grâce à une communauté engagée », explique Jean-Philippe Parain, directeur de MINI.

Le projet repose sur une idée simple : MINI fournit la base technique, tandis que Vagabund impose sa signature artistique. Le résultat se matérialise en deux véhicules distincts, mais complémentaires, qui repoussent les limites de la polyvalence du Countryman.

Deux visions, une même identité

Les deux modèles affichent des personnalités visuelles opposées mais cohérentes. L’un, en Melting Silver avec accents sable et blanc, adopte une approche graphique, légère et ludique. L’autre, en Midnight Black, mise sur un traitement monochrome plus technique et précis.

« Pour nous, le design ne commence pas avec l’objet, mais avec l’idée qui le sous-tend et il ne s’achève que lorsque cette idée devient tangible. Les modèles MINI x Vagabund traduisent un concept clair en une expérience concrète », souligne Paul Brauchart, cofondateur et directeur créatif de Vagabund.

Cette dualité visuelle prend tout son sens lorsque les deux véhicules sont présentés ensemble, créant une tension esthétique qui renforce leur impact.

Holger Hampf, responsable du design MINI, ajoute : « MINI Design incarne des véhicules au caractère affirmé, agréables à conduire et à vivre au quotidien — selon la devise : lifestyle, fonctionnalité et plaisir. »

Un design extérieur profondément retravaillé

Les transformations ne se limitent pas à l’apparence. Les passages de roues élargis renforcent la posture du véhicule, tandis que les pare-chocs redessinés assurent une cohérence visuelle avec les nouvelles proportions.

La garde au sol rehaussée accentue le caractère aventurier des deux MINI Countryman S ALL4, appuyé par des jantes de 20 pouces dotées de caches imprimés en 3D, évoquant visuellement des haut-parleurs.

Le porte-bagages de toit, conçu à partir de plaques d’aluminium découpées au laser et associé à une grille en acier inoxydable, s’intègre pleinement au langage stylistique global en rappelant l’univers audio.

Le véhicule devient une scène sonore

L’innovation majeure de ces concepts réside dans leur transformation en systèmes audio mobiles. Les vitres arrière ont été remplacées par une installation sonore spécialement développée pour des événements extérieurs.

Le cœur du dispositif repose sur un caisson en granite polymère moulé, un matériau choisi pour ses qualités acoustiques exceptionnelles. Les tweeters et haut-parleurs médiums sont intégrés directement à la carrosserie, tandis que des subwoofers situés à l’arrière délivrent une puissance impressionnante une fois le hayon ouvert.

Chaque véhicule fonctionne de manière autonome, mais ensemble, ils créent une véritable scène mobile immersive.

Un détail singulier vient compléter l’ensemble : un Walkman jaune iconique intégré dans une structure imprimée en 3D. Ce clin d’œil analogique contraste volontairement avec la puissance du système externe, ajoutant une dimension nostalgique à l’expérience.

Une vision commune de la créativité

Vagabund s’est bâti une réputation en transformant des objets existants à travers une approche visuelle audacieuse. Cette collaboration avec MINI illustre une philosophie partagée : privilégier l’individualité, le savoir-faire et l’expérience communautaire plutôt qu’une esthétique conventionnelle.

Ces deux créations démontrent comment MINI entend faire évoluer son ADN vers l’avenir, en intégrant des influences culturelles fortes et en misant sur des projets uniques.

L’un des deux modèles sera dévoilé au public pour la première fois lors du salon Auto China 2026 à Pékin, avant de participer à différents événements partout dans le monde.