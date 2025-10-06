Mercedes-Benz et Hot Wheels créent une CLA « jouet » grandeur nature

Pour plusieurs passionnés, la passion de l’automobile a commencé de la même façon : à plat ventre sur le plancher, une Hot Wheels à la main. Mercedes-Benz et Hot Wheels misent sur ce souvenir d’enfance pour donner vie à une CLA Hot Wheels grandeur nature.

Cette CLA est une création issue d’un partenariat entre Mercedes-Benz et Hot Wheels

Le projet s’inscrit dans la série « Class of Creators »

Il est possible d’acheter une version à l’échelle 1:64 de cette CLA

Hot Wheels s’éclate avec la toute nouvelle Mercedes-Benz CLA en créant une œuvre d’art grandeur nature aussi audacieuse d’excentrique. Présentée au centre créatif Race Service à Los Angeles, cette CLA pas comme les autres adopte un style exagéré et spectaculaire : diffuseurs surdimensionnés, aileron massif et une peinture inspirée de la pop culture des années 1980, avec des teintes orange, rose et bleu vif, agrémentées de flammes rétro.

Ce mélange audacieux de couleurs métamorphose la CLA, habituellement un coupé, en une caricature de voiture de sport extrême. Et ce n’est pas qu’une pièce d’exposition : la voiture se dirigera ensuite vers le Hot Wheels Legends Tour à El Segundo.

Quand l’ADN du jouet rencontre le design automobile

L’esprit Hot Wheels saute aux yeux, et c’est justement ce que vise ce projet baptisé « Play Beyond Limits ». L’idée est simple : le jeu stimule la créativité, et pour plusieurs d’entre nous, tout a commencé à plat ventre sur le sol avec une petite voiture en métal moulé à la main. Cette collaboration vise à canaliser cette imagination d’enfance et à la fusionner avec le langage de design réel de Mercedes-Benz.

Une création issue du programme « Class of Creators »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Class of Creators » de Mercedes-Benz, lancé lors de la première mondiale de la CLA à Rome en mars 2025. Plutôt que de se limiter à des produits dérivés co-brandés, le constructeur allemand invite désormais des designers, musiciens et artistes à interpréter librement des modèles de sa gamme.

Les collaborations précédentes incluent Virgil Abloh, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Roger Federer, ainsi que des marques de mode comme Moncler. Plus récemment, Ice Spice, Gustaf Westman et KidSuper ont dévoilé leur propre vision de la voiture, et une collaboration avec League of Legends suivra sous peu. Cette CLA signée Hot Wheels clôt la série 2025 avec panache, rappelant que la frontière entre le jeu et la performance est plus mince qu’on ne le croit. Surtout que l’on peur d’amuser tout en étant spectaculaire et faire rêver.

Une miniature à collectionner dès 2026

Les amateurs pourront bientôt posséder un morceau de cette collaboration : une miniature Hot Wheels à l’échelle 1:64 arrivera sur le marché au printemps 2026. Que vous soyez collectionneur adulte ou passionné ayant grandi avec des circuits Hot Wheels dans le salon, cette création symbolise la volonté de Mercedes-Benz d’intégrer la culture populaire, l’art et le design au cœur même de sa stratégie produit. Le prix n’est pas encore connu pour cette pièce.