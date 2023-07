Mercedes-Benz donne un aperçu d’un futur concept de berline compacte

Ce modèle sera une berline d’entrée de gamme qui devrait être lancée en 2024.

La compagnie veut séparer sa gamme en trois entités : luxe d’entrée de gamme, luxe central, et luxe haut de gamme.

Le concept sera officiellement dévoilé au salon de la mobilité de Munich, en septembre.

Alors que Mercedes-Benz a annoncé vouloir réduire son offre de modèles d’entrée de gamme, l’entreprise n’abandonnera pas complètement le bas de gamme du marché du luxe non plus.

En effet, le constructeur allemand a dévoilé plus tôt aujourd’hui une prochaine berline compacte ou sous-compacte qui sera dévoilée sous forme de concept au Salon de la mobilité de Munich en septembre.

D’après ce que l’on peut voir dans l’image assombrie, la voiture adoptera une ligne de toit similaire à celle de l’actuelle CLA et pourrait présenter une ligne de carrosserie distinctive qui fait le tour de la voiture, représentée dans l’image par une ligne blanche.

Nous ne connaissons pas beaucoup de détails sur ce futur produit pour le moment, mais tout porte à croire qu’il sera basé sur la plateforme MMA et qu’il fera ses débuts officiels en 2024.

Ce choix de plateforme signifie que le nouveau modèle pourrait être proposé à la fois en version électrique et en version thermique, ce qui est la direction que l’entreprise entend prendre avec nombre de ses nouveaux véhicules.

Pour en revenir à l’organisation de la gamme Mercedes-Benz, ce nouveau modèle sera positionné en dessous de la Classe C en termes de taille et de prix puisqu’il fera partie de la catégorie «luxe d’entrée de gamme» de la marque.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Mercedes divisera ses modèles en trois catégories de prix et de luxe : luxe d’entrée de gamme, luxe central et luxe haut de gamme.

Alors que la berline compacte annoncée se situera dans le segment d’entrée de gamme, la Classe C et la Classe E actuelles feront partie de la catégorie centrale, et la catégorie de luxe haut de gamme comprendra des modèles tels que la Classe S et l’EQS.

L’électrification sera apparemment le mot d’ordre de Mercedes-Benz au salon de la mobilité de Munich de cette année, puisque la marque réunira chacun de ses modèles électrifiés pour la première fois lors d’un événement public.

Source : Motor1.com