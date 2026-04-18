Palmarès : Les 10 véhicules qui consomment le plus d’essence en 2026

Alors que les prix à la pompe ont augmenté drastiquement au cours des dernières semaines, l’économie d’essence devient un critère de plus en plus important pour les acheteurs.

Il y a quelques semaines, nous avons publié une galerie des 10 véhicules à essence les plus efficaces, maintenant, nous nous attardons à l’autre extrémité du spectre, soit les modèles à éviter si vous êtes soucieux d’économie et de l’environnement.

Voici donc une liste des 10 véhicules ayant les plus fortes cotes de consommation selon Ressources naturelles Canada en 2026, classés selon leur moyenne combinée :

10- Chevrolet Corvette ZR1 (16,6 L/100 km)

Chevrolet Corvette ZR-1 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR-1 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR-1 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR-1 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR-1 | Photo: Chevrolet

La Chevrolet Corvette ZR1 2026 affiche une consommation de carburant combinée de 16,6 L/100 km, soit 19,5 L/100 km en cycle urbain et 13,1 L/100 km sur route. Ce modèle est propulsé par le moteur LT7, un V8 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête doté d’un vilebrequin à plans parallèles et de deux turbocompresseurs. Cette configuration technique génère 1 064 chevaux à 7 000 tr/min et un couple de 828 lb-pi à 6 000 tr/min. La puissance est acheminée aux roues arrière par une transmission à double embrayage à huit rapports. Les performances incluent une vitesse de pointe de 346 km/h et un temps au quart de mille inférieur à 10 secondes.

9 – Chevrolet Corvette Z06 Carbon Aero (16,7 L/100 km)

Chevrolet Corvette Z06 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 | Photo: Chevrolet

La Chevrolet Corvette Z06 Carbon Aero 2026 affiche une consommation de carburant combinée de 16,7 L/100 km, soit 20,0 L/100 km en ville et 12,7 L/100 km sur route. Ce modèle biplace est animé par un moteur V8 atmosphérique de 5,5 litres à double arbre à cames en tête, doté d’un vilebrequin à plans parallèles. Cette mécanique développe 670 chevaux et 460 lb-pi de couple, avec un régime moteur maximal de 8 600 tr/min. La puissance est acheminée aux roues arrière par une transmission automatique à double embrayage à huit rapports. L’ensemble Carbon Aero maximise l’appui aérodynamique et la maniabilité sur circuit, permettant une accélération de 0 à 96 km/h en 2,6 secondes.

8- Jeep Wrangler Unlimited 392 (16,8 L/100 km)

Jeep Wrangler 392 | Photo: Jeep Jeep Wrangler 392 | Photo: Jeep Jeep Wrangler 392 | Photo: Jeep Jeep Wrangler 392 | Photo: Jeep Jeep Wrangler 392 | Photo: Jeep

Le Jeep Wrangler 392 2026, offert en versions Moab 392 et Willys 392, présente une consommation de carburant combinée de 16,8 L/100 km. En cycle urbain, sa consommation atteint 18,7 L/100 km, tandis qu’elle s’établit à 14,5 L/100 km sur la route. Ce VUS est propulsé par un moteur HEMI V-8 de 6,4 litres développant 470 chevaux et 470 lb-pi de couple. La puissance est transmise par une boîte automatique à huit rapports. Équipé pour le hors-route extrême, le modèle Moab reçoit de série des pneus de 35 pouces et des pare-chocs en acier. Il fait partie de la série spéciale « Twelve 4 Twelve » marquant les 85 ans de la marque.

7- Ferrari 12-Cilindri Spider (16,8 L/100 km)

Ferrari 12 Cilindri | Photo: Ferrari Ferrari 12 Cilindri | Photo: Ferrari Ferrari 12 Cilindri | Photo: Ferrari Ferrari 12 Cilindri | Photo: Ferrari Ferrari 12 Cilindri | Photo: Ferrari

La Ferrari 12Cilindri Spider 2026 présente une consommation de carburant combinée de 16,8 L/100 km, avec des cotes spécifiques de 19,6 L/100 km en ville et 13,5 L/100 km sur route. Comme son nom l’indique, cette biplace est propulsée par un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres situé en position centrale avant, générant une puissance de 830 ch et atteignant un régime maximal de 9 500 tr/min. La puissance est transmise via une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Le modèle intègre une direction indépendante aux quatre roues et un toit rigide escamotable s’actionnant en 14 secondes jusqu’à une vitesse de 45 km/h. Son châssis en aluminium assure une répartition de masse de 47,8 % à l’avant et 52,2 % à l’arrière.

6- Dodge Durango SRT Hellcat (17,4 L/100 km)

Dodge Durango SRT Hellcat | Photo: Dodge Dodge Durango SRT Hellcat | Photo: Dodge Dodge Durango SRT Hellcat | Photo: Dodge Dodge Durango SRT Hellcat | Photo: Dodge Dodge Durango SRT Hellcat | Photo: Dodge

Le Dodge Durango SRT Hellcat 2026 est un VUS à trois rangées affichant une consommation de carburant combinée de 17,4 L/100 km. En cycle urbain, sa consommation s’élève à 20,5 L/100 km, tandis qu’elle s’établit à 13,8 L/100 km sur la route. Ce modèle haute performance est animé par un moteur V8 de 6,2 litres suralimenté produisant 710 chevaux, ce qui en fait l’un des VUS à essence les plus puissants du marché. La puissance est transmise par une boîte automatique à huit rapports. Ce VUS peut accueillir jusqu’à sept passagers et offre 50 configurations de sièges différentes. L’habitacle dispose d’un volume de chargement maximal de 2 410 litres.

5- Cadillac Escalade V (17,7 L/100 km)

Cadillac Escalade V | Photo: Cadillac Cadillac Escalade V | Photo: Cadillac Cadillac Escalade V | Photo: Cadillac Cadillac Escalade V | Photo: Cadillac Cadillac Escalade V | Photo: Cadillac

Le Cadillac Escalade-V 2026 est un VUS dont la consommation de carburant combinée est de 17,7 L/100 km. En ville, sa consommation s’élève à 20,8 L/100 km, alors qu’elle descend à 13,8 L/100 km sur l’autoroute. Il est doté d’un moteur V8 de 6,2 litres suralimenté à injection directe qui génère 682 chevaux et 653 lb-pi de couple. Ce bloc moteur est jumelé à une transmission automatique à 10 rapports. Cette version haut-performance de l’Escalade intègre des jantes de 24 pouces, la suspension Magnetic Ride Control 4.0 et un écran incurvé de 55 pouces couvrant toute la largeur du tableau de bord.

4- Ferrari Purosangue (19,0 L/100 km)

Ferrari Purosanguei | Photo: Ferrari Ferrari Purosanguei | Photo: Ferrari Ferrari Purosanguei | Photo: Ferrari Ferrari Purosanguei | Photo: Ferrari Ferrari Purosanguei | Photo: Ferrari

Le Ferrari Purosangue 2026, le seul VUS de la marque italienne, affiche une consommation de carburant combinée de 19,0 L/100 km, soit 22,0 L/100 km en ville et 15,3 L/100 km sur route. Ce modèle à quatre portes et quatre places est animé par un moteur V12 de 6,5 litres à aspiration naturelle monté en position centrale avant, qui développe 725 ch à 7 750 tr/min et un couple de 528 lb-pi. La puissance est transmise par une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Les performances annoncées incluent une vitesse de pointe supérieure à 310 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

3- Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 FFV (19,2 L/100 km)

Chevrolet Silverado 1500 | Photo: Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 | Photo: Chevrolet GMC Sierra 1500 | Photo: GMC GMC Sierra 1500 | Photo: GMC Chevrolet Silverado 1500 | Photo: Chevrolet

Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500 2026, équipés du moteur V8 de 5,3 litres, présentent une consommation de carburant combinée de 19,2 L/100 km lors de l’utilisation de carburant éthanol (E85). En cycle urbain, la consommation s’élève à 21,3 L/100 km, tandis qu’elle atteint 16,6 L/100 km sur la route. À titre de comparaison, l’utilisation d’essence ordinaire réduit la consommation combinée à 14,6 L/100 km. Ce moteur V8 à injection directe développe 355 chevaux et 383 lb-pi de couple, couplé à une transmission automatique à 10 rapports. Ces modèles intègrent le système de gestion dynamique du carburant, qui permet de fonctionner sur quatre cylindres en certaines circonstances.

2- Ford Mustang GTD (19,2 L/100 km)

Ford Mustang GTD | Photo: Ford Ford Mustang GTD | Photo: Ford Ford Mustang GTD | Photo: Ford Ford Mustang GTD | Photo: Ford Ford Mustang GTD | Photo: Ford

La Ford Mustang GTD 2026 affiche une consommation de carburant combinée de 19,2 L/100 km, avec des cotes de 23,5 L/100 km en ville et 13,9 L/100 km sur la route. Cette version est la Mustang la plus puissante produite par Ford grâce à son moteur V8 suralimenté de 5,2 litres développant 815 chevaux et 664 lb-pi de couple. La puissance est transmise par une boîte automatique à huit rapports, permettant une vitesse de pointe de 325 km/h. Le véhicule dispose d’un système d’huile à carter sec, de freins carbone-céramique et d’un système aérodynamique actif.

1- Ford F-150 Raptor R (19,7 L/100 km)

Ford F-150 Raptor R | Photo: Ford Ford F-150 Raptor R | Photo: Ford Ford F-150 Raptor R | Photo: Ford Ford F-150 Raptor R | Photo: Ford Ford F-150 Raptor R | Photo: Ford

Le Ford F-150 Raptor R 2026 occupe la première position de ce palmarès des véhicules les plus énergivores au Canada. Sa consommation de carburant combinée s’établit à 19,7 L/100 km, avec des cotes de 22,8 L/100 km en ville et 15,9 L/100 km sur la route. Ce camion est propulsé par un moteur V8 suralimenté de 5,2 litres développant 700 chevaux et 640 lb-pi de couple, jumelé à une transmission automatique à 10 rapports. Il dispose de pneus de 37 pouces et d’amortisseurs FOX Live Valve de série. Avec ce modèle et la Mustang GTD, Ford occupe les deux premiers rangs de ce classement, une position peu enviable par les temps qui courent.